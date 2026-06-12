ATOMica、長野市へのスタートアップの進出・創業を支援する「NAGANO STARTUP LANDING」を開始

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生・南原 一輝、以下「ATOMica」）は、長野市と連携し、スタートアップの長野市への進出および市内での創業を支援する取り組み「NAGANO STARTUP LANDING」を開始いたします。本事業は、長野市の内外から、スタートアップや起業希望者が同市に拠点を置き、事業を育てられるよう支援するものです。

ATOMicaは、全国各地の自治体と連携し企業や起業家等の地域進出を支援する事業「Go Local」を展開しています。本事業では、その知見を活かし、長野市の支援制度との接続などを通じて進出サポートと成長支援を行います。

■背景

長野市は、これまでも市内企業の新規事業創出支援など、同市をフィールドとした新たな挑戦を後押しする取り組みを推進してきました。一方で、産業の活性化に向けてより一層さまざまなスタートアップの方々に進出いただくために、地域内外の企業や起業家が長野市で事業を育てられる環境づくりを強化することが重要課題となっています。

また、令和7年度には、内閣府の「第2期スタートアップ・エコシステム拠点都市」（国がスタートアップの創出・成長を後押しする重点地域の制度）に、長野・新潟の広域コンソーシアムが選定されました。長野市もその一つとして、スタートアップが起業から成長まで支え合える環境づくりを促進したいという状況にあります。

こうした背景のもと、長野市が目指す「クリエイティブ・シティ」の実現に向けて、市内での新たな事業や起業の創出だけでなく、県外で活躍するスタートアップや起業希望者が長野市で事業を始め育てていくための取り組みとして、本事業が始動しました。

■本事業について

本事業の名称は「NAGANO STARTUP LANDING」です。LANDING（着地）という言葉に、タートアップが長野市に着地し事業の拠点を見つけ、地域の人や事業と結ばれながら、新たな挑戦を始めていくイメージを込めています。

ATOMicaは、全国各地の自治体と連携し企業や起業家の地域進出を支援する事業「Go Local」を展開しており、それぞれの地域における産業特性や地域の支援者の方々との関係性を起点に、企業と地域が出会い、共に育っていく仕組みづくりを重ねています。また、ATOMicaには、人と人を結ぶ専門職である「コミュニティマネージャー」が、全国60以上の施設に常駐するネットワークがあります。

本取り組みでは、それらの知見やネットワークを活かし、長野市の特性に合った企業・起業希望者との出会いづくりから、進出・創業後の地域内での関係構築までを支援します。

これらを通じて、長野市とともに、同市を中心としたスタートアップ支援の輪を広げていきます。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年6月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル THE E.A.S.T.日本橋富沢町 6階（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com