「Harry Potter」×une nana cool 第3弾が登場！

株式会社ウンナナクール

“女の子の人生を応援する”をブランドのパーパスとして掲げる「ウンナナクール」から、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界中で愛され続けている映画「ハリー・ポッター」との初のコラボレーションが登場。

全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andSTにて展開しました。

ウンナナクールとハリー・ポッターのコラボ第3弾は、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観をもとに、ホグワーツ四寮のエンブレムをラメ糸で表現した重厚感あるクールなデザインと、ホグズミードの菓子店「ハニーデュークス」や忍びの地図をモチーフにした遊び心あふれるコレクション。着るたびに物語のワンシーンがよみがえるような、こだわりの詰まったアイテムです。

詳細を見る :https://store.wacoal.jp/disp/001400370950231/?srule=newicon- 商品概要《364ブラ シンプル》品番：BUN139 サイズ：S,M,L,LL カラー：RE / GR / BU / YE 価格：\4,950(税込)

《ショーツ》

品番：PUN239 サイズ：M,L カラー：RE / GR / BU / YE 価格：\2,420(税込)

ホグワーツ魔法魔術学校の四寮、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフを表現したデザイン。

四寮のエンブレムアップリケにラメ糸を用いることで重厚感を持たせました。

エンブレムとボーダーでクールな印象に仕上げています。

《ナイトアップブラ》

品番：JB3967 サイズ：M,L,LL,3L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\3,960(税込)

《ショーツ》

品番：LF6267 サイズ：M,L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\2,310(税込)

《ハラマキ付きショーツ》

品番：LF3067 サイズ：M,L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\2,750(税込)

《カップ付きキャミソール》

品番：LL2067 サイズ：M,L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\3,300(税込)

《ハラマキ付きレギンス》

品番：LP5167 サイズ：M,L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\3,080(税込)

《ハラマキ》

品番：LF4067 サイズ：M カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\2,530(税込)

《メンズボクサーパンツ》

品番：LF8067 サイズ：M,L カラー：RE / PI / ME / SX 価格：\2,530(税込)

RE / PI ▶ 線画調のハニーデュークスのお店とお菓子の柄にバーティー・ボッツの百味ビーンズ柄を合わせたデザインです。

ME / SX ▶ お菓子柄に加えて「HONEYDUKES」のロゴを配置したファンにはたまらないストライプ柄のデザインとなっています。

《半袖開襟パジャマ》

品番：LP6207 サイズ：M,L カラー：SX / BE 価格：\11,000(税込)

SX ▶ 胸もとに「Mischief managed＝いたずら完了！」の文字と足跡を刺繍しました。

BE ▶ 落ち着いたカラーで大胆に忍びの地図柄をプリント。夢の中でホグワーツを散策出来てしまいそうなデザインです。

- 「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。 J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。 このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。 そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

- une nana cool (ウンナナクール)

株式会社 ウンナナクールは、ワコールから生まれた下着屋さん。

努力や憧れは誰かのためにじゃなく、自分自身のため。

「女の子、登場」を合言葉に世の中の女の子を応援する下着をつくっています。