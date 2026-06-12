xToolが「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」に出展。プリント＆カットを統合した「xTool M2」や最新3Dオートヒートプレス機「xTool WonderPress」を実機展示

Makeblock Japan 株式会社

レーザー加工機ブランド「xTool」を展開するMakeblock Japan株式会社は、2026年6月20日（土）から6月21日（日）まで、パシフィコ横浜で開催される「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」に出展いたします。

本イベントには、全国から多くのハンドメイドファンが集まります。会場では、フルカラー印刷とレーザー加工を1台で完結させる注目の新機種「xTool M2」や、オリジナル布雑貨づくりを身近にする最新3Dオートヒートプレス機「xTool WonderPress」を展示します。さらに、イベント前の量産に威力を発揮する高性能モデルから、マルシェのブースに持ち込んでその場で名入れができるポータブルモデルまで、用途に合わせて選べる「F2シリーズ」の実機稼働もご覧いただけます。あなたの「ものづくり」を次のステージへ引き上げる最新技術を、ぜひ会場でご体感ください。

■ 今回の出展における見どころ

見どころ１.：描いたイラストをそのまま作品に。多機能クラフトレーザー「xTool M2」

「自分のイラストを色鮮やかなグッズにしたい」というクリエイターの夢を叶える最新多機能クラフトレーザーです。インクジェット印刷による鮮やかなフルカラー表現と、精緻なレーザーカット・彫刻を1台にシームレスに統合。アクリルキーホルダーや木製ブローチ、さらにはオリジナルのパッケージ制作まで、あなたのこだわりを妥協なく形にします。

見どころ２.：プロ品質の熱転写をスマートに実現。最新3Dオートヒートプレス機「xTool WonderPress」

トートバッグなどの布製品はもちろん、立体物など多様なアイテムへの熱転写をスマートに実現する多機能3Dオートヒートプレス機です。均一な圧力と正確な温度制御により、平面から立体まで、誰でも簡単かつ安全にプロ品質の仕上がりに。他のxTool製品で作ったデザインと組み合わせることで、布雑貨から立体的なオリジナルグッズまで、作品のラインナップを劇的に広げることができます。

見どころ３.：【F2シリーズ】作品の量産からその場での名入れまで。制作を支えるレーザー加工機

卓上サイズでありながら産業級の圧倒的なスピードを誇る「F2シリーズ」から、用途に合わせた3機種を展示します。

■ 出展概要

- 「xTool F2 Ultra UV」：人気のガラス細工やレジン、天然石、プラスチックへの高精細な加工に最適。ガラス内部への3D彫刻など、他にはない高級感あふれるアクセサリー制作に威力を発揮します。- 「xTool F2 Ultra」：60W MOPAと40Wダイオードの双レーザーを搭載。内蔵AIカメラが複数のアクセサリーパーツや金属プレートの形状・位置を自動認識し、一気に正確な彫刻を施します。イベントに向けた「効率的な量産」の最強のパートナーです。- 「xTool F2」：本体重量わずか4.8kgのポータブルレーザー。マルシェの限られたブーススペースにも設置でき、お客様の目の前でレザー小物や木工品に「お名前や記念日」を刻印するライブパフォーマンスが可能です。体験型サービスとして、ブースの集客と顧客満足度の向上に大きく貢献します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/135536/table/33_1_8fa2ac7bc1ea5e0dff200724efebc82e.jpg?v=202606121151 ]

皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。

■ 企業情報

xToolブランドについて

xToolは「ものづくりの楽しさをすべての人に」をミッションとする、世界トップクラスのコンシューマー向けレーザーテックブランドです。デスクトップ型のスマートなレーザー加工機やDTFプリンター、関連ソフトウェアの開発・製造を通じ、世界中のクリエイター、教育者、スモールビジネスの創造活動を支援しています。

Makeblock Japan株式会社について

会社名：Makeblock Japan株式会社

代表者：代表取締役 王 建軍

所在地：〒174-0045 東京都板橋区西台1-1-14

設立：2016年9月

事業内容：xTool製品の日本国内における販売、マーケティング、サポート

公式サイト：https://jp.xtool.com/

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/xtool/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/xtool/

報道関係者様からのお問い合わせ先

会社名：Makeblock Japan株式会社

担当者名：Sarah

担当部署：広報担当

Email: zhangruolan@xtool.com

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※「xTool」および「XTOOL」は Makeblock Co., Ltd. の登録商標です。