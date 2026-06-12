オーエス株式会社（本社：大阪市北区）は、神戸・三宮エリアの夜の賑わい創出と、飲食店周遊の促進を目的に、2026年6月22日（月）、「BEER&GRILL コウベビアハウゼ」にて、対話型アート鑑賞会『つながるBAR ART ～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編』を開催します。

本イベントは、お酒を片手に「正解のないアート鑑賞」を楽しみながら、参加者同士の自然なコミュニケーションを生み出す、三宮の新たな夜の過ごし方を提案するものです。新しいBARスタイルを提案するSLICE BAR（本社：兵庫県神戸市）、グラフィックデザインのCenterField（本社：大阪府豊中市）、コミュニティスペース運営のつながるEAT株式会社（本社：神奈川県横浜市）と連携し、アートをきっかけとした交流と地域コミュニティの醸成を目指します。

当社は三宮OSビルを拠点としたエリアマネジメントを通じて、地域の賑わい創出に取り組んでまいりました。本イベントにより夜間の飲食店周遊（ハシゴ文化）を促進し、神戸・三宮エリアのナイトタイムエコノミーのさらなる活性化に貢献します。





本イベントの特徴

●知識ゼロから感性で楽しむ！「対話型アート鑑賞」

美術の専門知識は一切不要です。参加者全員で1枚の絵をじっくりと観察し、感じたことを言葉にして共有する体験型ワークショップです。17世紀オランダの巨匠ヨハネス・フェルメールをテーマに、CenterFieldの平田とも子氏がナビゲーターを務め、参加者の自由な発想を引き出します。





平田 とも子（CenterField代表）

グラフィックデザイン・ブランディングを手がける傍ら、月3回以上美術館に足を運ぶ熱心なアート愛好家。古典絵画から現代美術まで幅広い知識を持ち、専門知識がない方にも分かりやすくアートの魅力を伝えることを得意とする。「まずは感じることから始めよう」をモットーに、各地で対話型アート鑑賞会を実践している。





●フェルメールの世界を五感で味わう「限定オリジナルカクテル＆ペアリング」

会場であるコウベビアハウゼの自慢のグリル料理（スペアリブ等）に加え、今回は特別に「SLICE BAR」のバーテンダー・足立昌優氏がフェルメール作品をイメージして考案したオリジナルカクテル3種を限定で提供します（別途料金）。アート鑑賞と食・お酒を組み合わせ、フェルメールの世界観を五感で体験いただけます。









●イベント後も夜の街を回遊する、神戸らしい「ハシゴ（二次会）」の提案

イベント終了後（21:00～）は、アートの余韻をそのままに、参加者がさらに語り合える場として「SLICE BAR」への二次会（希望者のみ）をご案内します。1店舗で完結させず夜の街を回遊する、神戸らしい洗練されたナイトライフを提案します。

















■イベント概要

イベント名：つながるBAR ART～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編＠BEER＆GRILL コウベビアハウゼ

開催日時：2026年6月22日（月）18:30 ～ 20:30（受付 18:00～）

会場：

BEER＆GRILL コウベビアハウゼ

兵庫県神戸市中央区加納町4丁目2番1号EKIZO神戸三宮 1F山側ゾーン

阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分

参加費：

3,000円（税込）

・ドリンク飲み放題（キリンビール一番搾り、ハイボール、氷結、ソフトドリンク）、

・お料理（前菜盛り合わせ、スペアリブ）

※SLICE BAR提供のカクテルは別途精算となります。

申込方法：

下記のフォームよりお申し込みください。（定員：20名）

https://forms.gle/64AN2TP1HySeYoEo8 ※申込期間：6月21日（日）まで

主催：オーエス株式会社

協力：SLICE BAR、CenterField 、つながるEAT株式会社、キリンビール株式会社

※6月12日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。





■BEER&GRILL コウベビアハウゼ（会場） 概要

住所：

神戸市中央区加納町4丁目2番1号

EKIZO神戸三宮1階山側ゾーン

アクセス：阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分

業態：ビアホール、グリル料理

営業時間：

11:00～23:00

ランチ 11:00～15:00（L.O 14:30）

ディナー 15:00～23:00

（ L.O フード22:00、ドリンク22:30）

※急遽変更となる場合があります。最新情報はHP等でご確認ください。

定休日：なし

席数：店内140席（テラス席あり）

TEL：078-599-8580

URL： https://www.kobe-beerhowzit.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/kobebeerhowzit/

＠kobebeerhowzit

LINE：@kobebeerhowzit





■SLICE BAR 概要

所在地：兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目13-8 エール山手 1階

各線 三宮駅より徒歩約8分

URL： https://slicebar1947.com/

Instagram： https://www.instagram.com/slicebar_1947/





■CenterField 概要

本社：大阪府豊中市蛍池中町1-11-27

設立：1995年

代表者：平田 とも子

事業内容：プランニング、グラフィックデザイン、編集企画、企業ブランディング





■つながるEAT株式会社 概要

本社：神奈川県横浜市港北区富士塚2-24-4-13

設立：2022年1月

代表者：代表取締役 土屋 宗一郎

事業内容：コミュニティスペース運営

URL： https://tsunagarueat.com/













■オーエス株式会社 会社概要

本社：大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立：1946年12月

代表者：代表取締役 金谷 伸雄

拠点：大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL： https://www.osgroup.co.jp/









オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/9617ab57b4c4d1b701487d0fa6b5be3b86257aed.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



