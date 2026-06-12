2009年に、ミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役など、舞台作品を中心に幅広く活動し、2026年8月8日(土)からは日比谷シアタークリエで上演される、ミュージカル『ゴースト』のカール役(Wキャスト)で出演予定の俳優・太田基裕（おおたもとひろ）が、津田健次郎や七海ひろきなどが在籍する、ANDSTIR（アンドステア）に所属することが決定いたしました。 太田基裕は、“もっくん”の愛称で親しまれ、役の芯を捉える繊細な演技と、透明感のある澄んだ歌声に定評のある俳優です。 本日、太田基裕公式WEB SITEがオープンし、新たにファンクラブ「memento（メメント）」の立ち上げが決定、ファンクラブのプレサイトもオープンしました。

https://motohiro-ota.jp/ https://memento@motohiro-ota.jp/

ファンクラブ名の「memento」は、ファンの皆様と“記憶”や“想い”を育む大切な場所、という気持ちを込めて本人が命名。7月1日(水)15:00に入会受付開始となります。 新たな心境や今の想いを、本日6月12日(金)20時からの自身初となるインスタライブでお伝えする予定です。

■太田基裕コメント

日々、俳優として舞台に立たせていただいております。 まだまだ本当に未熟であり、未知なことだらけです。 自分自身の可能性や想いを信じ、アンドステアに所属させて頂く事になりました。 自身の表現、思考も磨きながら、そして、いつも支えてくださるファンの皆様に心からの感謝をしながら歩んでいきたいと思います。 是非とも応援の程、よろしくお願い致します。

■太田基裕プロフィール

BIRTHDAY 1987年1月19日 身長 178cm 血液型 A型 出身地 東京 趣味 芸術鑑賞・ギター FAN こしあん・生クリーム・珈琲 ＜出演代表作＞ •ミュージカル『テニスの王子様/The Final Match 立海 Second feat.The Rivals』伊武深司役 •舞台『弱虫ペダル』今泉俊輔 役 •ミュージカル『ローマの休日』アーヴィング役 •演劇調異譚『xxxHOLiC』 壱原侑子役 •ミュージカル『キングアーサー』ランスロット役 •ミュージカル『刀剣乱舞』 千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 ～万の華うつす鏡～ 千子村正役 •『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 クロロ役 •ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役 •音楽劇『ライムライト』ネヴィル役 •ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』アルフレート役 •ミュージカル『十二国記 ー月の影 影の海ー』楽俊役 •ミュージカル『ゴースト』カール役

■関連リンク

太田基裕 Official Website（https://motohiro-ota.jp/） 太田基裕 Official Fanclub「memento」（7月1日(水)15:00オープン）（https://motohiroota-memento.me） 太田基裕 X（https://x.com/motohiro0119?s=20） 太田基裕 Instagram（https://www.instagram.com/motohiro.ota_0119?igsh=MW4xeHlkcnFycjRo&utm_source=qr） ANDSTIR Website（https://andstir.jp/）