メルカリ、WorkatoのAgentic AI基盤で年間250人日を半減――全社AIガバナンス基盤の構築へ

Workato株式会社

2026年6月11日、東京 - 業界をリードするエージェンティック・オーケストレーション・プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 アラン テン：Allan Teng、以下、Workato）は、日本最大級のフリマアプリを運営する株式会社メルカリのWorkato活用事例を公式ウェブサイトに公開いたしました。あわせて、日本語サイトにおけるAgentic AI活用事例の積極的な公開を開始することもお知らせいたします。

メルカリグループが直面した3つの構造的な問題

メルカリグループは、フリマアプリ「メルカリ」をはじめ、フィンテック領域のメルペイ・メルコインや米国事業など複数のカンパニーを擁し、従業員数は2,000人を超える大規模な組織です。急速な事業拡大の裏側では、3つの構造的な問題が同時に深刻化していました。1つ目はバックオフィス業務でのスプレッドシートなどを使った手作業での管理による非効率さ、2つ目は社内アナウンス業務の非効率さ、3つ目は複数の自動化ツールが乱立し、ガバナンスとセキュリティの確保が困難になっていたことです。

「個々の業務課題を解決しようとするほど、全体のガバナンスが崩れていく」--この矛盾を解消する基盤として、「ガバナンスを保ちながら現場が自律的に使い続けられるか」を最重要基準にWorkatoを全社統合基盤に採用。現在は200以上のレシピが稼働し、7万件以上のタスクが自動実行される規模へと成長しています。

注目の成果：Slackスマートアナウンスで年間250人日を半減

財務領域では、NetSuiteで生成した全銀フォーマットファイルをインターネットバンキングシステムへアップロードする作業の自動化により、年間80人日の工数削減を実現しました。

Workbot for Slackを基盤に独自構築した「Slackスマートアナウンス」は、社内アナウンスの配信・リマインド・回答管理を自動化するために独自に構築したツールです。導入後は、未回答者への自動リマインドを「何時に送るか」まで設定できるようになり、担当者がスプレッドシートで集計し手動でDMを送るという作業が不要になりました。2,000人規模の人事評価アナウンスでは年間約250人日もの工数が費やされていたところ、アナウンス業務の工数を半分以下に圧縮することに成功しています。

「Slackスマートアナウンスができたことによって、幅広く誰もが使える工数削減ツールを提供できたことは大きな一歩でした。これにより、リマインドや管理の手間が無限にかかっていたのを削減することができるようになりました。」

田中 翼 氏 ／ 株式会社メルカリ Digital Center of Excellence ／ 株式会社メルコイン Corporate IT

Agentic AI活用とMCPゲートウェイ構想

さらにWorkato Genie（ガードレールの範囲内でLLMが自律的に判断・実行するAIエージェント）を導入し、担当者がSlack上で「この部署の回答率は何%？」と問いかけるだけで、AIが既存DBを参照して即時回答する仕組みを構築。開発者側の工数削減にも貢献しています。

今後はWorkatoをMCPゲートウェイとして活用し、「ガバナンスを守りながら全社員がAIを安全に使える環境」の実現を目指す構想も進んでいます。技術面やガバナンス面での課題をどのように克服したか詳しく知りたい方は、ぜひ事例全文をご覧ください。

「Workatoは単なる自動化ツールではなく、私たちがAI-Nativeな組織になっていくための基盤です。ガバナンスを守りながら現場がAIを安全に使える環境を作ること--それが私たちIT部門の役割であり、Workatoはその実現を支える中核です。」

大野 智之 氏 ／ 株式会社メルカリ Digital Center of Excellence

Agentic AI活用事例の積極公開について

Workatoはこれまでも国内外のお客様事例をウェブサイトに掲載してまいりましたが、プラットフォームの機能拡大およびAI活用領域の拡大により、最近の活用トレンドやお客様がWorkatoを採用した理由を十分にお伝えできていない事例が増えてまいりました。また、「Agentic AI」の事例は掲載がなく、近年急速に進むAI活用による自動化の進化を伝えられていませんでした。

今後は、お客様が現在どのような課題にどう取り組み、どのような成果を上げているのかを、より具体的かつ継続的にお伝えすべく、Agentic AI活用事例を中心に事例コンテンツの刷新・拡充に取り組みます。AIと自動化を組み合わせた業務変革の可能性を、日本の企業の皆様にWorkato活用の価値を実感していただくことを目指します。

公開される事例は、HTMLページ・PDFの両形式でウェブサイトよりご参照いただけます。さらに今後の新規取材案件より、取材時の模様を動画に収め、YouTube動画としても順次公開していく予定です。

事例コンテンツの参照方法

メルカリ導入事例は、以下のURLより簡易版（HTML）・詳細版（PDF）でご覧いただけます。

https://www.workato.com/ja-jp/customers/mercari/?utm_source=prtimes

お客様事例の一覧はこちらからご参照いただけます。

https://www.workato.com/ja-jp/customers/?utm_source=prtimes

Workatoについて

Workatoは、テクノロジーの複雑さをビジネスチャンスへと転換するエージェンティック・オーケストレーションのリーダーです。企業のデータ・プロセス・アプリケーション・エクスペリエンスを連携・統合し、ビジネスの成長を支援します。AI主導のプラットフォームは複雑なワークフローをリアルタイムで自動化し、効率性と俊敏性を向上させます。また、AIを作業支援ツールにとどめず、人と協働するAIワーカーとして機能させるための基盤「Enterprise MCP」を提供するリーディング企業でもあります。現在、12,000社以上のグローバル企業が導入しています。

https://www.workato.com/ja-jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Workato株式会社 マーケティング本部

Email: mktg-japan@workato.com

所在地：〒100-6690 東京都千代田区丸の内 グラントウキョウサウスタワー9階

Web: https://www.workato.com/ja-jp/