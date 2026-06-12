香港アパレルブランドGRAPHENE-X(グラフェン エックス)の日本総代理店GRAPHENE-X Japan(運営：株式会社ユナイテッド、本社：山形県米沢市、代表取締役：阿部 達也)は、2026年6月12日(金)より、最新作『Tardigrade Sleeping System』の予約販売を応援購入サイトMakuakeにて開始しました。





Makuake詳細URL： https://www.makuake.com/project/tardigrade/





キービジュアル





■ 機能性に憑りつかれたブランド、素材の魔術師が生み出した新領域のライフギア

従来の寝袋を概念を覆すシステム





宇宙空間に放り出されても死なない生物が、地球に存在します。

温度 ：151℃の灼熱から、ほぼ絶対零度(-273℃)の極低温まで耐える。

放射線：人間の致死線量はわずか7グレイ(Gy)。この生物の耐性は5,000～6,200グレイ――人間の約1,000倍。

圧力 ：真空状態から75,000気圧の超高圧まで耐える。

乾燥 ：体重の85％を占める水分を0.05％まで減らし、乾眠状態で9年間生き続ける。





これだけの極限耐性を持ちながら、体長はわずか0.1～1.5mm。

その生存の秘密は、精巧な器官でも、厚い殻でも、巨大な体でもありません。「外部環境の変化に、自律的に応答する適応システム」。それだけです。電力も、電子機器も、意識的な操作も、一切必要としない。ただ、環境を感知し、内部状態を最適化し続ける。

GRAPHENE-Xは、この生物の設計思想をバイオミミクリー(生体模倣)の観点から、スリーピングシステムに落とし込みました。製品の名前を聞けば、ある方はすぐに理解するでしょう。つまり、そういうことなのです。





その生物とは――クマムシ(緩歩動物門)。体長わずか0.1～1.5mmでありながら、地球上のあらゆる生命体の中で最も過酷な環境への耐性を持つ、地上最強の生命体です。

『Tardigrade Sleeping System』――Tardigradeとは、クマムシの学名。GRAPHENE-Xが長年培ってきたグラフェン素材技術と、NASA開発のエアロゲルを融合させた「GRAPHINSULATE(TM)」、そして天候適応型断熱システム「W.A.I(TM)」を搭載した、真に次元を超えたスリーピングシステムが誕生しました。





究極の混合素材





■ 要素技術

● GRAPHINSULATE(TM) ―グラフェン×エアロゲル一体型断熱材

圧倒的性能の2大素材を繊維レベルでミックスしています。

グラフェンは体温に呼応して赤外線を発し、熱を均一に分散させます。エアロゲルは99％が空気で構成されたNASA由来の極限素材で、分子レベルで熱を閉じ込めます。繊維レベルで一体化されたGRAPHINSULATE(TM)は、従来のダウンが保温性を失う湿潤環境でも、異次元の断熱性を発揮します。





● W.A.I(TM)(Weather Adaptive Insulation)―天候適応型断熱システム





外気に呼応して膨らむ独自技術





エアロゲルを充填したチューブが、寒冷時には膨張して断熱性を高め、温暖時には収縮して熱を放出します。完全自動・電池不要・電子機器不要・操作不要。GRAPHENE-Xジャケットシリーズで実証済みのこの技術が、今回初めてスリーピングシステムに採用されました。





● モジュラーデザイン ―1システムで15℃～-30℃をカバー





2Type ＋ モジュラーカバー





本体2個(LITE・EXTREME)とモジュラーカバー1個で構成。夏山から厳冬期の北アルプスまで、季節ごとの買い替えなしに対応します。2つを連結すれば、さらに広い温度域をカバーすることも可能です。





● 圧倒的なクラフトマンシップが宿るディテール





クラフトマンシップ溢れるディテール





・エアマット組み込み設計：寝袋の内側にエアマットレスを収納。床ではなく、その上で眠るベッドに近い寝心地

・アームフリーシステム：体幹の保温を保ったまま、両腕を自由に動かせる

・FIDLOCK(TM)マグネットカラー：片手・手袋装着のまま操作できる首元磁気留め

・グラフェン製フットボックスライニング：熱が最も逃げやすい足先に集中保温

・静音防水アウターシェル：PFCフリーDWR加工の防水ナイロンリップストップ40D。寝返りのたびに音が鳴らない静音設計





スペック表





■ 主なユースケース

・アルパインクライミング／高所登山：-15℃のテント内、手袋を外せない状況でも完全に機能





ユースケース1





・スルーハイク／長期縦走：1システムで春～晩秋まで対応。荷物を極限まで削れる





ユースケース2





・キャンピングカー／車中泊：W.A.I(TM)が夜間の温度変化を自動調節。エアマット一体設計で快眠を実現





ユースケース3





■ 製品概要

製品名 ： Tardigrade Sleeping System

対応温度 ： 15℃～-30℃(モジュール組み合わせによる)

主要素材 ： GRAPHINSULATE(TM)(グラフェン×エアロゲル)、

防水ナイロンリップストップ40D

販売期間 ： 2026年6月12日(金)～7月30日(木)(Makuake先行予約販売)

Makuake URL ： https://www.makuake.com/project/tardigrade/

公式サイト ： https://graphene-xjapan.com/









■ Makuakeプロジェクト概要

Makuakeサイトにて2026年6月12日(金)より先行予約販売を実施。予約購入者には順次納品予定。

＜リターン例＞

・Tardigrade Sleeping System LITE 『超早割』：30％OFF

59,290円(税込) 限定20個





・Tardigrade Sleeping System EXTREME 『超早割』：30％OFF

84,700円(税込) 限定20個





・Tardigrade LITE & Modular Cover 『カバー割』：30％OFF

79,310円(税込) 限定20個





・Tardigrade EXTREME & Modular Cover 『カバー割』：30％OFF

104,720円(税込) 限定20個





・LITE & EXTREME & Modular Cover 『フルシステムセット割』：34％OFF

51,150円(税込) 限定30個





※一般販売予定価格(税込)

・Tardigrade Sleeping System LITE ：84,700円

・Tardigrade Sleeping System EXTREME：121,000円

・モジュラーカバー付きフルセット ：284,300円





※詳細はMakuakeプロジェクトページをご確認ください。





リターン一覧





■ GRAPHENE-Xについて

GRAPHENE-Xは、奇跡の素材とも呼ばれノーベル賞を受賞した、地上で最も薄く高い強度を誇る素材『グラフェン』を、業界に先駆けてアパレルに搭載したパイオニアブランドです。日本では2020年にMakuakeデビューし、国内クラウドファンディング累計1億円以上の支援を獲得。平均評価4.95点(5点満点)の高評価を誇り、耐久性と機能性に優れた数々の製品を世に生み出してきました。アパレルの分野では、唯一の認証機関であるThe Graphene Council(グラフェン評議会)から正式認定を受けています。

出典： Graphene-X公式サイト

URL ： https://www.graphene-x.com/pages/climate-neutral-the-graphene-council









■ GRAPHENE-X Japanについて

国内においてキャンプなどのアウトドア・アクティビティが盛んになっている昨今において、最も優れたアウトドアギアを日本の皆様にお届けしたいという思いから、GRAPHENE-Xの正規代理店として輸入事業を開始しました。GRAPHENE-Xは事業開始当初から気候中立(クライメイト・ニュートラル)を貫いており、厳選された高品質のグラフェンのみを製品に使用しています。サステイナブルな社会実現のために「長持ちする服を作る」というブランドの信念にも深く共鳴し、GRAPHENE-X Japanという名のもと、その素晴らしさを日本の皆様にお届けするミッションを担っています。









■ 会社概要

会社名称 ：株式会社ユナイテッド

代表取締役：阿部 達也

所在地 ：山形県米沢市下新田2434-2

設立 ：1972年2月

資本金 ：3,600万円

社員数 ：10名

事業内容 ：海外メーカーの輸入代理店事業など





※本リリースに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※製品の仕様、発売日等は予告なく変更になる場合があります。