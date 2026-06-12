次世代の才能と豪華アーティストが紡ぐ音楽の祭典「YAMAHA GALA CONCERT 2026」10月4日（日）開催決定！

一般財団法人ヤマハ音楽振興会

【YAMAHA GALA CONCERT 2026オフィシャルサイト】https://www.yamaha-mf.or.jp/gala/

ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区、理事長：中田 卓也）は、「YAMAHA GALA CONCERT 2026」を、2026年10月4日（日）にBunkamuraオーチャードホール（東京都渋谷区）にて開催します。

ヤマハ・ガラ・コンサートは、ヤマハ音楽振興会が展開する音楽教育・普及活動の中から羽ばたいた若き音楽家たちによるコンサートとして、2004年より開催してまいりました。

今年度は、YAMAHA MUSIC SCHOOL在籍生に加え、各分野の第一線で活躍する同スクール出身アーティストを多数迎えたプログラムを予定しております。また、第2部では、東京交響楽団（指揮：大井駿）との共演も予定しており、多彩なジャンルと演奏形態を通して、ヤマハの総合音楽教育の魅力と可能性を、より多角的にお届けしてまいります。

「YAMAHA GALA CONCERT 2026」 概要

「YAMAHA GALA CONCERT 2026」プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/13_1_2bfe7b02628c730200b2b264022b1d62.jpg?v=202606121151 ]

［第1部］

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/13_2_a733ea0d104d47ef5f0b4691a26a8124.jpg?v=202606121151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/13_3_7473bfbe090b3c765c5cd69e793c9a74.jpg?v=202606121151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/13_4_e557b5408df0c61429cd7c722f00ad72.jpg?v=202606121151 ]

［第2部］東京交響楽団との共演 指揮：大井 駿

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/13_5_70963abdcf4691b5470e9447ac1716b5.jpg?v=202606121151 ]

※都合により、曲目が一部変更になる場合がございます。

出演者プロフィール

井上 暖之

ヤマハエレクトーンフェスティバル2021一般部門第１位。「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」に出演。現在は大学で商業音楽を学びながら、演奏・作曲の両面で活動している。

飯田 みのり

YAMAHA MUSIC SCHOOL 在籍生（福岡県/小学4年生）

松井 萌歌

YAMAHA MUSIC SCHOOL 在籍生（滋賀県/小学5年生）

武本 和大

国立音楽大学ジャズ専修を首席卒業、矢田部賞受賞。ヤマハエレクトーンコンクール2012第1位。2025年に「The REAL Veleria "BIRTH"」をリリースし、独自のサウンドで高い評価を得ている。

村松 海渡

東京大学大学院にてピアノ演奏と科学技術を融合した研究に取り組む。ローマ国際ピアノコンクール第１位。Ars Electronica Centerでの作品上演など、身体性やテクノロジーとの関係を探求している。

イシヤナ・サラスファティ

インドネシア出身。クラシック音楽をベースにジャンルを越えて活躍するシンガーソングライター・作曲家。AMI Awardsをはじめ国内外で50以上の音楽賞を受賞し、国際的に活動を展開している。

ケナン・ルイ・ウィジャヤ

インドネシア出身。16歳でヤマハエレクトーンコンクール2008第１位。イシヤナ・サラスファティのセッションミュージシャンとして活躍し、多くのアーティストと共演・制作を重ねている。

島多 璃音

2019年度ヤマハ音楽支援制度奨学生。ドイツ生まれ、兵庫県出身。東京藝術大学を主席卒業。ポッツォーリ国際コンクール最高位、仙台国際コンクール第5位。リヨン国立高等音楽院とウィーン国立音楽大学で学ぶ。

大林 武司

バークリー音楽大学留学後、テリ・リン・キャリントンのバンドに抜擢。Jose James、Nate Smithらと共演し、30カ国以上のフェスティバルに出演。現在は"TBN Trio"などで新たなジャズ表現を切り拓いている。

大井 駿（指揮）

2018年度ヤマハ音楽支援制度奨学生。2022年ひろしま国際指揮者コンクール第１位、2025年ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位。欧州で指揮・ピアノ・古楽を学び、さまざまなフィールドを横断しながら活動している。

(C)青柳聡/ミューザ川崎シンフォニーホール東京交響楽団（オーケストラ）

文部大臣賞をはじめ、日本の主要な音楽賞を受賞。川崎市、新潟市と提携し、コンサートやアウトリーチを展開。多角的な活動が注目されている。新国立劇場で毎年オペラ・バレエ公演を担当。海外公演も数多い。2020年ニコニコ生放送でライブ配信した無観客演奏会は約20万人が視聴、22年には史上最多45台のカメラでの『第九』を配信し話題となった。本年創立80周年を迎えた。4月よりロレンツォ・ヴィオッティが第4代音楽監督に就任。

■「YAMAHA MUSIC SCHOOL」について ＜https://school.jp.yamaha.com/music/＞

ヤマハ独自の音楽教育システムに基づき、お子さまを対象とした「総合音楽教育」や、小学生からシニアの方を対象としたさまざまな「楽器・歌」のレッスンを提供しています。1954年の開設以来、これまでに550万人以上の方々にお通いいただいており、2024年にヤマハ音楽教室開設70周年を迎えたのを機に、「YAMAHA MUSIC SCHOOL」として新たにスタートしました。