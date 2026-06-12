北海道中富良野町・タイムズ２４、「中富良野町営駐車場」運営に「タイムズパーキング キャラバン」を初導入

パーク２４株式会社

北海道中富良野町（町長：小松田 清）とタイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、2026年6月13日から8月23日まで、「中富良野町営駐車場」に移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキング キャラバン」を導入し、駐車場運営を行います。

中富良野町には、ラベンダーの開花時期にあたる毎年6月から8月に全国から多くの観光客が訪れます。北星山ラベンダー園など観光スポットが点在するエリアに位置する「中富良野町営駐車場」は、通常無料で開放していますが、道路周辺の安全確保や環境整備のため、2026年6月13日から8月23日の期間限定で有料での駐車場運営を行います。

このたびの「中富良野町営駐車場」の有料運営にあたり、移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキング キャラバン」を導入します。

「タイムズパーキング キャラバン」は、キャッシュレス精算機や車両ナンバー認証カメラなどを駐車場用地へ運搬・設置することで、イベント開催などの一時的な駐車場需要時に短期間・臨時での駐車場運営を可能とする移動式駐車場管理サービスです。

カメラ式・キャッシュレス事前精算型の運用により、駐車場ご利用者の入出庫の円滑化を図るとともに、運営に必要な人員を最小限に抑えることが可能となります。さらに、車両ナンバーの認証により収集した入出庫の動向、滞在時間、来場地域等のデータを集計し、観光振興に向けて活用する方針です。

中富良野町とタイムズ２４は、円滑な駐車場運営を実現することで持続可能な観光地域づくりの構築を目指してまいります。

■駐車場概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/857_1_0810e32822e96e836ed2464907d8b04f.jpg?v=202606121151 ]