【お惣菜に関する調査】お惣菜を週1回以上購している人は5割弱。お惣菜を食べる場面、平日や休日の「昼食」は減少傾向

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■お惣菜を週1回以上購している人は5割弱。今後、お惣菜を積極的に購入したいと回答した人は約66%

■直近1年間にお惣菜を購入した人が食べる場面は「平日：夕食」が7割強、「休日：夕食」が6割弱。平日や休日の「昼食」は各3割弱で減少傾向

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、9回目となる『お惣菜』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

本調査におけるお惣菜は、持ち帰ってそのまま食べられる市販の調理済みのおかずを対象としています。弁当・おにぎり・サンドイッチ・麺類は除きます。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1787_1_2b03d3f1b5681edb4e7eed9c2ead69ed.jpg?v=202606121151 ]◆お惣菜の購入頻度

お惣菜を週1回以上購入している人は5割弱です。

男性10～30代や女性10・20代では、「直近1年間にお惣菜は購入していない」が3割前後と全体に比べて比率が高くなっています。

◆直近1年間に購入したお惣菜のタイプ

直近1年間にお惣菜を購入した人が、購入したタイプは（複数回答）、「店内調理・加工の惣菜」が88.5％、「冷蔵コーナーの調理済み惣菜・チルドパック惣菜」が37.8％、「常温保存可能なパウチパックの調理済み惣菜」が25.6％です。

◆お惣菜を食べるタイミング

直近1年間にお惣菜を購入した人に、どのような時にお惣菜を食べるかを聞きました（複数回答）。「平日：夕食」が73.0％、「休日：夕食」が58.4％となっています。

平日や休日の「昼食」は各3割弱で、過去調査と比べて減少傾向です。また、「平日：昼食」は、男性では30～50代、女性では10～30代で低く、それ以降年代が上がるほど高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆お惣菜購入時の重視点

直近1年間にお惣菜を購入した人の、購入時の重視点は（複数回答）、「価格」が62.5％、「味」が60.4％、「食材の種類」が35.0％です。

「味付け・調味料」「自分で調理するのが難しいもの」「家族の意見」は女性、「量が多い」は男性10～40代で比率が高くなっています。

「食材の種類」「調理した日時」「賞味期限・消費期限」は、高年代層で高い傾向です。

◆お惣菜の購入場所

直近1年間にお惣菜を購入した人の購入場所は（複数回答）、「スーパー」が93.2％となっています。以下、「コンビニエンスストア」が20.7％、「デパート」が14.0％です。

「コンビニエンスストア」は30～40代でやや高く、また、購入頻度が『毎日』『週に4～5日』『週2～3日』の層で高くなっています。「デパート」は女性で高く、特に女性60～70代で顕著です。

◆お惣菜の購入意向

今後、お惣菜を積極的に購入したいと回答した人は、「購入したい」「やや購入したい」を合わせて約66%です。週1回以上購入している人では8割台半ば～9割強と高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆お惣菜でよく買うもの（全5,434件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1787_2_44718f25f12667a1b66b8c0355fc1f51.jpg?v=202606121151 ]

※お惣菜を買わない人には、買わない理由を聞いています。

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1787_3_8fbb5864696dffc6416c19aea56d6a81.jpg?v=202606121151 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。