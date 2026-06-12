怒首領蜂大復活がリファインシリーズで再始動！『新約・怒首領蜂大復活』Steam弾幕フェスに出展中、体験版配信中

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)は、開発中のSteam向け弾幕シューティングゲームタイトル『新約・怒首領蜂大復活』を、現在開催中の「Steam弾幕フェス」に出展し、また体験版の配信を開始したことをお知らせいたします。

幾度も挑み、幾度も散る。それでも立ち上がる。

NOT DEAD YET. THE BATTLE CONTINUES.

鋭意開発中の『新約・怒首領蜂大復活』は、現在開催中の「Steam弾幕フェス」の出展にあわせ、独自の「アシスト機能」を搭載した体験版も同ストアページにて好評配信中です。

また、公式Xでは新キャラクター、新BGMの情報などの公開も順次予定しております。是非Steamストアページをご覧頂き、ご登録の上続報をお待ち下さい。

▼基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1290/table/1175_1_15b307f2755772055ce687871326f855.jpg?v=202606120251 ]

▼株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。（https://www.cave.co.jp/）

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