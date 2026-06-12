日本初。インド政府公認「ATAB」認証登録が切り拓く、現代人の「心身を整える力」を育てるアーユルヴェーダ教育

アーユルウェルネス株式会社

慢性的なストレス、疲労、生活習慣の乱れ、情報過多による「健康迷子」。自分の心身をどう整えればよいかわからない現代人が急増するなか、インド政府が公認する世界水準のアーユルヴェーダ教育が、ついに日本に誕生しました。

【トピックサマリー】

アーユルヴェーダビューティーカレッジ（東京）は2026年5月27日、インド政府AYUSH省の認証制度「ATAB（Ayurveda Training Accreditation Board）」に「Panchakarma Therapist Course」が登録認定されたと発表。海外では フランス・ドイツ・アルゼンチンに次ぐ世界4カ国目、日本初の快挙。人生100年時代・ウェルビーイング重視の社会において、予防医学・自己管理の知恵として注目されるアーユルヴェーダの教育品質が、インド本国の国際基準で評価された。

1. なぜ今、この認定が社会的に重要なのか

現代の日本では、メンタルヘルス不調・生活習慣病・燃え尽き症候群などが深刻な社会課題となっています。厚生労働省の調査によれば、ストレスを感じる労働者の割合は約8割。医療費の増大、労働生産性の低下、健康寿命と平均寿命の差（「不健康期間」男性8.7年・女性12年）は、国家的課題となっています。

こうした背景から、治療ではなく「未病・予防・セルフケア」への関心が急速に高まっています。アーユルヴェーダは、個々の体質・状態・季節・環境に合わせて心身の整え方を考える、5,000年の知恵をもつ包括的な生命科学です。WHOも伝統医学の有効活用を推進しており、世界的なウェルネス産業（推定7兆ドル規模）の中核をなしています。

今回の「ATAB日本初登録」は、日本における民間アーユルヴェーダ教育が初めてインド本国の国際基準に認められた歴史的な節目であり、日本の予防ウェルネス教育の国際的地位向上を示すものです。

2. ATABとは何か――インド政府が保証する品質基準

ATABは、インド政府AYUSH省（アーユルヴェーダ・ヨガ・自然療法・ユナニ・シッダ・ホメオパシー省）傘下の「Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth」が設置した、アーユルヴェーダ教育・研修の国際認証制度です。

認定審査では、カリキュラム内容・講師資格・指導方法・教育環境・到達目標などを厳格な基準で評価。同認定を海外で取得しているのは、フランス・ドイツ・アルゼンチンの3カ国のみでした。今回、アーユルヴェーダビューティーカレッジが日本初・世界4カ国目として加わりました。

この認定は、受講者・医療関係者・企業・行政に対して「国際基準を満たしたアーユルヴェーダ教育」であることを客観的に証明するものです。

3. 認定講座の概要と教育の特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76973/table/9_1_e2b2e06d9f4ee1c6ee7c5d5c118b7002.jpg?v=202606121151 ]

同カレッジの教育の特長は、知識・実践・体感の三位一体にあります。

■ 【体質論・食養生・セルフケア】

個人の体質（ドーシャ）に合わせた健康管理・生活習慣の整え方を体系的に学習

■ 【トリートメント実践】

パンチャカルマをはじめとするアーユルヴェーダ療法の専門技術を習得

■ 【大学連携教育】

代表・新倉亜希は早稲田大学で正規授業を担当。アーユルヴェーダを現代社会の健康・ウェルビーイング・生き方の知として伝える

■ 【五感体験型リゾート研修】

沖縄北部・やんばるの自然に囲まれた「アーユルウェルネスリゾート沖縄」と連携し、食・香り・ハーブ・呼吸・静けさの中で実体験

4. 多様な社会課題への応用可能性

アーユルヴェーダの知恵は、現代社会の多様なテーマと接続します。

5. 代表・新倉亜希コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76973/table/9_2_ce8d3900ae2d6ae7460cddda13a44e49.jpg?v=202606121151 ]

「アーユルヴェーダは、誰か特別な人のためのものではありません。忙しさの中で自分を後回しにしている人、心身のバランスを見直したい人、大切な人の健やかさを支えたい人――すべての人が自分自身を知り、整えるための実践的な学びです。今回のATAB認定は、日本発のアーユルヴェーダ教育が国際的に認められた大きな節目です。これからも、アーユルヴェーダを現代の暮らしに活かせる生命の知恵として、より多くの方に届けてまいります。」

新倉亜希 アーユルヴェーダビューティーカレッジ代表 ／ 早稲田大学 文学部 心理学 担当講師

【団体概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/76973/table/9_3_41ed098dd189c35447a2a013a91214fa.jpg?v=202606121151 ]

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