KEN OKUYAMA DESIGNとルピシアのコラボレーションによる「アイスティーをおいしく楽しむ」ティーポット「TEAPO」誕生
世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は、2026年春より、通信販売・一部店舗限定にて、高品質ガラス茶器「TEAPO（ティーポ）」シリーズの販売をスタートしました。
詳細を見る :
https://www.lupicia.com/page/teapo/
イタリア語の「TIPO（ティーポ）」は、英語の「STYLE」、日本語の「型」を意味する言葉。「TEAPO」の名称は「自分らしいスタイルでお茶の時間を楽しむ」ことをコンセプトに、「TEA」＋「TIPO」＋「POT」を組み合わせました。世界的な工業デザイナーである奥山清行氏率いる「KEN OKUYAMA DESIGN」、日本を代表する耐熱ガラスブランド「HARIO」、そして世界のお茶専門店ルピシアの三者による共創から生まれた、「アイスティーをおいしく楽しむ」ティーポットです。
ルピシア通信販売・一部店舗限定商品
ルピシアオリジナル
TEAPO TATE 600 \10,000（税込）
サイズ：高さ215×口径92mm／容量：600mL
ルピシアオリジナル
TEAPO TATE 1000 \12,000（税込）
サイズ：高さ275×口径92mm／容量：1,000mL
ルピシアオリジナル
TEAPO MARU 600 \7,000（税込）
サイズ：高さ121×口径100×幅163ｍｍ（持ち手含む）／容量：600mL
ルピシアオリジナル
TEAPO MARU 1000 \8,000（税込）
サイズ：高さ140×口径100×幅180ｍｍ（持ち手含む）／容量：1,000mL
■ KEN OKUYAMA DESIGN
エンツォ・フェラーリなどを手掛けた世界的工業デザイナー、奥山清行氏が率いる「KEN OKUYAMA DESIGN」。
「モダン・シンプル・タイムレス」を理念に、自動車や新幹線、インテリア、伝統工芸品に至るまで、幅広い分野で革新的なデザインを発信しています。
奥山清行氏
会社概要
【商号】株式会社 ルピシア https://www.lupicia.com/
【設立】平成6年8月17日
【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売
【店舗数】国内136、海外3（2026年5月18日現在）
【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2
【報道関係者様のお問い合わせ先】 株式会社ルピシア プロモーション部（湯谷・尾辻）
TEL：070-7789-7403（携帯） FAX：03-6679-6787 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp