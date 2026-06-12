「オーバーラップ 初夏の大感謝読書フェア♪ コミック・ラノベ700冊以上無料!!」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて700作品以上が無料になるキャンペーンを6月12日(金)～6月21日(日)まで実施いたします。

対象作品としては『望まぬ不死の冒険者』（漫画：中曽根ハイジ、原作：丘野 優、キャラクター原案：じゃいあん）をはじめ、人気作品がラインナップ！

そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/syokafea/

＜フェア対象期間＞

2026年6月12日(金)～2026年6月21日(日)

＜フェア対象電子ストア＞

https://k-kinoppy.jp/ https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://fod.fujitv.co.jp/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://sp.handycomic.jp/ https://comic.k-manga.jp/ https://www.mangazenkan.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://www.dlsite.com/comic/ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tp https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://ebookjapan.yahoo.co.jp/ https://honto.jp/ https://www.hulu.jp/comic https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://comic.pixiv.net/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。

※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。