株式会社RintoDesign主催、『Tokyo Harmony Orchestra presents 名曲コンサート』が2026年7月29日 (水)にSCC千駄ヶ谷コミュニティセンター（東京都 渋谷区 神宮前 1-1-10）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/tho729 https://rintodesign.net/uHEmrOzP/20260729

ヴァイオリン、クラリネット、コントラバス、ピアノ 五人の奏者が紡ぐ豊かなアンサンブルで、 誰もが心に持つ「あの名曲」をお届けします。 「Fly Me to the Moon」「愛の讃歌」から 久石譲、モリコーネ、ラヴェルまで-- ジャンルを越えた名曲の数々を、生演奏ならではの臨場感でお楽しみください。 ご入場の皆様には1ドリンク＋おつまみをご用意。 ドリンク片手に、ゆったりとした音楽のひとときをお過ごしください。

【 こだわり① 】「あの名曲」を、生演奏で。 「Fly Me to the Moon」「愛の讃歌」「ニュー・シネマ・パラダイス」「亡き王女のためのパヴァーヌ」--誰もが一度は心に刻んだ名曲たちを、CDや配信ではなく、生演奏でお届けすることにこだわりました。楽器の音色が直接空気を震わせる瞬間、スピーカーを介さないリアルな響きが生み出す感動は、録音では決して再現できないもの。「もう一度あの曲を、ちゃんと聴きたい」というお気持ちに、真正面からお応えするプログラムです。 【 こだわり② 】ジャズ、シャンソン、映画音楽、クラシック--一夜に凝縮。 ジャズの名曲「Fly Me to the Moon」から、フランス歌謡の至宝「愛の讃歌」、映画音楽の巨匠モリコーネとラヴェルのクラシック作品まで、ジャンルの垣根を越えた選曲が本公演最大の特徴です。ヴァイオリン・クラリネット・コントラバス・ピアノという編成の妙を活かし、5名の奏者がそれぞれの曲の色彩を最大限に引き出します。「クラシックは難しそう」という方にも、「ジャズしか聴かない」という方にも、必ず「知ってる！」と心が動く瞬間をお届けします。 【 こだわり③ 】大きなホールでは体験できない、距離感の近さ。 会場はSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターB1Fのサークルホール。大ホールのような距離感ではなく、演奏者の息遣い・指先の動き・表情までが見える親密な空間で音楽をお楽しみいただけます。奏者とお客様が同じ空気を共有するアットホームな雰囲気は、Tokyo Harmony Orchestraのコンサートならではの魅力です。 【 こだわり④ 】お好きなドリンクと共に、極上の非日常を。 ご入場の全てのお客様に、1ドリンク＋おつまみをご用意しています。コンサートホールでは珍しい、飲食を楽しみながら聴けるスタイルを採用。日常の疲れを忘れ、ゆったりとした気分で音楽に身を委ねていただける、特別な夜をご提供します。

プログラム

Fly me to the moon/バート・ハワード 愛の讃歌/マグリット・モノー ５つの小品/ショスタコーヴィチ ニューシネマ・パラダイス・メドレー/エンニオ・モリコーネ 亡き王女のためのパヴァーヌ/ラヴェル 他

団体概要

身近な会場で“生の演奏”に触れ、音楽を楽しむきっかけをつくることを目的と、鑑賞に加えて、弦楽器の体験を設け、全ての世代の方々が安心して本物の文化芸術を楽しめる活動を行っています！

公演概要

『Tokyo Harmony Orchestra presents 名曲コンサート』 公演期間：2026年7月29日 (水) 会場：SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターB1F サークルホール（東京都 渋谷区 神宮前 1-1-10） ■出演者 東京ハーモニー・オーケストラ 髙倉理紗子（ヴァイオリン） 中倫子（ヴァイオリン） 室塚佳子（ピアノ） 藤本港（クラリネット） 蘆川里愛（コントラバス） ■公演スケジュール 2026年7月29日 (水) 18:30 開場 19:00 開演 ■チケット料金 一般：4,000円 渋谷区民優待：3,000円（当日身分証提示） （全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com