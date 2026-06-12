～ママ・パパも一緒に参加OK！～いつものスナップ写真で応募完了！　ABC-MARTで購入したお気に入りの靴で参加する 「2026年秋冬キッズアンバサダーオーディション」

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株式会社エービーシー・マート

　ABC-MARTキッズ「第10回 キッズアンバサダーオーディション」を2026年6月15日（月）より開催いたします。


　開催期間中に、Instagramにて指定の条件を満たした投稿によりエントリーし、応募者の中からABC-MART公式キッズアンバサダーを選出。アンバサダーに選ばれたお子様には、１年分のキッズシューズをサポート（PR商品に限ります）するほか、モデルとして撮影に参加いただくことがございます。



●特設サイトURL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb23/


●ABC-MARTキッズ公式Instagramアカウント：＠abcmart_kids





■「第10回 キッズアンバサダーオーディション」について

本オーディションは2021年にスタートし、これまで多くのキッズアンバサダーを輩出しています。


日常の“好き”やお子さまらしさがそのまま応募につながるSNS参加型オーディションで、特別な準備がいらない気軽さがご家族から支持されています。


第10回目を迎える2026年秋冬版では、主役となるお子さまはもちろん、日々のお出かけを支えるママ・パパ（保護者様）との「親子ペア」でのご応募も大歓迎！選ばれたアンバサダーは、広告ビジュアルなどへの出演を通じて、親子で自分らしく活躍できる体験が広がります。



オーディションは、Instagramで“ABC-MART公式アカウント（@abc_mart_japan と @abcmart_kids の両方）”をフォローし、ABC-MARTで取り扱っている対象シューズが写った写真を、条件に沿って投稿することで応募が可能です。お子さま単体のスナップはもちろん、ママとのリンクコーデや手を繋いだ足元ショットでもご応募いただけます。


応募期間終了後、応募者の中から「ABC-MART公式キッズアンバサダー」を選出。選ばれたアンバサダーには、その後公式アンバサダーとして1年分のキッズシューズをサポート（PR商品に限ります）するほか、親子モデルとして一緒に撮影にご参加いただくことがございます。



＜キッズアンバサダーたちの活動イメージ＞


キッズアンバサダーたちは、adidasやNIKE、NewBalance、PUMAなど人気ブランドのシューズを着用し、各ブランドの広告ビジュアルモデルとして活躍中。日常のコーディネートやライフスタイルを通じて、キッズシューズの魅力を発信しています。


参考URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb22_x3/








＜募集部門＞


・女の子部門　（足のサイズ：17-25cm）


・男の子部門　（足のサイズ：17-25cm）


・兄弟姉妹部門（足のサイズ：12-25cm）


・親子部門　　（お子様の足のサイズ：12-25cm）


・ベビー部門　（足のサイズ：12-16cm）


・ダンス部門　（足のサイズ：14-25cm）



＜応募条件＞


・メインアカウントでご応募の方


・公開アカウントの方


・アカウント内に容姿がわかる写真を投稿されている方


・ABC-MARTが運営する通販ページ、SNS等の広告媒体に写真掲載させていただける方



＜応募方法＞


・応募投稿期間：2026年6月15日（月）～2026年7月31日（金）まで



●通常部門


　1. InstagramにてABC-MART公式アカウント（@abc_mart_japan＠abcmart_kidsの両方）をフォ


　　ロー


　2. ABC-MARTで取り扱っている靴を着用した写真に、公式タグと指定ハッシュタグを貼付


　　公式タグ　　：「@abcmart_kids」「@abc_mart_japan」


　　ハッシュタグ：「#abcキッズオーディション2026春夏」「#abcmart」


　3. テキスト内に、お子様の「性別」「身長」「靴のサイズ」を記載して投稿完了



●ダンス部門


　1. InstagramにてABC-MART公式アカウント（@abc_mart_Japan＠abcmart_kidsの両方）をフォ　


　　ロー


　2. ABC-MARTで取り扱っている靴を着用し、足元まで全身が見える写真またはダンス動画に、公式


　　タグと指定ハッシュタグを貼付（個人でもグループでも可）


　　公式タグ　　：「@abcmart_kids」「@abc_mart_Japan」


　　ハッシュタグ：「#abcキッズダンス2026」「#abcキッズオーディション2026春夏」


　　　　　　　　　「#abcmart」


　3. テキスト内に、お子様の「性別」「身長」「靴のサイズ」を記載して投稿完了




＜結果発表＞


採用された方には、Instagramのダイレクトメッセージで、「@abcmart_kids」よりご連絡させていただきます。



・採用された方の中から数名、撮影にご参加いただく場合がございます。


・撮影は都内近郊にて行います。交通費、旅費はお客様ご負担となりますのでご了承ください。


・写真のデータは差し上げます。


・モデル料などの用意はございません。



＜特設ページ＞


注意事項など詳細は特設サイトをご確認ください。


U　R　L：https://www.abc-mart.net/shop/e/ekidamb23/



■ABCマートとは

会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売






＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）