【ネクストバズはお菓子帳】デジタルネイティブα世代が選ぶ「2026年上半期トレンドランキング」を発表！ 『nicola』『ニコ☆プチ』読者コミュニティ「ガールズラボ」が調査

株式会社新潮社

新潮社が発行するティーンNo.1雑誌『nicola』、小学生No.1おしゃれ雑誌『ニコ☆プチ』は、トレンド感度の高い読者コミュニティ「ガールズラボ」のメンバーを対象に、「2026年上半期トレンド」に関するアンケート調査を実施（期間：2026年4月17日～19日）。2026年の上半期に流行した言葉やファッション、美容、エンタメ、グルメ、ライフスタイルなど、幅広いジャンルのトレンドをランキング形式で紹介します。

「nicola」2026年7月号「ニコ☆プチ」2026年夏号

「ガールズラボ」は、ティーンNo.1雑誌『nicola』、小学生No.1おしゃれ雑誌『ニコ☆プチ』が運営する、トレンド感度の高いティーン世代による読者コミュニティです。約6,000名の「ガールズラボ」メンバーを対象に、実際に体験した商品・サービスや日常の価値観に関するリアルな声を収集し、マーケティングリサーチを実施しています。企業に対しては、アプローチが難しいとされるティーン世代のインサイトや最新トレンドを可視化したデータを提供し、商品開発やプロモーション施策立案を支援。また、ファッションやライフスタイルをテーマとしたイベントの企画・運営を通じて、参加者同士の交流を促進し、トレンド発信力の高いコミュニティ形成にも取り組んでいます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行語ランキング」

1位 〇〇すぎて滅！

2位 それな

3位 メロい

小中学生が選んだ「2026年上半期流行った人」

1位 M!LK

2位 長浜広奈

3位 りくりゅうペア

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったアイドル」

1位 M!LK

2位 Snow Man

3位 ＝LOVE／FRUITS ZIPPER

小中学生が選んだ「2026年上半期印象的だったニュース」

1位 りくりゅうペア金メダル

2位 嵐ラストツアー開催

3位 JENNI復活

SNSを中心に2025年から注目を集めているM!LKは、楽曲『好きすぎて滅！』の歌詞が上位にランクインするなど、SNSでの話題性が重視されるα世代において、2026年上半期を象徴するアーティストの一組となりました。また、オリンピックで大きな注目を集めたりくりゅうペアもランクインしており、スポーツ界の話題も小中学生の関心を集めていたことがうかがえます。

小中学生が選んだ「彼氏になってほしい芸能人」

1位 目黒蓮（Snow Man）

2位 佐野勇斗（M!LK）

3位 永瀬廉（King & Prince）

小中学生が選んだ「お父さんになってほしい芸能人」

1位 目黒蓮（Snow Man）／木村拓哉

2位 鈴木亮平

3位 大泉洋

小中学生が選んだ「お兄ちゃんになってほしい芸能人」

1位 目黒蓮（Snow Man）

2位 佐野勇斗（M!LK）

3位 佐久間大介（Snow Man）

小中学生が選んだ「推しているモノ・コト・ヒト」

1位 目黒蓮（Snow Man）

2位 Mrs. GREEN APPLE／シナモロール

3位 ハローキティ

Snow Manの目黒蓮さんは、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に伴いグループでの音楽活動を一時休止している中でも、小中学生から変わらぬ人気を獲得。国内での露出が限られる中でも支持を集め続ける結果となりました。

[左上から]松尾そのま（ソノマ）、中瀬梨里（リリ）、白尾留菜（ルナ）、崎浜梨瑚（リコ）、[左下から]十文字陽菜（ヒナノ）、葉山若奈（ワカナ）、梨里花（リリカ）、稲垣来泉（クルミ）、泉有乃（ユノ）

小中学生が選んだ「曲」

1位 ライラック（Mrs. GREEN APPLE）／好きすぎて滅！（M!LK）

2位 Bad Girl（HANA）

3位 カリスマックス（Snow Man）

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったテレビ番組」

1位 それSnowManにやらせて下さい

2位 今日、好きになりました。

3位 テレビ×ミセス

小中学生が選んだ「好きな歌手」

1位 Mrs. GREEN APPLE

2位 HANA

3位 あいみょん／幾田りら

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったアーティスト」

1位 Mrs. GREEN APPLE

2位 HANA

3位 M!LK

Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、HANA、M!LKは、小中学生からも熱い支持を集める結果に。中でもMrs. GREEN APPLEは、2026年4月スタートのバラエティ番組『テレビ×ミセス』もランクインしており、音楽活動にとどまらない注目度の高さがうかがえます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったTikToker」

1位 長浜広奈

2位 MINAMI

3位 さくら

「2026年上半期流行ったテレビ番組」部門でも2位にランクインした恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』で注目を集めた長浜広奈さんが、TikToker部門で1位を獲得。また、YouTubeやInstagramなど幅広いSNSで活動するMINAMIさん、さくらさんも支持を集める結果となりました。

[左から]雫月もも、真田桃羽（トワ）、桃瀬りむ、小沢ちひな

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったYoutubeチャンネル」

1位 ひまひまチャンネル

2位 HikakinTV

3位 M!LK

小中学生が選んだ「好きなインフルエンサー」

1位 ひまひま

2位 おさき

3位 MINAMI

小学3年生から活動を開始し、現在はチャンネル登録者数100万人を突破している「ひまひまチャンネル」が、YouTubeチャンネルおよびインフルエンサー部門の両方で1位を獲得。また、M!LKはアイドルとしての活動に加え、YouTubeチャンネルとしても支持を集めるなど、多方面での発信力の強さがうかがえる結果となりました。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったドラマ」

1位 リブート

2位 ヤンドク！

3位 タツキ先生は甘すぎる！

小中学生が選んだ「なりたい顔の芸能人」

1位 橋本環奈

2位 今田美桜

3位 ウォニョン（IVE）

ドラマランキング1位となった『リブート』主演・鈴木亮平は、「お父さんになってほしい芸能人」でも2位にランクインし、作品人気とともに俳優個人への支持の高さもうかがえました。また、『ヤンドク！』主演・橋本環奈も「なりたい顔の芸能人」1位に選ばれており、話題作の主演陣が各ランキングで存在感を示す結果となっています。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行った映画」

1位 名探偵コナン ハイウェイの堕天使

2位 ズートピア2

3位 SAKAMOTO DAYS

『名探偵コナン』や『ズートピア』などのアニメ映画が上位にランクインし、ティーン層から根強い支持を集める結果となりました。また、目黒蓮さん主演の映画『SAKAMOTO DAYS』もランクインしており、実写作品を含めた話題作への関心の高さがうかがえます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行った学校持ち物」

1位 スクールバッグ

2位 ReFa ハートコーム

3位 NICI フィギュアポーチ

Y2Kブームを背景に人気が高まった「スクールバッグ」が1位にランクイン。ぬいぐるみキーホルダーを複数付けたり、裏面をデコレーションして“自分らしくアレンジする”スタイルが広がり、トレンドを牽引する結果となりました。

[左から]山本初華（イチカ）、葵かんな（かんかん）、泉有乃（ユノ）、常盤真海（マウミ）

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったファッション」

1位 ドット柄／バレエコア

2位 ウィッシュコア

3位 Y2Kファッション

小中学生が選んだ「2026年上半期流行った食べ物」

1位 ドバイチョコもち

2位 麻辣湯

3位 3Dアイス

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったコスメ・美容」

1位 rom&ndリップ

2位 Torriden

3位 fwee

ファッション・フード・コスメの各分野において、1位から3位をすべて韓国発のトレンドや韓国コスメが占める結果となり、ティーン層の間で韓国がトレンドの最先端として強く認識されている傾向がうかがえます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったアプリ」

1位 BeReal.

2位 Instagram

3位 TikTok

SNSアプリは1位から3位を独占する結果となり、特にショート動画を中心とした発信型プラットフォームがティーン層の利用の中心となっていることがうかがえます。また、BeReal.のような“リアルタイム性”を重視したSNSも支持を集めており、従来の「映え」を重視する傾向から、より日常のリアルさや自然体を重視する価値観へと変化していることがうかがえます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったキャラクター」

1位 モンチッチ

2位 ハローキティ

3位 たまごっち／パペットスンスン

モンチッチやたまごっちなど、平成リバイバルを背景に再び注目を集めたキャラクターがランクイン。また、長年にわたり愛され続けるハローキティに加え、YouTubeのショート動画を通じて人気を広げているパペットスンスンなど、世代や媒体を超えて支持されるキャラクターの存在感がうかがえます。

小中学生が選んだ「2026年上半期流行ったその他のモノ、コト」

1位 シール帳／シール交換／ボンボンドロップシール

2位 メロジョイ

3位 めじるしアクセサリー

平成リバイバルの流れが進化し、かつて流行したシール帳やスクイーズといったアイテムが形を変えて再注目されて、現在は「ボンボンドロップシール」や、中国発祥の新触感アイテム「メロジョイ」など、アップデートされた“新しい感触系トイ”がトレンドとして広がっている様子がうかがえます。

小中学生が選んだ「次に流行りそうなもの」

1位 お菓子帳

2位 キーボードキーリング

3位 スクイーズ

お菓子を集めて鑑賞したり、交換を楽しむ「お菓子帳」をはじめ、プロフィール帳や大人のシール帳などが上位にランクインし、身近なアイテムを収集・交換・デコレーションして楽しむアナログな自己表現が注目される結果となりました。また、票数自体は多くなかったものの、1時間ごとに2秒の動画を記録・共有するSNSアプリ「setlog」にも注目が集まりました。編集部内では”次に流行りそうなアプリ”として話題になっています。

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[左から]西乃星来（セイラ）、静瑠菜（ルナ）、桃瀬りむ、小沢ちひな

トレンドランキングの結果は、不定期で実施するアンケートをもとに集計し、各媒体の公式サイトにて発表しています。また「ガールズラボ」では、『ニコラ』『ニコ☆プチ』両媒体のメインターゲットであるティーン層に向けたWebアンケート調査やグループインタビューの実施、企業様とのコラボイベントなどを通じて、一般的なティーンとは一線を画す感度の高い層へ、企業様の取り組みを効果的に発信することが可能です。ご興味をお持ちの企業様は、ぜひ「ガールズラボ」公式サイトよりお問い合わせください。

【アンケート概要】

調査方法：webアンケート方式

調査対象：小学生、中学生の「ガールズラボ」会員

有効回答：512サンプル

「ガールズラボ」公式サイトはこちら！ :https://girlslabo.jp/

■ニコラについて

中学生向けファッション雑誌『nicola』（株式会社新潮社発行）。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテンツを発信しています。1997年5月創刊。発行部数約35,000部、定価860円。公式サイト『ニコラネット』（https://nicola.jp/）でも日々ティーン向け情報を発信しています。『ニコラネット』は月間約120万PV。ニコラ専属モデルは現在中2～高1まで27名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさん、飯豊まりえさん、永野芽郁さん、清原果耶さん、林芽亜里さん。

【タイトル】nicola（雑誌名） 2026年7月号

【発売日】2026年5月1日（金）

【特別定価】890円（税込）

【URL】https://nicola.jp/

■ニコ☆プチについて

小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（株式会社新潮社発行）。おしゃれな小学生(高学年)に向け、ファッションを中心に、雑貨・アミューズメントスポット・習いごと・占い・勉強など、彼女たちの興味のある様々な情報を取り上げています。保護者と一緒に楽しんでいただける内容です。2006年9月13日創刊。発行部数約40,000部、定価980円。公式サイト『ニコ☆プチネット』（https://www.nicopuchi.jp）でも日々ティーン向け情報を発信しています。『ニコ☆プチネット』は月間約230万PV。過去には飯豊まりえさん、永野芽郁さん、小松菜奈さん、生見愛瑠さん、横浜流星さん、北村匠海さん、板垣李光人さんなどを輩出。

【タイトル】ニコ☆プチ（雑誌名） 2026年夏号

【発売日】2026年6月10日（水）

【定価】980円（税込）

【URL】https://www.nicopuchi.jp