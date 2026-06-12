ターキッシュ エアラインズ、2026年APEX「欧州・ベスト機内食・料飲部門賞」を5度目の受賞

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、世界的に権威あるAPEX（Airline Passenger Experience Association）より、2026年度ベスト・エアライン・アワードにおいて、「欧州・ベスト機内食・料飲部門賞（Best Food & Beverage in Europe）」を受賞しました。本賞は、2026年6月10日にアイルランド・ダブリンで開催された「Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing Event」内のAPEX授賞式にて発表されたもので、今回で5度目の受賞となります。これにより、同社が提供する卓越した機内食体験と顧客満足への継続的な取り組みが、改めて高く評価されました。

APEXの公式エアライン評価システムは、世界大手の旅行管理プラットフォーム「TripIt(R)」および「Concur(R)」との協業により、検証済みの中立かつ匿名の乗客フィードバックのみに基づいて実施されています。2026年度の評価では、世界600社以上の航空会社が運航する100万便超のフライトを対象に、乗客が統一基準の5つ星評価を行っています。評価は、「座席の快適性」「客室乗務員のサービス」「機内食・飲料」「機内エンターテインメント」「Wi-Fi接続」の5つの主要カテゴリーで構成されており、乗客はフライト体験を迅速に共有できる仕組みが整えられています。

今回の受賞について、ターキッシュ エアラインズ最高経営責任者（CEO）のアフメット・オルムシュトゥル（Ahmet Olmuştur）は以下のように述べています。

「『欧州・ベスト機内食・料飲部門賞』を5度目の受賞という高い評価を賜り、大変光栄に存じます。本賞は、メニュー設計から提供に至るまで、一皿一皿に込められた私たちの情熱と職人技の証です。日頃よりご支持いただいているお客様、そして高品質なサービスの提供に取り組む全社員に、心より感謝申し上げます。」

また、APEXグループCEOのジョー・リーダー（Joe Leader）博士は、次のようにコメントしています。

「ターキッシュ エアラインズが2026年APEX『欧州・ベスト機内食・料飲部門賞』を受賞したことは、単に優れた機内食を提供していることを示すだけではありません。機内での食体験を通じて、高いホスピタリティと卓越した技術力、そしてトルコという国の文化や誇りを表現していることへの評価でもあります。APEXの『ワールドクラス賞』受賞航空会社として、同社は世界規模のネットワークを展開しながらも、きめ細やかなおもてなしを実現できることを証明し続けています。高く評価される料理プログラムはもちろん、温かみのあるサービスに至るまで、一皿一皿の料理や美しいプレゼンテーション、そして心に残る体験を通じて、トルコの豊かな文化を世界へ発信しています。その美食体験は単なる顧客満足にとどまらず、土地への敬意や思いやり、寛容さ、そして航空業界をリードする姿勢を体現するものです。」

ターキッシュ エアラインズは、トルコならではの温かいホスピタリティを基盤に、高品質で本格的な料理、多彩なメニューを提供し、機内ダイニング体験のさらなる向上に取り組んでいます。客室乗務員資格を持つシェフが機内で料理を提供する「フライングシェフ」をはじめ、多彩なメニューや進化を続けるケータリングコンセプトを通じて、6大陸・130カ国以上に広がるグローバルネットワークの中で、同社ならではの美食体験を世界中のお客様に提供し続けています。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、545機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線305路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。