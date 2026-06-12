【子ども・大人が半額】！「トランポリンパーク トランポランド」埼玉店・東京ベイサイド店の2店舗で「いこーよスペシャルデー」を開催！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）は、2025年9月より新たな取り組みとして『ファミリーの思い出応援プロジェクト』を立ち上げました。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回は、この企画に賛同いただいた『トランポリンパーク トランポランド』にて、特別割引キャンペーンを実施します。

「いこーよスペシャルデーチケット」概要- 対象期間：2026年6月13日（土）～7月12日（日）の全日程- 対象店舗：- - トランポリンパーク トランポランド埼玉店（埼玉県新座市野火止3-13-35）- - トランポリンパーク トランポランド東京ベイサイド店（千葉県浦安市日の出5-7-7マリナガーデン内）※トランポランド東京（東京都板橋区）は対象外となります。- 料金：60分利用＋専用ソックス付きのチケット！【土日祝】小学生～大人 通常2,450円 → 1,225円（50％OFF）【平日】小学生～大人 通常2,150円 → 1,075円（50％OFF）【園児エリア（3歳～未就学児）全日】1,500円 → 750円（50％OFF）- チケット購入URL：チケット購入ページ(https://report.iko-yo.net/articles/31566?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=trampoland202606)■トランポリンパーク トランポランドについて

屋内レジャー施設「トランポリンパーク トランポランド」は、トランポリン経験のない方でも、日常では味わえない浮遊感とスリルを気軽に満喫できる体験型スポットです。お子様から大人まで幅広い世代が楽しめる構成で、休日のお出かけはもちろん、運動不足解消や仕事帰りのリフレッシュにもぴったりです。



一般エリア（小学生～大人）では、ビッグトランポリンエリアの他、トランポリンを使った5種類のアトラクションを展開。ボールを当て合う「3Dドッジボール」、壁を蹴って跳ねる「ウォールトランポリン」、エアバッグに飛び込む「エアバッグエリア」、ジャンプしてシュートを決める「トランポリンダンク」など、初心者から経験者まで夢中になれる遊びが揃っています。

園児さんエリア（3歳～未就学児）は、小さなお子様専用の安心して跳べる専用スペース。小学生以上のお子様や大人の方は利用ができない設計となっており、小さなお子様だけが安全にトランポリンの楽しさを体験できます。保護者の方はすぐそばで見守っていただけるため、初めてのトランポリンデビューにも最適です。

※付き添いの保護者の方は無料でご入場いただけます。

※安全上の理由から、3歳未満のお子様のご利用はお断りしております。

トランポリンパーク トランポランド 公式HP：https://www.trampoland.com/

「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9万9,000件以上の施設情報や10万9,000件以上の口コミを掲載しています（2026年6月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）：https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)