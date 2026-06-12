K-POPアイドル・ダンサーを目指す若者を支援。韓国で働きながら学べる『韓国ダンスワーホリプログラム』始動

株式会社ノブナガダイバーシティ

株式会社ノブナガダイバーシティ（本社：大阪市中央区、代表取締役：久和雅人）が運営する

「ノブナガ留学」は、この度、韓国でのダンス留学とワーキングホリデーを組み合わせた「韓国ダンスワーホリプログラム」の募集を開始いたしました。近年、K-POPの世界的な人気拡大に伴い、韓国で本格的にダンスやパフォーマンスを学びたいと考える若者が増えています。一方で、長期滞在にかかる費用や現地生活への不安から、挑戦を諦めてしまうケースも少なくありません。そこで当社は、「学ぶ」と「働く」を両立できる新たな選択肢として、韓国ダンスワーホリプログラムを開始いたします。本プログラムでは、韓国現地の提携ダンススクールでレッスンを受講しながら、ワーキングホリデービザを活用して現地での就労経験を積むことが可能です。ダンススキルの向上だけでなく、韓国語力や国際的なコミュニケーション能力の習得も目指すことができます。

当プログラムの募集投稿はこちら（Instagram）：https://www.instagram.com/p/DXomNBDE-Ol/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DXomNBDE-Ol/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■K-POPを本場で学びながら、韓国で働く新しい留学スタイル

PICKPLANETダンスレッスン

本プログラムでは、韓国現地の提携ダンススクールにてK-POPダンスレッスンを受講しながら、ワーキングホリデービザを活用して韓国内での就労経験を積むことが可能です。

ダンススキルの向上だけでなく、韓国での生活を通じた韓国語力の習得や異文化理解、海外環境で挑戦する経験を通して、参加者一人ひとりの将来の可能性を広げることを目的としています。

また、参加者のレベルや目標に合わせた環境を提供するため、韓国内9つの提携ダンススタジオから希望に合わせて選択可能です。

K-POPアーティストを目指す方、本格的にダンススキルを磨きたい方、韓国で新たな挑戦をしたい方など、それぞれの目的に合わせたプランを提案いたします。

■プログラムの特徴

１.本場韓国のダンススクールでレッスン受講

韓国現地の提携スクールにて、K-POPダンスを中心とした様々なジャンルのレッスンを受講することができます。

２.ワーキングホリデービザ取得サポート

初めて海外へ挑戦する方でも安心して準備できるよう、ビザ取得に関するサポートを行います。

３.現地生活サポート

住居探しや渡航準備、韓国生活に関する相談など、渡航前から渡航後までサポートを提供します。

４.オーディション挑戦サポート

韓国での芸能活動やオーディションに関心を持つ方へ向けた情報提供・相談サポートを実施します。

■サービス開始の背景

近年、韓国文化やK-POPの世界的な人気拡大に伴い、日本国内でも韓国でダンスを学びたい、現地で生活しながら韓国文化を深く体験したいという若者が増加しています。

特にコロナ禍による海外渡航制限が終了して以降、海外での学びや就労経験を求める動きが再び活発化し、韓国ワーキングホリデーへの関心も高まっています。

韓国ダンス留学に関する相談を受ける中で、

「韓国で本格的にダンスを学びたい」

「K-POPアイドルやダンサーに挑戦したい」

「韓国で生活しながら自分の可能性を広げたい」

という声を多くいただいてきました。

一方で、韓国で長期間生活するためには、留学費用や現地での生活費など経済的な負担が大きなハードルとなるケースもあります。

実際に、

「留学費用が高くて挑戦できない」

「長期間の滞在資金が不安」

「初めての海外生活に踏み出す勇気が出ない」

といった理由から、韓国で挑戦する夢への一歩を諦めてしまう方も少なくありません。

そこで株式会社ノブナガダイバーシティでは、「学ぶ」と「働く」を両立できる新しい選択肢として、韓国ダンスワーホリプログラムを開始いたしました。ワーキングホリデー制度を活用することで、現地で働きながら生活費の負担を抑え、本場韓国でダンススキルや語学力、海外経験を身につけることが可能になります。

本プログラムを通じて、費用面や環境面を理由に挑戦を諦める若者を減らし、一人ひとりが自分の夢や目標に向かって行動できる環境づくりを目指してまいります。

■長期滞在だからこそ広がる、韓国エンターテインメントへの挑戦機会

短期留学では得ることが難しい、韓国での長期的な活動経験を通じて、ダンススキルの向上だけでなく、現地で開催されるイベントやステージ、音楽番組関連の活動など、韓国エンターテインメントの現場に触れる機会につながる可能性があります。

本プログラムでは、韓国で生活しながら継続的にダンスレッスンを受講することで、K-POP業界をより身近に感じ、将来的なオーディション挑戦や活動の幅を広げるきっかけを提供します。

■今後の展望

株式会社ノブナガダイバーシティは、今後も韓国現地のダンススクールや教育機関、エンターテインメント関連企業との連携を強化し、日本から韓国へ挑戦したい方々が安心して一歩を踏み出せる環境づくりを進めていきます。

韓国ダンスワーホリプログラムを通じて、単なる海外滞在のサポートにとどまらず、ダンス・語学・文化・キャリア形成など、多方面から参加者の成長を支えるサービスの提供を目指します。

また、K-POPや韓国エンターテインメントへの関心が高まる中、将来的にはオーディション情報の提供や現地での活動機会の創出など、韓国で夢を追う若者をより幅広く支援できる体制づくりにも取り組んでいきます。

「挑戦したい人が挑戦できる環境をつくる」という理念のもと、海外への一歩を後押しするサービスを展開してまいります。

●留学エージェント「ノブナガ留学」について

ノブナガ留学は、語学と体験を組み合わせた海外留学サービスです。

韓国ダンス留学やタイのムエタイ留学など、エンターテインメントやスポーツを通じて海外に挑戦する機会を提供しています。

「ノブナガ留学」韓国ダンス留学公式サイト：https://kpop.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」ムエタイ留学公式サイト：https://muaythai.nobunaga-diversity.co.jp/

「ノブナガ留学」公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007699757-JVOjNrP5?uLand=YuoLDI

「ノブナガ留学」公式Instagram：https://www.instagram.com/ryugaku_nobunaga

「ノブナガ留学」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ryugaku_nobunaga

●株式会社ノブナガダイバーシティについて

株式会社ノブナガダイバーシティは、「国際経験を通して人々の人生に革命を起こす」をミッションに掲げ、語学×体験に特化した海外留学サービス「ノブナガ留学」を運営しています。今後も様々な国際経験を通じて、多くの人が自分の可能性を広げ、人生の新しい選択肢を見つけられる機会を提供していきます。

所在地：大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号南船場SOHOビル702

代表者：久和雅人

設立年：2025年

資本金：900万円

コーポレートサイト：https://nobunaga-diversity.co.jp