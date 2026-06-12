【ラ・ジェント・ステイ札幌大通】よつ葉乳業とのタイアップ企画「北海道ミルクフェア2026夏」開催のお知らせ

ABアコモ株式会社

ラ・ジェント・ステイ札幌大通（所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5 / 支配人：黒田 裕敏）は、よつ葉乳業株式会社（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：井出 元郎）とのタイアップにより、北海道のおいしい牛乳および乳製品の魅力を発信する「北海道ミルクフェア2026夏」を開催いたします。

よつ葉乳業(株)とのタイアップ企画「北海道ミルクフェア2026夏」

当ホテルは札幌市の中心部、老舗商店街「狸小路」や北日本最大の歓楽街「すすきの」にもほど近く、多くの観光客が訪れるエリアに位置しております。多くの方々に北海道の乳製品の魅力を発信するため、本年2月には入浴後の湯上りアイスとして、北海道の大手乳業メーカーである「よつ葉乳業株式会社」の「よつ葉牛乳バー」の提供を行い、大変ご好評をいただきました。

この度、「よつ葉乳業株式会社」とのタイアップにより、北海道産の牛乳および乳製品を使用した「北海道ミルクフェア2026夏」を開催いたします。期間中は朝食ビッフェにて、牛乳やチーズ、バターを用いたお料理や、大浴場の湯上りアイスとして同社の製品を使用いたします。この機会に「酪農王国北海道」ならではの、やさしい甘みの牛乳をお楽しみ下さい。

■ 北海道の大手乳業メーカー「よつ葉乳業株式会社」

よつ葉乳業株式会社は、1967年に「自分たちの手で、より良い牛乳と乳製品をお客様にお届けしたい」という酪農家の強い思いから設立された、北海道の酪農家の会社です。「北海道のおいしさを、まっすぐ。」をコーポレートスローガンに掲げ、北海道の大自然で育まれた良質な生乳を生かした製品づくりを行っています。現在では、創業当時から作り続けている「よつ葉バター」をはじめ、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの牛乳・乳製品を全国の食卓にお届けしています。

■ 「北海道ミルクフェア2026夏」について

よつ葉乳業株式会社牧場風景（イメージ）やさしい甘みのある牛乳をご賞味ください。牛乳

「北海道十勝よつ葉牛乳」は、北海道十勝産の生乳を100%使用。全国飲用牛乳公正取引協議会が定める優良表示基準をクリアした、コクが深くやさしい甘みの牛乳です。また、「よつ葉カフェオレ」も、北海道十勝産生乳を60%使用。カフェインを90%以上除去したコーヒー原料を使用しているため、お子様へもおススメです。

3種のチーズそれぞれの個性が感じられます。チーズ

酪農の盛んな北海道十勝産の生乳を使用して作ったチーズを原料にしています。コクと酸味の絶妙なバランスがクセになるチェダーチーズ、まろやかな口当たりのゴーダチーズ、深いコクとまろやかな風味のカマンベールチーズ、それぞれの個性が引き立つ、こだわりの味わいです。

深い味わいとおなじみのパッケージ。バター

北海道の大自然が育んだ生乳を使用。創業時から変わらないミルクのコクと風味が活きた、贅沢な味わいのバターです。朝食ビュッフェの温菜メニューにて使用いたします。

湯上りアイスで提供する「よつ葉牛乳バー」アイス

「よつ葉牛乳バー」の乳原料は100%北海道産。「特選よつ葉牛乳」を使用し、牛乳そのものの美味しさを、一本のアイスに閉じ込めました。牛乳を飲んだときのような豊かなコクとすっきりとした後味のアイスバーです。

大浴場での湯上りアイスのサービスとして提供いたします。

■ レストラン 「All Day Dining Northern Kitchen」

レストラン「All Day Dining Northern Kitchen」では、北海道らしい海産物・野菜を使用した朝食ビュッフェ、女性の美と健康をコンセプトにしたランチビュッフェをご利用いただけます。

朝食では、函館の鮮魚店「春木商店」から、特別な冷凍技術で鮮度を保った魚介を仕入れており、鮮度抜群のオリジナルの海鮮丼を作ることができます。また、目の前で揚げるカレーパンや、北海道産野菜を使用したシェフ手作り総菜サラダなどを用意しております。

ランチはメインが選べるハーフビュッフェをご用意しております。月替わりのメインメニューと北海道産の野菜をふんだんに使用した前菜や、大豆由来の低カロリーなソイスイーツをお愉しみください。

イクラかけ放題の「海鮮丼」揚げたてサクサクのカレーパンライブキッチン北海道産の野菜を使用した総菜サラダ宿泊プランを見る :https://lagent.jp/sapporo-odori/?tripla_booking_widget_open=search&locale=ja&hotel_plan_code=17297025

■ 【ラ・ジェント・ステイ札幌大通】について

2016年7月16日開業のアーバンリゾートホテル。 札幌市中心部の狸小路に隣接し、大通エリア・すすきのエリアへも徒歩圏内と好立地です。

北海道をイメージしたアート・オブジェに囲まれ非日常空間を演出した館内には、219室の客室と天然温泉を満喫できる大浴場、 季節毎の北海道の食を味わうことのできるレストラン「Northern Kitchen」、17世紀の軍船をモチーフにしたオーセンティックなバー、ファミリーマートを有しております。

オーセンティックなバー「ソブリン」天然温泉の大浴場

【ご予約・お問い合わせ】

ラ・ジェント・ステイ札幌大通

所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5

客室数：219室

TEL：011-200-5507（9:00～18:00）

公式HP：https://lagent.jp/sapporo-odori/

【ラ・ジェント・ホテルズとは】

ラ・ジェント・ホテルズは、ABアコモ株式会社が運営するホテルチェーンブランドです。

コンセプトは「 快適な毎日を、創りつづける」。宿泊されるお客様が日常から離れ、非日常を体験する拠点として、何度でも訪れたくなるような居心地の良いホテルを目指しています。

公式HP >> https://lagent.jp/

【会社概要】

ABアコモ株式会社は、国内に27施設（ホテル24棟・ホステル3棟）を展開するホテル運営会社です。 主なホテルブランドとして、「ラ・ジェント・ホテルズ」 「ホテル・トリフィート」 「グリッズプレミアムホテル」といった都市型ホテルに加え、温泉リゾート「裏草津蕩」 「ホテルプレミアムレイクトーヤ」の運営を行っています。（2026年6月現在）

会社名：ABアコモ株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目10-2 共立ビル 6階

代表者：阿部 裕二

H P：https://ab-accommo.com/