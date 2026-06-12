鬼もぶっ豚だもんで「1周年イベント」を6月14日より3日間 開催

バルダモンデ

本格派二郎系ラーメン店「鬼もぶっ豚んだもんで」（本社：愛知県豊橋市、代表：鬼島直芳）は、開業1周年を記念して、食べれば食べるほどお得になる「1周年イベント」を、2026年6月14日（日）より3日間、開催致します。

◆1周年、感謝の気持ちを込めてお待ちしています

■「1周年イベント」の詳細

この度、豊橋市にある本格派二郎系ラーメン店「鬼もぶっ豚んだもんで」が、開業1周年を迎えることができました。日頃の感謝を込めて、食えば食うほど鬼神となれる（皆さまのお腹を確実に満腹にする）「1周年イベント」を、開催することとなりました。

イベント期間中、ラーメンを1杯食べるごとに、次回来店時の割引券をGETできる「鬼札スタンプカードリレー」を実施します。3日間で5杯食べた鬼神様には、なんと！ラーメン3杯分の無料券と限定ステッカー（鬼神の証）を進呈いたします。

さらに、イベント期間中は、ラーメンor汁なし(並)200gを、通常の950円から感謝価格800円で提供します。但し、ラーメンor汁なし(並)のみの提供となり、トッピング無しでのご注文となりますので、1年経ってアップグレードした当店のラーメンを、シンプルに愉しんでいただきます。普段は昼のみの営業（日曜日は終日営業）となりますが、この3日間は営業時間を11：00～20：30として、夜でもラーメンをお召し上がりいただけます。

いつもの鬼も初鬼も、皆さまのご来店、お待ちしております。

◆コチラが「鬼札！」（オリジナルスタンプカード）

■イベント開催の背景

当店は、もともと、スペイン料理店「バルダモンデ」として、夜のみ営業していました。そんな中、今から1年前に、「店主・鬼島の夢『ラーメン店の開業』」、「豊橋駅周辺で活動する社会人・学生たちのお腹を満たしてあげたい気持ち」、「麺づくりに励む最高の仲間との出会い」などがきっかけとなり、店主自らが大好きな二郎系ラーメン店「鬼もぶっ豚んだもんで」をオープンすることとなりました。

夜の「バルダモンデ」を営む傍ら、昼にラーメン店を運営する、いわゆる「二毛作」への挑戦。集客面や体力面での不安もあった中、ありがたいことに、たくさんの方々に当店のラーメンを味わっていただき、無事に1周年を迎えることができました。

店名「鬼もぶっ豚んだもんで」命名の由来は、店主の名前「鬼島」、二郎系ラーメンの象徴「豚（チャーシュー）」、三河弁「だもんで」を組み合わせた、店主もぶっとぶほど美味しいラーメンをお届けする店からきています。これからも、地元の方々にラーメンを通じて幸せを届け、地域の食文化に貢献したいという想いから、このイベントを開催することとなりました。

◆「だもんで1回食べてみりんくせになるで」と語る店主◆当店で8時間以上炊いた豚骨スープに、唯一無二の特注麺

■イベント開催期間中のルール説明

【「鬼札スタンプカードリレー」とは】

・1杯喰ったら→100円券GET「ザコ鬼」

・2杯喰ったら→150円券GET「鬼」

・3杯喰ったら→200円券GET「青鬼」

・4杯喰ったら→ラーメン1杯無料券GET「赤鬼」

・5杯喰ったら→ラーメン3杯無料券GET「鬼神」

【イベント開催期間中の注意点】

・ラーメン(並)200gのみのご提供（価格は、通常の950円→感謝価格800円）

・トッピングは不可

・コールは「ニンニク有or無」のみ

・チャーシューはいつもの半分

・一気に2杯以上食べる場合は最初の注文時に

■開催概要

イベント名：鬼もぶっ豚だもんで「1周年イベント」

開催日：6月14日(日)、15日(月)、16日(火)

開催時間：全日11：00～20：30

■通常時の店舗情報

店名：鬼もぶっ豚だもんで

所在地：愛知県豊橋市広小路１丁目２４

営業時間：月・火・金・土11：00～14：30／日11：00～20：30

（夜はスペイン料理店「バルダモンデ」となります。）

◆当店ラーメンの説明◆通常時のメニュー表

【会社概要】

会社名：バルダモンデ

所在地：愛知県豊橋市広小路１丁目２４

代表者：鬼島直芳

設立：2015年

URL：https://bardamonde.gorp.jp/

事業内容：スペイン料理店、イタリア料理店、ラーメン店の運営

【お客様からのお問い合わせ先】

バルダモンデ 代表 鬼島直芳

TEL：0532-56-5863

e-mail：kijimac7044@gmail.com