東京・浅草／人形町でジビエ料理を提供する「あまからくまから」は、ジビエが初めての方のための「はじめてジビエ安心コース」を新たに開始しました。「ジビエは気になるけれど、クセが強そう」「初めてだから何を頼めばいいか分からない」といった声に応える、安心してジビエデビューができるコースです。 ■「ジビエは食べにくい」という不安に応えて ジビエに対しては「臭みがある」「硬い」「敷居が高い」といったイメージから、手を出しづらいと感じる方が少なくありません。本コースでは、当店ならではの食材選びと調理法でこうした不安にこたえ、ジビエの魅力を初めての方にも気軽に味わっていただけるよう構成しています。 ■初めてでも安心できる3つの理由 1. 食べやすいお肉と調理法からスタート クセが少なく旨みを感じやすい部位を中心に、丁寧な調理でご提供します。 2. スタッフによる丁寧な説明 どんなお肉を、どんな背景でお出ししているのか、スタッフが丁寧にご案内。安心して召し上がっていただけます。 3. 少しずつ、いろいろ味わえる構成 一度にたくさんではなく、複数の味を少量ずつ味わえる構成で、自分好みの一品を見つけられます。 ■こんな方にこそ食べてほしい ・ジビエに興味はあるけれど、手を出せずにいた方 ・記念日やデートなど、特別な日の食事を楽しみたい方 ・お肉好きで、新しい味わいに出会いたい方 ・浅草・人形町で食事を楽しみたい方 ■店舗情報 「あまからくまから」浅草店・人形町店にて、ジビエ安心コースをご用意しています。コースの内容・お肉の種類は仕入れ状況により変わる場合があります。最新の内容やご予約は各店舗までお問い合わせください。 【あまからくまから 人形町店】 住所：東京都中央区日本橋人形町3-7-11 大川ビル2F アクセス：東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」A5出口より徒歩1分 営業時間：17:00～23:00（L.O. 22:00） 定休日：日曜・祝日 TEL：03-5640-2121 食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13015439/ 【あまからくまから 浅草店】 住所：東京都台東区浅草1-20-5 アクセス：東京メトロ銀座線「浅草駅」より徒歩1分／都営浅草線「浅草駅」より徒歩3分 営業時間：17:00～22:30（L.O. 料理21:30）※日・祝は17:00～22:00 定休日：火曜 TEL：03-5828-6788 食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13300329/ ■関連リンク コースの詳細は公式ホームページの投稿でもご覧いただけます。 「ジビエ安心コースで叶える、初めてのジビエデビュー」 https://amakara9.com/2026/06/12/post-6765/