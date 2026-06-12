KEN OKUYAMA DESIGNとルピシアのコラボレーションによる「アイスティーをおいしく楽しむ」ティーポット「TEAPO」誕生

株式会社ルピシア

世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は、2026年春より、通信販売・一部店舗限定にて、高品質ガラス茶器「TEAPO（ティーポ）」シリーズの販売をスタートしました。

詳細を見る :https://www.lupicia.com/page/teapo/

イタリア語の「TIPO（ティーポ）」は、英語の「STYLE」、日本語の「型」を意味する言葉。「TEAPO」の名称は「自分らしいスタイルでお茶の時間を楽しむ」ことをコンセプトに、「TEA」＋「TIPO」＋「POT」を組み合わせました。世界的な工業デザイナーである奥山清行氏率いる「KEN OKUYAMA DESIGN」、日本を代表する耐熱ガラスブランド「HARIO」、そして世界のお茶専門店ルピシアの三者による共創から生まれた、「アイスティーをおいしく楽しむ」ティーポットです。

ルピシア通信販売・一部店舗限定商品

ルピシアオリジナル

TEAPO TATE 600 \10,000（税込）

サイズ：高さ215×口径92mm／容量：600mL

ルピシアオリジナル

TEAPO TATE 1000 \12,000（税込）

サイズ：高さ275×口径92mm／容量：1,000mL

ルピシアオリジナル

TEAPO MARU 600 \7,000（税込）

サイズ：高さ121×口径100×幅163ｍｍ（持ち手含む）／容量：600mL

ルピシアオリジナル

TEAPO MARU 1000 \8,000（税込）

サイズ：高さ140×口径100×幅180ｍｍ（持ち手含む）／容量：1,000mL

■ KEN OKUYAMA DESIGN

エンツォ・フェラーリなどを手掛けた世界的工業デザイナー、奥山清行氏が率いる「KEN OKUYAMA DESIGN」。

「モダン・シンプル・タイムレス」を理念に、自動車や新幹線、インテリア、伝統工芸品に至るまで、幅広い分野で革新的なデザインを発信しています。

奥山清行氏

会社概要

【商号】株式会社 ルピシア https://www.lupicia.com/

【設立】平成6年8月17日

【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売

【店舗数】国内136、海外3（2026年5月18日現在）

【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2

【報道関係者様のお問い合わせ先】 株式会社ルピシア プロモーション部（湯谷・尾辻）

TEL：070-7789-7403（携帯） FAX：03-6679-6787 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp