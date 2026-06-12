Amused Art Japan、コンテンツ東京内「映像・CG制作展」に出展

合同会社 Amused Art Japan

Tencent Games関連案件、ゲームPV、3DCG/VFX、Cinematics、Webtoon制作など、

アジア圏の高品質制作ラインを日本企業・広告代理店向けに紹介

「コンテンツ東京」内の「映像・CG制作展」

合同会社 Amused Art Japan（本社：東京都渋谷区）は、2026年6月17日（水）～6月19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京」内の「映像・CG制作展」に出展いたします。

Amused Art Japanは、東京を拠点に、台北・北京・マレーシアの制作ラインと日本市場をつなぐクリエイティブハブです。ゲーム、エンターテインメント、広告、ブランドプロモーション領域において、3DCG、VFX、Cinematics、ゲームPV、Webtoon制作、AIを活用した映像制作など、幅広いクリエイティブ制作に対応しています。

会場では、北京 Amused Artをはじめとするアジア圏の制作パートナーと連携した映像・CG制作体制や、ゲーム・ブランド領域における制作事例、国内企業・広告代理店・制作会社向けの協業モデルをご紹介します。

【Webページ】

https://www.amusedartjapan.com

アジアの制作力を、日本市場へ。Amused Art Japanが担うクリエイティブハブ

Amused Art Japanは、日本企業・広告代理店・制作会社と、アジア圏の高品質な制作ラインをつなぐクリエイティブハブです。

台北・北京・マレーシアの制作パートナーと連携し、案件ごとに最適な制作チームを編成。

企画意図やブランドの世界観を理解したうえで、3DCG、VFX、Cinematics、Webtoon、AI映像制作など、目的に応じたクリエイティブ制作を提案します。

近年、映像制作やビジュアル制作の現場では、AIの活用やグローバル制作体制の構築が急速に進んでいます。一方で、最終的に視聴者の心を動かすためには、技術だけでなく、演出力、質感、文化理解、そして細部へのこだわりが不可欠です。

Amused Art Japanは、アジアの制作力と日本市場のニーズを接続し、企業のプロモーション、ゲーム・エンターテインメント領域、デジタルコンテンツ制作における新たな選択肢を提供してまいります。

【開催概要】

展示会名：コンテンツ東京 2026 第17回 映像・CG制作展

開催期間：2026年６月17日（水）から６月19日（金）10時から17時

開催場所：東京ビッグサイト（ブース番号：8－25）

Amused Art Japan公式HP：https://www.amusedartjapan.com

北京Amused Art公式サイト ：http://www.amusedart.com

高品質な3DCG・VFX・Cinematics制作ラインを紹介

ゲーム・エンターテインメント領域の映像制作実績を紹介。Amused Art制作ラインによるゲーム・エンターテインメント領域の映像事例

Amused Art Japanは、台北・北京・マレーシアの制作パートナーと連携し、ゲームPV、プロモーション映像、3DCG、VFX、Cinematicsなど、幅広い映像制作に対応しています。

会場では、Tencent Games関連案件をはじめ、ゲーム・エンターテインメント・ブランドプロモーション領域における制作事例をご紹介します。

大型タイトルの世界観表現、キャラクター演出、商品やブランドの魅力を視覚的に伝えるプロモーション映像など、用途に応じた制作体制をご覧いただけます。

日本市場とアジアの制作力をつなぐ柔軟な制作体制

日本市場とアジア圏の制作ラインをつなぐ制作体制イメージ

Amused Art Japanは、日本企業・広告代理店・制作会社と、アジアの制作力をつなぐ制作パートナーとして活動しています。

国内で不足しがちな大型CG案件、短納期の映像案件、特殊表現を伴うプロモーション映像などに対して、案件ごとに最適な制作体制を構築します。

日本側での要件整理・コミュニケーション設計と、海外制作ラインの技術力・表現力を組み合わせることで、品質、スピード、コストバランスを踏まえた提案を行います。

Webtoon・AI映像制作など次世代コンテンツにも対応

Amused Art Japanでは、従来の映像制作に加え、Webtoon制作やAIを活用した映像・ビジュアル制作にも対応しています。

Webtoon領域では、縦読み漫画に適した構成、演出、着彩、背景制作など、制作工程に応じたチーム編成を行います。

また、AI映像制作においては、生成技術を単なる効率化ツールとして捉えるのではなく、企画、演出、編集、ビジュアル設計と組み合わせることで、より実用性の高いクリエイティブ制作を目指します。

会場では、映像制作、Webtoon、AI活用を含めた次世代コンテンツ制作の相談を受け付けます。

台湾・海外企業の日本広報・市場展開支援も展開

Amused Art Japanは、台湾企業をはじめとする海外企業の日本市場向け広報・プロモーション支援を行っています。

日本市場で事業やサービスの認知を高めるためには、単なる翻訳ではなく、日本の商習慣やメディア文脈に合わせた情報発信が重要です。

当社では、プレスリリース作成・配信支援、Webサイト制作、SNS運用、映像制作、デジタルマーケティング支援を通じて、海外企業の日本市場における認知拡大とブランド構築をサポートします。

【合同会社 Amused Art Japan 代表 SOGO コメント】

Amused Art Japan

映像制作の世界では、AIの活用が急速に広がっています。

しかし、最終的に人の心を動かすのは、技術そのものではなく、演出、質感、文化理解、そして細部へのこだわりです。

Amused Art Japanは、北京Amused Artをはじめとするアジア圏の制作ネットワークと連携し、日本市場向けの企画・提案・進行管理を担います。

コンテンツ東京では、企業様、広告代理店様、制作会社様、ゲーム・エンターテインメント領域の皆様との新たな出会いを楽しみにしています。

合同会社 Amused Art Japan について

【会社概要】

社名：合同会社 Amused Art Japan

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F

事業内容： 映像制作、3DCG/VFX制作、Cinematics制作、ゲームPV制作、Webtoon制作、AI映像制作、デジタルマーケティング支援、海外企業の日本広報支援、海外クリエイティブ制作ラインの日本市場展開支援

設立： 2026年3月11日

HP：https://www.amusedartjapan.com