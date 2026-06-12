「女性活躍推進×複業推進×地域創生」に取り組むソーシャルカンパニーである、エール株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：美宝れいこ）と、一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟（所在地：東京都中央区、共同代表：美宝れいこ、田中なな、宇佐美愛）は、内閣府 地方創生推進事務局が運営する「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」の2026年度分科会として、以下の2つの分科会を設置しました。 1つ目は、全国の働く女性をコミュニティ、リスキリング、複業の機会によって支援し、女性人財と自治体・地域企業をつなぐ「女性活躍×複業推進×地域創生『エールプロジェクト』分科会」です。 2つ目は、自治体・教育機関・法人が連携し、女性活躍の仕組みを地域社会に実装する「消滅可能性都市ゼロ宣言！女性活躍×地域創生 官民学共創『ウーマンエコシステム』分科会」です。 二つの分科会を通じ、女性個人へのキャリア支援だけにとどまらず、女性が地域で活躍できるつながり、学び、挑戦の機会を、官民学の連携によって継続的に生み出す社会基盤の構築を目指します。

若年女性の流出は、地域の持続可能性に直結する社会課題

人口戦略会議が2024年に公表した分析では、全国1,729自治体のうち744自治体が、2020年から2050年までに20～39歳の女性人口が50％以上減少すると推計される「消滅可能性自治体」に該当しました。 若年女性が地域を離れる背景には、進学や就職の選択肢だけでなく、希望する仕事の不足、男女間の賃金や昇進機会の格差、固定的な性別役割、出産・育児後のキャリア継続の難しさなど、複数の構造的な要因があります。 国の「地方創生2.0基本構想」においても、「若者や女性にも選ばれる地域」の実現が主要な政策課題として掲げられています。また、若者や女性が地方創生の議論や取組に参画し、当事者の視点を地域づくりへ反映することの重要性が示されています。 一方で、自治体、教育機関、企業、女性支援団体などが、それぞれ個別に取組を行っているケースも多く、支援が一時的・単発的になりやすいことが課題です。 今回設置した二つの分科会では、女性個人を支える「女性人財プラットフォーム」と、地域の発展を構築する「官民学プラットフォーム」を連動させ、地域ごとの課題に応じた女性活躍モデルの企画・実証・展開を進めます。

2つの分科会について

女性活躍×複業推進×地域創生「エールプロジェクト」分科会

分科会提案者 エール株式会社 パラレルキャリア推進委員会® 目的 全国の働く女性を、コミュニティ、リスキリング、複業の機会によって包括的に支援し、地域やライフステージにかかわらず、女性が能力を発揮できる「ウーマンエコシステム」の構築を目指します。 パラレルキャリア推進委員会®は、国内外3,000名超の女性が参加する、働く女性のためのコミュニティです。「女性活躍推進」「複業推進」「地域創生」を軸に、学び、つながり、挑戦の機会を提供しています。 解決を目指す課題 ・女性の就業継続や管理職登用などにおける活躍機会の格差 ・男女間の賃金格差と、女性が収入を高める機会の不足 ・地域における専門人財、デジタル人財、プロジェクト人財の不足 ・地方在住女性が、地域内で希望する仕事や挑戦機会を得にくいこと ・出産、育児、介護などのライフステージ変化によるキャリアの中断 主な活動 ・自治体が抱える女性活躍、人財不足、地域創生に関する課題のヒアリング ・自治体や地域企業の課題と、全国の女性人財とのプロジェクトマッチング ・女性向けリスキリング、複業、キャリア形成に関するセミナーの開催 ・自治体、企業、女性人財による意見交換会・交流会の実施 ・女性人財が地域課題解決に参画する実証プロジェクトの企画

消滅可能性都市ゼロ宣言！女性活躍×地域創生 官民学共創「ウーマンエコシステム」分科会

分科会提案者 一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟 目的 「消滅可能性都市ゼロ」を掲げ、自治体・教育機関・法人が共創することで、女性が地域で持続的に活躍できるエコシステムを構築し、地域社会への実装を進めます。 同連盟は、女性活躍を一つの組織や一つの事業だけで支えるのではなく、自治体、教育機関、企業・団体が役割を持ち寄り、地域に継続的な学び、仕事、交流、挑戦の機会を生み出す官民学共創モデルを推進しています。 解決を目指す課題 ・若年女性の地域外流出を主因として、地域の持続可能性が低下していること ・地域女性が継続的に活躍できる機会や場が不足していること ・自治体、教育機関、企業・団体の取組が分断されていること ・単発の講座やイベントにとどまり、その後の就業やプロジェクト参加につながりにくいこと ・女性の意見が地域政策や地域産業の意思決定に十分反映されていないこと 主な活動 ・自治体が抱える消滅可能性都市、若年女性流出、女性活躍に関する課題のヒアリング ・自治体、教育機関、法人をつなぐ官民学共創プロジェクトの企画 ・地域女性のキャリア形成、就業、起業、複業、ウェルビーイングに関する調査・検討 ・女性活躍に関するセミナー、勉強会、意見交換会の開催 ・地域ごとの女性活躍エコシステムモデルの検討・実証 ・成果事例の可視化と、他地域への横展開

「女性の個人支援」と「社会基盤づくり」を両輪で推進

今回設置した二つの分科会は、対象と役割が異なります。 「エールプロジェクト分科会」では、全国の女性人財と自治体・地域企業をつなぎ、リスキリングや複業、プロジェクト参画など、女性一人ひとりの具体的な活躍機会を創出します。 「ウーマンエコシステム分科会」では、自治体・教育機関・法人が共創し、女性の活躍機会が継続的に生み出される地域の仕組みそのものを構築します。 この二つを連動させることで、「女性を支援・育成して終わる」「複業を紹介して終わる」「イベントを開催して終わる」といった単発型の支援から脱却し、女性の学びが複業につながり、仕事が地域課題の解決につながり、その成果が次の女性の機会を生み出す循環型モデルを目指します。

代表コメント

エール株式会社 代表取締役 一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟 共同代表 美宝れいこ 若年女性が地域を離れる問題は、女性個人の価値観や選択だけに原因があるのではありません。地域に希望する仕事があるか、成長できる環境があるか、ライフステージが変わっても挑戦を続けられるかという、社会構造の問題です。 これまで私たちは、国内外3,000名を超える女性たちとともに、コミュニティ、リスキリング、複業、地域プロジェクトを通じて、一人ひとりの可能性を社会課題の解決につなげてきました。 今回の二つの分科会では、女性個人への支援と、自治体・教育機関・企業による地域の仕組みづくりを同時に進めます。女性が地域、年齢、ライフステージにとらわれず活躍できる社会をつくることは、地域経済や企業の成長、そして地域の持続可能性につながります。 私たちは、女性活躍を一時的な支援施策ではなく、地域の未来をつくる社会インフラとして実装していきたいと考えています。

連携を募集する自治体・教育機関・企業・団体

・若年女性の地域外流出に課題を感じている自治体 ・女性活躍推進施策を、就業や地域産業の活性化につなげたい自治体 ・地域企業の人財不足や専門人財不足を解消したい自治体・企業 ・地域女性向けのリスキリングやキャリア支援を実施したい組織 ・学生や卒業生の地域定着、地域就職を支援したい教育機関 ・女性人財と連携した地域プロジェクトを実施したい企業・団体 ・女性活躍に関する共同調査、実証、政策提言に参加したい研究・教育機関

分科会情報： 内閣府 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム ※https://future-city.go.jp/platform/

エール株式会社について

エール株式会社は、「女性活躍推進×複業推進×地域創生」を専門領域に、自治体・企業・教育機関等との共創事業を展開するソーシャルカンパニーです。 国内外3,000名超の女性ネットワークを基盤に、女性向けキャリア支援、リスキリング、複業・起業支援、プロジェクト型人財活用、自治体向け女性活躍支援、地域創生事業等を展開しています。 会社名：エール株式会社 代表者：代表取締役 美宝れいこ 所在地：東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F 事業内容：女性活躍推進事業、複業推進事業、人財育成事業、地域創生支援、コミュニティ運営等 Webサイト：http://aile-official.co.jp/

パラレルキャリア推進委員会®について

パラレルキャリア推進委員会®は、国内外3,000名超の女性が所属する、働く女性のためのソーシャルコミュニティです。 「学び×つながり×挑戦」をテーマに、会社員、複業人財、起業家、子育て中の女性など、多様な女性が参加。コミュニティ、リスキリング、複業・プロジェクトの機会を通じて、地域や年齢、ライフステージにとらわれない女性の活躍を支援しています。

一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟について

一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟は、「消滅可能性都市ゼロ」を掲げ、自治体・教育機関・法人の共創によって、女性が持続的に活躍できる社会基盤の構築を目指す官民学連携組織です。 女性のキャリア形成と就業支援、地域とライフデザイン、ウェルビーイング等をテーマに、共創プロジェクト、調査研究、セミナー、実証事業、政策提言等を推進します。 法人名：一般社団法人ウーマンエコシステム官民学共創連盟 共同代表：美宝れいこ、田中なな、宇佐美愛 Webサイト：https://women-ecosystem.org/