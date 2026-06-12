【夏限定キャンペーン】新潟・グランピング蒼天海峯 2周年記念企画！縁日、花火、お子様無料、プールなど夏休みを大満喫する豪華6大特典付きインクルーシブプラン2種を販売開始＆5000円OFFクーポン配布

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムでは、新潟県上越市に位置する、全棟オーシャンビューの絶景グランピング施設「グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-」にて、夏限定のインクルーシブプランの販売を開始したことをお知らせいたします。

◆グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-について

グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-

新潟県南上越市に位置する「グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-」は、新潟県初の全棟オーシャンビューのグランピング施設です。

目の前に広がる雄大な日本海を望むロケーションに加え、プライベートサウナ付きの客室や、愛犬と一緒に滞在できるプライベートドッグラン付きの客室など、多彩な客室タイプをご用意しています。

夏はサーフィンやSUP体験などのマリンアクティビティ、冬はサウナや澄んだ空気の中で眺める絶景体験など、四季折々の自然を五感で満喫できるのも魅力のひとつ。日本海の心地よい潮風と美しい景色に包まれながら、日常を離れた特別なひとときをお過ごしいただけます。

◆夏限定インクルーシブプラン＆スペシャルクーポン

プライベートドッグラン付きの客室マリンアクティビティ

この夏は、夏を満喫するための豪華6大特典の付いた2周年記念プランが新登場！

絶景オーシャンビューと夏ならではの体験が楽しめる「グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-」で、思い出に残る夏旅をお楽しみください。

《2周年記念・第1弾》ファミリー応援！小学生以下のお子様宿泊料無料＆豪華6大特典付きインクルーシブプラン【1泊2食】

プラン特典

・小学生以下の宿泊料無料

・豪華6大特典付き

１.縁日セット（スーパーボール掬い）

２.お子様用ミニプール貸出

３.花火プレゼント

４.プロジェクター付きのお部屋

５.フリードリンク

６.ビッグマシュマロ

宿泊可能期間

2026/06/20 ～ 2026/09/30

《2周年記念・第2弾》大人の夏休みを大満喫！花火・縁日・プロジェクター付き 豪華6大特典オールインクルーシブプラン【1泊2食】

プラン特典

・豪華6大特典付き

１.縁日セット（スーパーボール掬い）

２.花火プレゼント

３.ご当地コーラorサイダー

４.フリードリンク

５.ビッグマシュマロ

６.大迫力！プロジェクターレンタル

宿泊可能期間

2026/06/20 ～ 2026/09/30

さらに今だけ！先着20組限定 1組様5,000円OFFクーポンも配布中

プランをみる :https://reserve.489ban.net/client/del-male/0/plan#plan-255338

2周年記念クーポン詳細

■割引額：5,000円OFF

■ 配布数：先着20組限定

■ 予約期間：～2026年6月30日まで

■ 宿泊対象期間：～2026年9月30日まで（一部対象外日程あり）

■ 対象プラン：割引プランを含む全プラン

■ クーポンコード：TK2605

◆グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-の４つの魅力

1.日本海を望む抜群のロケーション

目の前に広がる雄大な日本海と美しい水平線を望みながら、四季折々の絶景をお楽しみいただけます。朝のきらめく海、夕陽に染まる水平線、満天の星が輝く夜空など、時間帯ごとに異なる景色を堪能できる贅沢なロケーションです。

２.全11棟・3タイプから選べるドームテント

蒼天海峯では、滞在スタイルに合わせて選べる全11棟・3タイプの客室をご用意しています。

オーシャンビュータイプは、施設内でも高台に位置し、日本海を一望できる開放的な客室です。目の前に広がる絶景を眺めながら、ゆったりとした特別な時間をお過ごしいただけます。

プライベートサウナ付きタイプの客室では、目の前に広がる海を眺めながら“ととのう”特別なサウナ体験をお楽しみいただけます。自然に包まれながら、心も身体もリフレッシュできる癒やしの時間をご提供します。

愛犬同伴可能タイプの客室には、専用のプライベートドッグランを完備。周囲を気にすることなく、愛犬と一緒にのびのびとした時間をお過ごしいただけます。愛犬用アメニティも充実しており、初めての愛犬旅行でも安心してご利用いただけます。

オーシャンビューの客室バレルサウナ付きの客室プライベートドッグラン付きの客室3.新潟県産ブランド食材を堪能するグランピングBBQ

日本海の新鮮な海の幸をはじめ、新潟県産ブランド肉など、地元食材にこだわったグランピングBBQをご用意しています。雄大な自然とオーシャンビューに囲まれた特別な空間で、ここでしか味わえない贅沢な食体験をお楽しみいただけます。

また、各客室にはフリードリンクをご用意しており、お好きなタイミングで自由にお楽しみいただけるのも魅力のひとつ。さらに、備え付けのBBQグリルを無料で利用できるため、お好みの食材を持ち込んでオリジナルBBQを楽しむことも可能です。

プレミアムBBQ4.アウトドアを満喫する豊富なアクティビティ体験

施設内では、夏の滞在をより一層彩る多彩なアクティビティをご用意しています。

親子で楽しめる「ピザづくり体験」や、夜の静けさの中で揺らめく炎を囲む「焚き火体験」など、家族や仲間との思い出づくりにぴったりのコンテンツが充実。また、近隣施設ではSUP体験やサーフィンなどのマリンアクティビティもお楽しみいただけます。

◆この夏は、絶景オーシャンビューグランピングへ！

サウナピザ作り焚火サーフィン

絶景オーシャンビューと豊富なアクティビティが揃う「グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-」。家族や仲間との大切な思い出づくりにぴったりの夏旅をお楽しみください。

グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-

◆施設概要

グランピング蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-

住 所：〒942-0085 新潟県上越市五智国分1835-1

アクセス：

お車でお越しの方

■大阪方面から約6時間

北陸自動車道「名立谷浜I.C」から約15分

■東京方面から約4時間

北陸自動車道「上越I.C」から約10分

公共交通機関でお越しの方

■大阪方面から約6時間

大阪駅からサンダーバードに乗車し、「敦賀駅」で下車

→北陸新幹線に乗車し、「上越妙高駅」で下車

→トキ鉄・妙高はねうまラインに乗車し、「直江津駅」で下車

■東京方面から約4時間

東京駅から北陸新幹線に乗車し、「上越妙高駅」で下車

→トキ鉄・妙高はねうまラインに乗車し、「直江津駅」で下車



※トキ鉄・妙高はねうまライン「直江津駅」から

バスで12分（下車後、徒歩で10分）

タクシーで約10分（運賃約2,000円）

公式サイトをみる :https://www.niigata-glamping.com/

■Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

■ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp