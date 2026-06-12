小説投稿サイト「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、多くの読者から熱い支持を集めた恋愛小説コンテスト「第1回 逆転ヒロイン大賞」の入選作品紹介・第4弾を解禁いたしました。 本コンテストは、逆境を乗り越え、自分の幸せをつかみ直すヒロインたちの物語を募集した一大プロジェクトです。これまで第1弾から第3弾にわたり、サイト内外で大きな話題を呼んだ入選作の魅力を発信してまいりましたが、今回の第4弾をもちまして、すべての入選作品の紹介が完了となります。 現在、ネオページ内では大賞ほか各受賞作を発表しております。受賞作および今回ご紹介する3作品を含め、すべての入選作品をご覧いただけます。 「第1回 逆転ヒロイン大賞」最終結果発表ページ：https://www.neopage.com/announcements/1057402538965749760 最終回にふさわしい、圧倒的なカタルシスと至高のロマンスが詰まった大注目作の見どころを、編集部の解説とともに公開いたします。

■ フィナーレを飾る！「第1回 逆転ヒロイン大賞」入選3作品と編集部厳選の見どころ

①『２度騙されてしまったけど‥‥‥３度目の恋は真実でありますように。』

作品URL： https://neopage.co/gvJA61

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あらすじ＆みどころ

大手企業の令嬢・みすずは、幼馴染の類と結婚し、幸せの絶頂にいました。しかし、もう一人の幼馴染・藍と夫の不倫現場を「写真」という残酷な形で突きつけられます。「私、離婚するわ」と、 泣き寝入りするのではなく、自分の尊厳を守るために決断したみすず。そんな彼女の前に現れる、新たな「恋」の予感。今度こそ、彼女の願いは届くのでしょうか？ 本作のヒロイン・みすずは、決して「無敵」ではありません。むしろ危うく、守ってあげたくなるような等身大の女性です。その彼女が、自らの手で「離婚届」を突きつける瞬間のカタルシスは、読者の「応援したい」という感情を最高潮に引き上げました。導入の衝撃度と、その後の再生への期待感のバランスが非常に優れていると評価されました。

②『サレ妻が推しに娘ごと溺愛されるなんて！！』

作品URL：https://neopage.co/f24Vra

https://neopage.co/f24Vra

あらすじ＆みどころ：

夫の裏切りを経て、31歳でシングルマザーとなったリサ。娘を育てるため、大学の柔道部で寮母として働く毎日の中、日本代表合宿にやってきた「推し」の選手と出会います。「ただのファンだから」と自分を律するリサですが、彼はリサの献身的な姿に、そして彼女の大切な娘に、真っ直ぐな想いを寄せてきて……。 「サレ妻」という重い現実に対し、「推しとの恋愛」という究極のご褒美をぶつけるプロットが秀逸です。単なる恋愛物語に留まらず、寮母として学生を支えるリサの健気な姿が、読者の「彼女にこそ幸せになってほしい！」という強い共感を生みました。母娘揃って大切にされる描写の多幸感は、入選作品の中でも随一の評価を得ていました。

③『小料理屋を奪われ婚約破棄された私ですが老舗料亭の御曹司と結婚して女将をするので元婚約者が復縁を求めても門前払いです』

作品URL： https://neopage.co/1g2rXc

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あらすじ＆みどころ：

婚約者に地味だと罵られ、思い出の小料理店を追い出された紬希。絶望する彼女を救ったのは、老舗料亭の御曹司・海斗でした。彼と老舗を立て直し、名物女将へと駆け上がっていく紬希。一方で、彼女を失い経営危機に陥った元婚約者が焦って復縁を迫るも時すでに遅し。自分を捨てた男に見せつけるように、紬希は商店街の仲間たちと、大切な店を守るため「女将」として華麗に逆転します！ 本作が選ばれた理由は、ヒロインがプロの技術で自らの価値を証明していく「職能に裏打ちされた強さ」にあります。「地味」という不当な評価を「しなやかな忍耐力と真心」に変換して返り咲く構成が秀逸で、単なる復讐劇に留まらない、現代読者が求める「静かなる逆転」の理想形を見事に体現しています。

■ 読者と作品を繋ぐプラットフォームへ：受賞作はネオページにて全編公開中

「第1回 逆転ヒロイン大賞」を彩ったすべての入選作品は、現在ネオページにて公式連載・公開中です。完結しているドラマチックな物語から、現在進行形で最新話が更新されている話題作まで、アプリおよびブラウザからいつでも手軽に閲覧いただけます。 各作品ページでは、読者の皆様からの熱いコメントやレビューも寄せられており、作品の世界観を他のファンと共に分かち合う楽しさも提供しています。

■ 現在「第2回 逆転ヒロイン大賞」も絶賛開催中！新たな才能の応募を募集中

ネオページでは、本コンテストの熱狂を引き継ぎ、さらなるパワーアップを遂げた『第2回 逆転ヒロイン大賞』を現在開催しております（応募期間：2026年7月15日（火） 11:59まで）。 総額賞金45万円に加え、大賞・金賞・銀賞・佳作のすべてに「連載契約確約」の特典を用意。さらに、創作を後押しする「9つのプロットアイデア」を特設ページにて公開し、後半戦に向けた新たな書き手の参加を広く募集しています。 第2回 逆転ヒロイン大賞 特設ページ：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624 ネオページは今後も、クリエイターの執筆活動を強力に支援し、読者の皆様へ胸を揺さぶる最高のエンターテインメントをお届けできるよう、プラットフォームの発展に努めてまいります。

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ネオページは、現代の読者が求める「共感」「爽快感」を最前線でお届けするWEB小説投稿・閲覧プラットフォームです。完結済みの独占契約作から、いまSNSで話題の急上昇トレンド作品まで、幅広いラインナップを展開しています。

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