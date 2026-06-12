【スポーツ専門店のヒマラヤ発】創業50年の節目にＰＢ強化。2,990円（税込）から始める「着ながらケア」シリーズ新発売

株式会社ヒマラヤ

全国にスポーツ専門店を展開する株式会社ヒマラヤ（本社：岐阜県岐阜市）は、日常の「おうち時間」を手軽なセルフケアの時間へと変えるプライベートブランド商品“着ながらケア”シリーズを、2026年6月より発売いたします。

本シリーズは、一般医療機器および管理医療機器として展開するセルフケアシリーズです。就寝時やリラックスタイムなど、日常生活の中で取り入れやすいウェアとして開発いたしました。

■商品ラインナップ

【一般医療機器】

VISION QUEST Recovery Wear -着ながら疲労回復―

【メンズ】リカバリー半袖シャツ（カラー：ブラック、杢グレー）税込 2,990円【メンズ】リカバリーハーフパンツ（カラー：ブラック、杢グレー）税込 2,990円

【メンズ】リカバリー長袖シャツ（カラー：ブラック、杢グレー）税込 2,990円【メンズ】リカバリーロングパンツ（カラー：ブラック、杢グレー）税込 2,990円【レディース】リカバリー長袖シャツ（カラー：ブラック、ブルーグレー）税込 2,990円【レディース】リカバリーロングパンツ（カラー：ブラック、ブルーグレー）税込 2,990円

【管理医療機器】

VISION QUEST Recovery Support Wear(R) ―着ながら肩・腰ケア―

■開発背景：創業50周年。時代のニーズに応え、PB戦略を徹底的に見直し、大幅強化。

【ユニセックス】半袖ハーフパンツ上下セット（カラー：ブラック、ネイビー）税込 7,990円【ユニセックス】長袖ロングパンツ上下セット（カラー：ブラック、ネイビー）税込 8,990円

近年、健康志向の高まりやセルフケア需要の拡大を背景に、“休養”や“リカバリー”への関心が高まっています。また、物価上昇やライフスタイルの変化により、「高価格帯の商品には手が出しづらい」「日常でも使いやすい機能商品が欲しい」といった声も増えています。こうした中、ヒマラヤでは、お客様から寄せられる声をもとに、“スポーツ機能をより身近に、日常へ取り入れやすくする”ことをテーマに、PB商品を徹底的に見直し、機能性と価格のベストバランスを追求した商品開発を進めています。

ヒマラヤオリジナルブランド「VISION QUEST」や「＆life」においては、機能性と手に取りやすい価格帯を両立した商品展開が好評を得ています。今年発売した「VISION QUEST 軽量マルチポケットパンツ」は、「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026」の物販ブースにて当初用意した数量が完売。収納力や快適な着用感を備えながら、普段のランニングにも取り入れやすい商品として、多くのランナーから支持を集めています。

さらに、「VISION QUEST」の機能性シューズや、手を使わずに履けるハンズフリーシューズ、「＆life」の紫外線対策パーカーなど、“毎日の生活を快適にサポートするスポーツ機能商品”についても販売が伸長しています。

こうした背景を踏まえ、ヒマラヤでは「運動する時」だけでなく、「休む時間」までサポートしたいという想いから、本シリーズの開発に至りました。市場から見えてきたお客様のニーズや使用シーンを分析し、「お悩みに合わせて選べるラインナップ」を目指しています。

さらに、「セルフケアをもっと身近なものにしたい」という考えから、一般医療機器シリーズは2,990円（税込）という、毎日の生活に取り入れやすい価格設定としました。

■株式会社ヒマラヤ 代表取締役社長兼CEO 小田 学 コメント

ヒマラヤには、スポーツと健康、そしてお客様を心から愛するスタッフが全国にいます。私たちは、その現場の知恵や気づきこそが新たな価値を生み出す原動力であると考えています。

今回の商品にも、日々お客様と向き合うスタッフたちのアイデアや知見が随所に活かされています。

これからもヒマラヤならではの商品で、お客様のスポーツライフや健康づくりに貢献する価値を提供してまいります。

■悩みに合わせて選べる2つのアプローチ

１.【一般医療機器】着ながら疲労回復 シリーズ

選べる２つのシリーズ※遠赤外線の血行促進作用によるものです。

販売価格：2,990円（税込）

生地の肌面側に特殊な鉱石プリント

生地に特殊な鉱石をプリントしており、人体から発生する体温（熱）がプリント面に伝わると遠赤外線（テラヘルツ波を含む）にエネルギー変換され、肌側に放射されます。

快適な着心地

肌触りの良いストレッチ素材を採用しています。

就寝時はもちろん、部屋着や家事の最中など、おうち時間での着用に最適です。

２.【管理医療機器】磁気の力で肩腰のコリケア シリーズ

販売価格：7,990円（税込）～

磁気の力で血流改善

最大磁束密度77ミリテスラの永久磁石を肩・腰の位置に配置。

磁気の力で血流を改善し、コリを緩和します。

からだの動きを妨げない設計

就寝時やリラックスタイムに適したゆったりシルエットを採用しています。

肌触りの良いスウェット素材

柔らかな風合いのスウェット素材を採用し、

ストレスフリーな着用感を実現しました。

■【期間限定】がんばるお父さんへ、感謝の想いを「着ながらケア」で。

6月21日（日）までの期間、全国の店舗にて、本商品をご購入いただいたお客様を対象に「父の日特別ラッピング」を無料で提供いたします。

「いつもおつかれさま」という感謝の気持ちを、“着ながらケア”シリーズがお手伝いします。

【販売概要】

発売日： 2026年6月

展開店舗：全国のヒマラヤ 98店舗 およびヒマラヤオンラインストア

※店舗により取り扱い商品および展開状況が異なります。

製品展開：一般医療機器（メンズ4種類・レディス2種類）

管理医療機器（ユニセックス2種類）

特設LP： https://www.himaraya.co.jp/lp/kinagaracare



【製品仕様・医療機器情報】

■ 一般医療機器

販売名：VISION QUEST（ビジョンクエスト）リカバリーウェア

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

医療機器届出番号：20B2X00003000044

組成：ポリエステル90%ポリウレタン10%

販売業者：株式会社ヒマラヤ TEL：058-276-7188

販売名：VISION QUEST（ビジョンクエスト）リカバリーウェア ライト

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

医療機器届出番号：20B2X00003000045

組成：ポリエステル90%ポリウレタン10%

販売業者：株式会社ヒマラヤ TEL：058-276-7188



■ 管理医療機器

販売名：リカバリーサポートウェア

一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器

医療機器認証番号：306AHBZX00004000

組成：本体:ポリエステル55% 綿45% / リブ:綿95% ポリウレタン5%

販売業者：株式会社ヒマラヤ TEL：058-276-7188