ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、世界60カ国以上で愛されているロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」より、スマートフォンと身の回りアイテムをまとめて収納できる、軽くて強い多機能ショルダーポーチ「スマートフォンポーチ 07」6色を発売いたします。

■OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ） スマートフォンポーチ 07

「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）」から大型スマ－トフォンと身の回りのアイテムを効率よく収納できる、軽量でタフなショルダーポーチが登場。 耐久性に優れた高機能素材と高い収納力、シーンを選ばない多彩な携行スタイルで、街歩きからアクティブなアウトドアまで幅広く活躍します。 希望小売価格 ：オープン価格 発売開始日 ：2026年06月12日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1334

【OUTODOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）とは】

1973年よりスタートしたアウトドアプロダクツは、高品質でデザインに優れた製品をリーズナブルプライスで提供するブランドです。現在では60カ国以上の国で愛用されております。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp