リーガルデータ社、メール法務はもう危険EASY Forensics × LegalTech VDR～企業法務・内部調査は“リーガル防御二刀流”へ ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁）の子会社であるリーガルデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 森田善明、以下、リーガルデータ社）は、フォレンジック・eディスカバリ・リーガルテック分野における新たなソリューションとして、EASY Forensics × LegalTech VDRによる「リーガル防御二刀流」モデルの発表に伴い実証実験を開始しました。
企業法務・内部調査・顧問弁護士との連携において、「調査（刀）」×「機密共有（城）」を統合することで、“証拠を取り、漏らさず、法的に守る”新しいリーガル防御基盤を提案します。
■ 背景：なぜ「メール法務」は危険なのか
近年、企業を取り巻く法務・危機管理環境は急速に変化しています。
特に、
・公正取引委員会対応
・独禁法・下請法
・内部通報制度
・品質不正
・情報漏洩
・サイバーインシデント
・ ESG・ガバナンス強化
などへの対応は、大企業・グループ企業を中心に急増しています。
一方で、企業法務や内部調査の現場では依然として、
・ メール送付
・ USB受け渡し
・ 個別ファイル共有
・ 属人的な弁護士連携
に依存するケースも少なくありません。
・誰が閲覧したか分からない
・誤送信・二次漏洩
・ 調査資料や証拠の散逸
・ 版管理・ログ管理の混乱
といった課題がが発生しています。
リーガルデータは、この状況に対し、「メール法務はもう危険」という問題提起を行います。
■「リーガル防御二刀流」とは
リーガル防御二刀流とは、EASY Forensics（刀）とLegalTech VDR（城）
を組み合わせた、企業法務・内部調査・顧問弁護士連携の新しい運用モデルです。
１. EASY Forensics
― 調査・証拠エンジン（刀） ―
EASY Forensicsは、
・PC調査
・操作ログ取得
・データ保全
・削除ファイル解析
・USB利用履歴確認
・不正アクセス調査
などを通じて、“事実を取得する（Truth Engine）”フォレンジックツールです。
内部不正、情報持ち出し、品質問題、ハラスメント、独禁法調査など、多様な調査シーンに対応します。
https://www.fss.jp/tool/easy/(https://www.fss.jp/tool/easy/)
２. LegalTech VDR
― 法務・機密共有インフラ（城） ―
LegalTech VDRは、
・調査資料
・契約書
・証拠
・顧問弁護士との共有資料
を安全に管理・共有するSaaS型リーガル基盤です。
主な機能：
・ 権限制御
・ 閲覧制限
・ 監査ログ
・ ダウンロード制御
・ バージョン管理
により、“漏らさず共有する（Trust Engine）” ことを実現します。
https://www.fss.jp/vdr/(https://www.fss.jp/vdr/)
■「刀」と「城」の二刀流戦略
リーガルデータは、両製品を単独ではなく、「リーガル防御二刀流」として展開します。
EASY Forensics（刀）
問題発生時に現場で使う、即効性のある調査ツール
LegalTech VDR（城）
企業法務・顧問弁護士・組織をつなぐ、継続利用型のリーガルインフラ
リーガルデータは、「Forensicsで入り、VDRで守る」という考え方を通じて、企業のリーガル防御基盤の高度化を支援します。
■ 今後の展望
リーガルデータは今後、フォレンジック・eディスカバリ・リーガルテック領域をさらに進化させ、企業法務・危機管理・ガバナンスを支える「リーガル防御OS」の実現を目指してまいります。
■ 最後に（メッセージ）
メール法務から、リーガル防御へ。
調査（刀）と機密共有（城）。
その二刀流が、企業を守る新しい標準になると、リーガルデータは考えています。
■ リーガルデータ株式会社について
名称：リーガルデータ株式会社
代表取締役：森田 善明
設立：2018年4月
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本金：26百万円
URL：https://www.legaldata.co.jp/
リーガルデータ株式会社は、AIデータ株式会社のグループ企業として、リーガルテックツールを中心に
開発・販売と、リーガルテック分野の人材派遣など、リーガルデータ市場に特化した事業を展開するために、2018年に設立しました。1999年から続いてきた法律市場のグループ事業のノウハウを生かして、中小企業から大規模企業まで幅広い規模の企業に加え、弁護士・社会保険労務士・税理士などの
士業の方々が安心して不正調査業務に取り組めるよう、各種支援を行っています。
リーガルデータの安全な管理と活用を支援し、お客さまの企業価値を高めることを目標にし、 ガバナンス、コンプライアンスを重視した企業内のデータ基盤づくりを支援します。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
URL：https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。