【新刊】滋賀の50周年企業のこれまでとこれからをまとめた『SHIGA フィフティ・フィフティ2026』が発売。

株式会社パレード

「50周年は未来を展望するリ・ブランディングの好機」

ーーブランディングディレクター 宇佐美清

滋賀で2026年に50周年を迎える企業・団体に焦点を当て、その歩みと「これからの50年」を深く、熱く描く一冊『SHIGA フィフティ・フィフティ2026』が発売となりました。

各社取材から見えてきた共通点の分析、日本社会の半世紀の振り返り、さらに周年事業が企業にもたらす価値を探る、宇佐美清氏との特別対談まで収録。

滋賀の企業力と「節目」が持つ意味を多角的に伝える、読み応えのある特集書籍に仕上がっています。

滋賀を地盤に時代の荒波を乗り越え、数多の困難を克服して事業を前に進めてきた“同期”の企業・団体には、どこかしら相通ずるところがあります。50年の歴史をつなぐ、言い換えれば発展し、時には持ちこたえることの鍵になるものとして、ここにある11の軌跡と展望から「生存・成長の方程式」を探ります。

目次

はじめに

第１章 滋賀で2026年に50周年を迎える企業これからの50年を見据えて

01 駒井電気工事株式会社

02 三河自動車株式会社

03 株式会社びわ湖タイル

04 滋賀TCM株式会社（近江ユニキャリア株式会社）

05 株式会社村越工務店

06 社会福祉法人 ひかり福祉会

07 株式会社湖南鈑金

08 中山運輸機工株式会社

09 株式会社八代製作所

10 株式会社協和広告

11 医療法人 西山医院

第２章 50年企業の共通点は何か？ 生存・成長の方程式

地元密着であるということ。地域貢献の志が原動力に

時代を読み、前を向く。事業の転換、拡大は柔軟に

社員を大切にする文化。環境が定着率を上げる

理念の継承。創業者の思いを次の50年へ

第３章 世の中の50年を振り返る

第４章 あの商品も、あの出来事も、50年 ―1976年からたどる、日本社会の半世紀

成長の時代が終わり、現実と向き合い始めた社会

暮らしの中で広がり始めた、新しい選択肢

家庭に近づく娯楽と情報

物語や表現が映し出した時代の感覚

50年の時間が、企業に残したもの

第５章 周年事業が企業を変える ―“節目”ブランディングの重要性

50年の歳月、重大危機がなかったところはない？

50周年は「リ・ブランディング」の好機である

人はなぜ「節目」に心を惹かれるのか

書籍情報

『SHIGAフィフティ・フィフティ2026』

著者：有限会社ウエスト

出版社：パレード

発行日：2026年5月29日

ISBN：978-4-434-37918-5

仕様：A5判/並製/130ページ

価格：3,080円（税込）

Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre07/978-4-434-37918-5.html

アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434379186/

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』