【petit main】15周年記念企画「MIKI FUJIMOTO×petit main」藤本美貴さんとのスペシャルコラボアイテムを6月19日（金）より発売！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」（https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/)）は、ブランド誕生15周年を記念し、”ミキティ”の愛称で絶大な人気を誇る藤本美貴さんとのスペシャルコラボアイテムを2026年6月19日（金）より発売いたします。

全国の百貨店、ショッピングセンターを中心に、トレンドファッションに子どもらしさをプラスしたアイテムを展開するガールズ＆ボーイズブランド「petit main（プティマイン）」は、デイリープライスながら、上品で洗練されたデザインのアイテムを多数ラインアップしています。

ミキティの愛情とこだわりが詰まった、petit mainスペシャルコラボアイテムが登場！

ブランド誕生から15周年を迎えたpetit mainは、日頃のご愛顧への感謝を込めて、アニバーサリーイヤーをお客さまと“ワクワク”を分かち合える1年にしてまいります。

本企画では、幅広い世代から愛される“ミキティ”こと藤本美貴さんを迎え、3児のママとしての視点と、洗練されたスタイルへのこだわりを活かしたスペシャルなコラボアイテムを展開します。

ママやパパ、そして子どもたちが“毎日楽しく着られる”ことを目指し、お出かけはもちろん、デイリーシーンにも自然に取り入れやすいデザインに仕上げました。

アイテムは、ガールズ3型（セットアップ、チュニック、カーディガン）、ボーイズ1型（セットアップ）の全4型をラインナップ。

ガールズのセットアップは、凸凹感のあるサッカー素材を使用。肌にはりつきにくい軽やかな着心地で、お出かけにも日常にも活躍します。

チュニックは、夏に向けて気分が上がるビタミンカラーがポイント。肩を落としてオフショルダーとしても着られる2WAYデザインで、1枚でもスタイルが決まります。

ガールズのカーディガンは、透け感のあるシアー素材に、カラフルな楽しいボタンをあしらったデザイン。おしゃれを楽しみながら、夏場の日焼け対策や冷房対策にも便利な“持っていたい1枚”です。

ボーイズのセットアップは、ガールズのセットアップと同じ生地を採用。夏らしいチェック柄でトレンド感のある雰囲気と、通園通学にも対応する実用性を両立。きちんと見えしつつ、毎日着たくなる快適さを追求しました。

また、ガールズのチュニックとのリンクコーデが叶います！

各コラボアイテムの製作に込めた、藤本さんの「ミキティこだわりポイント」は特集ページからご覧いただけます。

心躍る、藤本さんとのスペシャルなコラボレーションアイテムは6月19日（金）より発売となります。

ぜひこの機会に、petit main店舗、ナルミヤオンラインストアでチェックしてください！

藤本美貴さんコラボ特集ページはこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/id/pm-fujimotomiki-26ss

【「MIKI FUJIMOTO × petit main 」スペシャルコラボアイテム】

◆＜GIRLS＞【藤本美貴コラボ】GIRLSチェックセットアップ

・価格：\3,960（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：ピンク/ライトブルー

◆＜GIRLS＞【藤本美貴コラボ】シャーリング2WAYチュニック

・価格：\2,970（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：オレンジ/アカ/サックス

◆＜GIRLS＞【藤本美貴コラボ】カラフルボタンUVカーディガン

・価格：\2,640（税込）

・サイズ：S・M・L

・カラー：サックス/オフホワイト/キイロ

◆＜BOYS＞【藤本美貴コラボ】BOYSチェックセットアップ

・価格：\3,740（税込）

・サイズ：80 - 130 cm

・カラー：エクリュ/ブルー

※本商品はサンプル品にて撮影しているため、実際の商品とは仕様・色味・形状等が一部異なる場合がございます。

【発売概要】

・発売開始日：2026年6月19日（金) より

※無くなり次第終了となります。

・商品の取り扱い

petit main店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18

NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/

【 藤本 美貴さんプロフィール 】

藤本 美貴 MIKI FUJIMOTO

1985年2月26日生まれ、北海道滝川市出身。

2002年ソロ歌手としてデビュー。

現在3児のママタレントとしても活躍。

第9回ベストマザー賞2016「芸能部門」受賞、パートナー・オブ・ザ・イヤー2018 受賞。

YouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」は登録者数100万人を突破。

育児・夫婦関係・人生観など、等身大の発信が幅広い世代から支持を集めている。

instagram：

https://www.instagram.com/mikittyfujimoto/

YouTube：

https://www.youtube.com/@hello_mikitty/

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象： 0～12歳（プティマイン）

サイズ： 50～130cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/(https://www.instagram.com/petitmain_official/)

公式サイト

http://petitmain.jp/(http://petitmain.jp/)

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx