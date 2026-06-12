【koborebi】毎日無理なく手を合わせられる。ペット供養線香セット「ちいさなともりび」を新たに発売

株式会社MIYABI

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、

毎日の供養を無理なく続けられる

「ペット供養線香セット ちいさなともりび」の販売を開始いたしました。

ペットはかけがえのない家族の一員です。

お別れを迎えたあとも、

「ありがとう」

「今日も見守っていてね」

そんな言葉を心の中で伝え続けている飼い主さまは少なくありません。

一方で、

「何を揃えればよいかわからない」

「大きな仏具を置く場所がない」

「毎日供養したいけれど忙しくて時間が取れない」

といった悩みの声も聞かれます。

そこでkoborebiでは、大切なあの子を想う時間をもっと身近なものにしたいという想いから、

ミニろうそく・ミニ線香・線香立てをひとつにまとめた供養セット

「ちいさなともりび」を企画しました。

届いたその日から始められる、やさしい供養セット

「ちいさなともりび」は、

ペット供養に必要なミニろうそく・ミニ線香・線香立てをセットにしたお祈りセットです。

必要なものがひとつにまとまっているため、

初めてペット供養を行う方でも迷うことなくご使用いただけます。

大切な家族との思い出を胸に、

毎日そっと手を合わせる時間をつくることができます。

毎日の暮らしに寄り添うコンパクト設計

供養は特別な日だけでなく、日々の暮らしの中で自然に続けられることも大切です。

セットに含まれるミニろうそくは約5分燃焼のコンパクトサイズ。

忙しい朝の出発前や、おやすみ前のひとときにも使いやすく、無理なく供養の習慣を続けられます。

また、お線香には煙の少ないタイプを採用しました。

リビングや寝室などにも置きやすく、毎日の祈りの時間をやさしく包み込みます。

あの子らしさで選べる5種類のデザイン

「ちいさなともりび」は、ペットのイメージやお部屋の雰囲気に合わせて

選べる5種類のセットをご用意しました。

・桜香皿線香セット（ピンク）

・桜香皿線香セット（ブルー）

・いぬお香立て線香セット

・ねこお香立て線香セット

・スクエア皿線香セット

犬や猫のモチーフを取り入れたデザインから、

インテリアになじみやすいシンプルなデザインまで、

お好みに合わせてお選びいただけます。

桜香皿セットには、やさしい桜の香りや穏やかな潮の香りのお線香を採用し、

香りとともに思い出を感じられる仕様となっています。

「ありがとう」を伝える、小さな時間のために

供養に決まった形はありません。

毎日長い時間お祈りをしなくても、

ろうそくに火を灯し、お線香をあげながら「あの子」を思い出す数分間は、

かけがえのない時間になります。

「ちいさなともりび」は、そんな日々の小さな祈りに寄り添うために生まれました。

これからもkoborebiは、

大切な家族との思い出をやさしくつなぐ商品づくりを通して、

ペットを愛するご家族の心に寄り添ってまいります。

商品概要

ペット供養線香セット ちいさなともりび

あの子を想う、やさしい祈りの時間に 。

ミニろうそく・ミニ線香・線香立てをひとつにまとめた3点セットです。

煙が少なく、お部屋に馴染みやすいから、初めてのペット供養にもおすすめ。

https://item.rakuten.co.jp/koborebi/snk-set/

販売価格：1,680～1,980円 送料無料

セット内容：

ミニろうそく・ミニ線香・線香立て

種類：

桜香皿線香セット（ピンク）

桜香皿線香セット（ブルー）

いぬお香立て線香セット

ねこお香立て線香セット

スクエア皿線香セット

用途：

ペット供養、手元供養、命日、お盆、月命日、お供えなど

私たちについて

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、大切な家族であるペットとの時間や思い出に、

そっと寄り添うために生まれたブランドです。

お別れのあとも、

「ありがとう」や「大好きだよ」という気持ちを、

無理なく、あなたのそばに置いておけるように。

一つひとつのアイテムに、

静かなやさしさと、心を込めて。

涙がこぼれる日も、

ふと空を見上げる日も――

木々の間から差し込む、やさしい木漏れ日のように、

想いを抱えたままの日々に、

そっと寄り添う場所でありたいと願っています。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/koborebi/

■お問い合わせ先

株式会社MIYABI

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978

E-MAIL／info-ko@miyabi-kobo.co.jp

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