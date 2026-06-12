～ママ・パパも一緒に参加OK！～いつものスナップ写真で応募完了！ ABC-MARTで購入したお気に入りの靴で参加する 「2026年秋冬キッズアンバサダーオーディション」
ABC-MARTキッズ「第10回 キッズアンバサダーオーディション」を2026年6月15日（月）より開催いたします。
開催期間中に、Instagramにて指定の条件を満たした投稿によりエントリーし、応募者の中からABC-MART公式キッズアンバサダーを選出。アンバサダーに選ばれたお子様には、１年分のキッズシューズをサポート（PR商品に限ります）するほか、モデルとして撮影に参加いただくことがございます。
●特設サイトURL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb23/
●ABC-MARTキッズ公式Instagramアカウント：＠abcmart_kids
■「第10回 キッズアンバサダーオーディション」について
本オーディションは2021年にスタートし、これまで多くのキッズアンバサダーを輩出しています。
日常の“好き”やお子さまらしさがそのまま応募につながるSNS参加型オーディションで、特別な準備がいらない気軽さがご家族から支持されています。
第10回目を迎える2026年秋冬版では、主役となるお子さまはもちろん、日々のお出かけを支えるママ・パパ（保護者様）との「親子ペア」でのご応募も大歓迎！選ばれたアンバサダーは、広告ビジュアルなどへの出演を通じて、親子で自分らしく活躍できる体験が広がります。
オーディションは、Instagramで“ABC-MART公式アカウント（@abc_mart_japan と @abcmart_kids の両方）”をフォローし、ABC-MARTで取り扱っている対象シューズが写った写真を、条件に沿って投稿することで応募が可能です。お子さま単体のスナップはもちろん、ママとのリンクコーデや手を繋いだ足元ショットでもご応募いただけます。
応募期間終了後、応募者の中から「ABC-MART公式キッズアンバサダー」を選出。選ばれたアンバサダーには、その後公式アンバサダーとして1年分のキッズシューズをサポート（PR商品に限ります）するほか、親子モデルとして一緒に撮影にご参加いただくことがございます。
＜キッズアンバサダーたちの活動イメージ＞
キッズアンバサダーたちは、adidasやNIKE、NewBalance、PUMAなど人気ブランドのシューズを着用し、各ブランドの広告ビジュアルモデルとして活躍中。日常のコーディネートやライフスタイルを通じて、キッズシューズの魅力を発信しています。
参考URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb22_x3/
＜募集部門＞
・女の子部門 （足のサイズ：17-25cm）
・男の子部門 （足のサイズ：17-25cm）
・兄弟姉妹部門（足のサイズ：12-25cm）
・親子部門 （お子様の足のサイズ：12-25cm）
・ベビー部門 （足のサイズ：12-16cm）
・ダンス部門 （足のサイズ：14-25cm）
＜応募条件＞
・メインアカウントでご応募の方
・公開アカウントの方
・アカウント内に容姿がわかる写真を投稿されている方
・ABC-MARTが運営する通販ページ、SNS等の広告媒体に写真掲載させていただける方
＜応募方法＞
・応募投稿期間：2026年6月15日（月）～2026年7月31日（金）まで
●通常部門
1. InstagramにてABC-MART公式アカウント（@abc_mart_japan＠abcmart_kidsの両方）をフォ
ロー
2. ABC-MARTで取り扱っている靴を着用した写真に、公式タグと指定ハッシュタグを貼付
公式タグ ：「@abcmart_kids」「@abc_mart_japan」
ハッシュタグ：「#abcキッズオーディション2026春夏」「#abcmart」
3. テキスト内に、お子様の「性別」「身長」「靴のサイズ」を記載して投稿完了
●ダンス部門
1. InstagramにてABC-MART公式アカウント（@abc_mart_Japan＠abcmart_kidsの両方）をフォ
ロー
2. ABC-MARTで取り扱っている靴を着用し、足元まで全身が見える写真またはダンス動画に、公式
タグと指定ハッシュタグを貼付（個人でもグループでも可）
公式タグ ：「@abcmart_kids」「@abc_mart_Japan」
ハッシュタグ：「#abcキッズダンス2026」「#abcキッズオーディション2026春夏」
「#abcmart」
3. テキスト内に、お子様の「性別」「身長」「靴のサイズ」を記載して投稿完了
＜結果発表＞
採用された方には、Instagramのダイレクトメッセージで、「@abcmart_kids」よりご連絡させていただきます。
・採用された方の中から数名、撮影にご参加いただく場合がございます。
・撮影は都内近郊にて行います。交通費、旅費はお客様ご負担となりますのでご了承ください。
・写真のデータは差し上げます。
・モデル料などの用意はございません。
＜特設ページ＞
注意事項など詳細は特設サイトをご確認ください。
U R L：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb23/
■ABCマートとは
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：服部喜一郎
所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）