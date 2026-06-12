「ビーロット×クマシュー工務店スペシャルナイター」開催のお知らせ

株式会社ビーロット

当社グループは、以下のプロ野球公式戦スポンサーとなり「ビーロット×クマシュー工務店スペシャルナイター」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

１. 開催概要

日 時：2026年８月28日（金） 18：00試合開始

会 場：京セラドーム大阪

対象試合：オリックス・バファローズ VS 福岡ソフトバンクホークス

２. 関西エリアにおけるイベント開催について

当社は、2025年に株式会社クマシュー工務店（本社：大阪）を対象とした大型M&Aを実施し、連結総資産1,000億円を超えるグループとなり、現在グループで一丸となって関西エリアでの取引増加・シナジー創出を順調に進めております。

この度、関西エリアにおける顧客基盤拡充への感謝を込め、地域経済・地域社会・スポーツ振興の持続的な発展を企図しイベント開催を決定いたしました。

3． 当日プレゼント

当日、全ゲートで先着15,000名様に「特製うちわ」をプレゼントいたします！

＜ 特製うちわイメージ ＞

4． ご参考

＜ オリジナルポスター ＞

＜ 会社概要 ＞

社 名：株式会社ビーロット

本 社：東京都港区新橋１-１１-７

代表者：代表取締役会長 宮内誠

株 式：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：3452）

資本金：1,992,532,283円

ＵＲＬ：https://www.b-lot.co.jp/

＜ メディアのお知らせ ＞

YouTube『PIVOT公式チャンネル』の宮内義彦様密着の動画にて弊社代表：宮内誠が

登場（4分53秒）いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_KaGSSthPwQ ]

このような市場拡大及び政策支援を背景に、当社グループは系統用蓄電所事業への取り組みを推進しております。本案件を通じて、安定的な事業収益の創出と持続可能な社会の実現の両立を目指すとともに、再生可能エネルギー関連分野における事業機会の創出及び拡大に取り組んでまいります。