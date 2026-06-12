オートバイ用の冷却技術「リキッドウインド」が現場の暑熱対策へ。ー ファン付きウェアと組み合わせて快適性をサポート

株式会社アールエスタイチ

オートバイ用ライディングギアの企画・製造・販売を行う、株式会社アールエスタイチが展開する、オートバイ乗車用冷却システム「LIQUIDWIND（リキッドウインド）」が、熱中症対策用品の大手メーカーである株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：佐野修唯）のプロ向けブランド「PRODIST（プロディスト）」のラインナップとして採用され、同社オリジナルバージョンとして販売が開始されることをお知らせいたします。

本取り組みにより、従来のバイク用品ルートにとどまらず、昭和商会が強みを持つ全国のワークショップや作業現場向け販路へ進出。深刻化する現場の暑熱環境での快適性向上をサポートします。

■ 協業の背景と狙い：バイク業界から「ワーク市場」へ、強力な販路拡大

近年の記録的な猛暑に伴い、建設、物流、工場といった屋外・屋内作業現場における安全管理は深刻な課題となっています。現在、多くの現場でファン付きウェアが導入されていますが、周囲の気温が体温近くまで上昇すると「衣服内に熱風が循環し、十分な冷却効果が得られない」という課題が生じていました。

弊社がモーターサイクル市場で培ってきた「LIQUIDWIND」は、衣服に含ませた冷却水と風を組み合わせることで、気化熱冷却を発揮するシステムです。この技術がファン付きウェアの課題を解決する決定打になると確信し、作業現場の暑熱対策において豊富な実績を持つ昭和商会との協業に至りました。

昭和商会が持つワーク業界市場の広大なネットワークを通じて、製品を供給することで、これまでバイクショップに足を運ぶ機会のなかった数多くのワークユーザーへダイレクトにアプローチし、現場の安全性・快適性の向上に貢献いたします。

■ 商品の特徴：確実な冷却をもたらす仕組み

- ファン付きウェア併用で引き出す「気化冷却」

チューブから供給される専用の冷却リキッドをアンダーウエアに含ませ、ファン付きウエアから送り込まれる風を当てることで、水分が蒸発する際の「気化熱」により衣服内を冷却します。走行風のない屋内作業や足場環境でも、ファン付きウェアの風だけで効率よく涼感を得られます。

- 35℃を超える猛暑日でも涼感が持続

周囲の気温が体温を超えるような過酷な環境下でも、冷感成分（メントール）を配合した専用リキッドが肌表面にアプローチ。一般的なファン付きウェア単体での使用時に比べ、確実な清涼感と冷却効果を発揮します。

さらに、冷却水「LIQUIDWIND WATER」は、化粧品メーカー・株式会社マンダムと当社の共同開発による専用品。気化冷却時に爽快感を伴わせ、冷却システムとしての性能を最大化する設計となっています。

- 昭和商会ルート限定：現場作業での使いやすさを追求

現場での多様な身体の動き（屈む、見上げるなど）を妨げないフィット感を実現。長時間の着用でもストレスフリーな着心地を提供します。

リキッドウインドスースーベスト

リキッドウインド 保冷ボトルキット（電動）

ギャツビーリキッドウインド ウォーター 1,200ml

ファン付きウエア

【関連ページ】

昭和商会「PRODIST」商品紹介ページ

https://www.showashokai.com/product/detail/3788

TAICHI「LIQUIDWIND」特集ページ

https://www.rs-taichi.com/special/liquidwind/

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

【本製品に関するお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム：https://www.showashokai.com/contact/

株式会社アールエスタイチ

株式会社 アールエスタイチ

所在地：大阪府東大阪市川俣1-1-41 ルクスビル7F

代表者：代表取締役社長 吉村 裕彦

創業：1975年7月

事業内容：モーターサイクル用品の輸入 / 企画 / 開発 / 販売 / 小売



HP：https://www.rs-taichi.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アールエスタイチ 広報担当

TEL：06-6785-0515

Mail：release@rs-taichi.co.jp