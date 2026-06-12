テラ・ルネッサンス25周年記念　「ぴーくま」コラボチャリティーステッカーを6月13日より発売

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（本部：京都府京都市、理事長：吉田真衣）は、設立25周年を記念し、「ピース＠世界征服を目指すクマ（通称：ぴーくま）」とのコラボレーションによるチャリティーステッカーが、2026年6月13日（土）より販売されることをお知らせします。

本企画は、「ぴーくま」作者の酒向幸枝 氏が、テラ・ルネッサンス25周年を応援するために立ち上げたチャリティー企画です。アートワークは、いのちのアーティスト・飯泉あやめ氏が担当。販売による収益は、制作原価および必要経費を除き、テラ・ルネッサンスへ寄付され、世界各地で行う平和活動に活用されます。



コンビニプリント販売ページ

https://entame.e-printservice.net/content_detail/kuma_peace (https://entame.e-printservice.net/content_detail/kuma_peace)

オンラインショップ

https://shop.peakuma.com/items/146478055 (https://shop.peakuma.com/items/146478055)

■ 活動地との出会いから生まれたチャリティー企画

ステッカーのデザインは５種類

企画を呼びかけた酒向幸枝 氏は、テラ・ルネッサンスの支援者として活動を応援してきました。

これまでにウガンダなどの活動地を訪れ、元子ども兵や地域の人々との出会いを通じて、「遠い国の出来事だと思っていたことが、自分自身の生き方とも深くつながっている」と感じたといいます。

その経験は酒向氏の人生観に大きな影響を与え、「世界平和をもっと身近に」をテーマに活動するキャラクター『ピース＠世界征服を目指すクマ（ぴーくま）』の活動にもつながっています。

テラ・ルネッサンスが25周年を迎える今年、「これまでの感謝と応援の気持ちを形にしたい」との想いから、本企画が実現しました。

■ 「いのち」と「平和」が出会ったデザイン

今回のステッカー制作に参加したのは、いのちのアーティストとして活動する飯泉あやめ氏です。

飯泉氏は以前からテラ・ルネッサンスの活動を知り、酒向氏からの呼びかけに共感して制作に参加しました。

デザインには、テラ・ルネッサンスが25年間の活動の中で大切にしてきた言葉を採用。飯泉氏の温かく生命力あふれるアートと、「ぴーくま」の親しみやすいキャラクターが出会うことで、やさしさと力強さを兼ね備えた、個性的な作品が生まれました。

また、コンビニプリントによる販売の仕組みづくりには、テラ・ルネッサンスの法人サポーターコミュニティ「TSC（テラ・ルネッサンス・サポーターズ・クラブ）」のメンバー企業も協力しています。

支援者、アーティスト、企業、それぞれの立場から平和への願いを形にした、25周年ならではの共創プロジェクトです。

酒向幸枝氏（「ピース＠世界征服を目指すクマ」作者、本企画発起人）飯泉あやめ氏（いのちのアーティスト、本企画アートワーク担当）

■ テラ・ルネッサンス25年の歩みから生まれた5つのメッセージ

ステッカーは全5種類。

テラ・ルネッサンスの活動の中で育まれてきた言葉をテーマにデザインされています。

ノートパソコンに貼った時のサイズ感

・Realize World Peace（世界平和の実現）

・Turn Our Will into Peace（願いをチカラに、平和をつくる）

・Small Steps, Big Impact（微力だけど、無力じゃない）

・Each of Us Can Shape the Future（一人ひとりに、未来をつくる力がある）

・Your Love Gives Us Hope（あなたの愛が、私たちに希望をくれた）

最後の「Your Love Gives Us Hope」は、ウガンダの元子ども兵社会復帰支援施設「スマイルハウス」の壁に描かれている言葉です。

一人ひとりの愛や行動が、いま困難に直面している誰かの人生を支えている――。そんなテラ・ルネッサンスの活動の原点を象徴するメッセージでもあります。

■ 理事長 吉田真衣 コメント

「ピース＠世界征服を目指すクマ」は、一見すると平和活動のキャラクターには見えません。

世界征服を目指し、お金も権力も大好き。そんなピース君が、自分のために行動していたはずなのに、気が付けば周りの人が笑顔になり、結果として世界が少し平和になっていく。

私は、その世界観にとても共感しています。

平和や社会貢献は、決して特別な人だけが取り組むものではありません。日々の暮らしの中で、自分自身の幸せや喜びを大切にしながら生きること。その積み重ねが、結果として誰かを支え、社会をより良い方向へ動かしていくのだと思います。

今回のチャリティーステッカー企画も、まさにそのような取り組みだと感じています。

テラ・ルネッサンスは設立25周年を記念し、6月13日に京都、14日に佐賀、20日に東京で記念イベントを開催します。

イベントに参加される皆さまにも、遠方で参加がかなわない皆さまにも、このステッカーを通じて25周年の節目を楽しみ、親しんでいただけたら嬉しく思います。

ぜひお近くのコンビニでステッカーを手に取ってみてください。

テラ・ルネッサンスの25周年を、より多くの皆さまと一緒に楽しめることを願っています。

■ 商品概要

【販売期間】

2026年6月13日（土）～7月31日（金）

【販売商品】

■ コンビニプリントステッカー（白背景）

全5種類

1枚400円

■ 透明背景クリアステッカー

5枚セット

2,200円（税込）

【購入方法】

コンビニプリントおよびオンラインショップにて販売

【取り扱い店舗】ファミリーマート／ローソン／ミニストップ

※一部店舗ではサービスをご利用いただけない場合がございます。

※A4光沢紙はファミリーマート・ローソン・ミニストップ・ポプラでの販売となります。

※シール紙はファミリーマート・ローソン・ミニストップでの販売となります。

※ハガキ紙はセブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップでの販売となります。

コンビニプリント販売ページ

https://entame.e-printservice.net/content_detail/kuma_peace

オンラインショップ

https://shop.peakuma.com/items/146478055

※収益は制作原価および必要経費を除き、認定NPO法人テラ・ルネッサンスへ寄付されます。

関連リンク

【ピース＠世界征服を目指すクマ（ぴーくま）公式サイト】

https://peakuma.com/

【ぴーくま事業立ち上げの背景】

https://note.com/yukie3728/n/n034157f679ff

【コラボステッカー販売ページ】

https://shop.peakuma.com/items/146478055

【いのちのアーティスト 飯泉あやめ】

https://ayameiizumi-ringochan.art/

この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 広報室

https://www.terra-r.jp/

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など