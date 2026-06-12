【KITOWA】オフィシャルサイト内コラム、KITOWA Journal「場と香りの美学」第4弾公開。

株式会社KITOWA

株式会社KITOWAは、KITOWA製品をご愛用いただいている店舗や施設を訪ね、その空間づくりの哲学や香りとの関係性を紹介するオウンドメディア連載「”場”と香りの美学 KITOWA with Luxury」の第4弾記事を公開いたしました。

https://www.kitowa.co.jp/blogs/journal/kitowa-with-luxury-ginza-music-bar

本連載では、レストランや鮨店、バーなど、それぞれの美意識を持つ空間を訪問し、その場を構成する思想や感性、そして香りが果たす役割について取材しています。

第4弾となる今回は、銀座7丁目に位置するミュージックバー「GINZA MUSIC BAR」を訪問。

音楽家、アーティスト、DJ、プロデューサーとして国内外で活躍する大沢伸一氏に、音楽と香り、そして記憶をつなぐ感覚についてお話を伺っています。

「場と香りの美学 KITOWA with Luxury」について

KITOWAは、日本の固有の和木を用いた香りを通じて、空間や時間の質を豊かにする提案を行っています。

「"場"と香りの美学 KITOWA with Luxury」は、KITOWAを導入いただいている店舗や施設を訪ね、その場所ならではの世界観や哲学を紹介するインタビューシリーズです。

これまでに「鮨 めい乃」、スペイン料理「aca」、「kermistokyo」といった名だたる名店を取材し、料理やサービスだけでは語り尽くせない“場の魅力”を発信してきました。

＊過去の記事はこちらからご覧いただけます

https://www.kitowa.co.jp/blogs/journal

第4弾はGINZA MUSIC BAR

2014年に誕生したGINZA MUSIC BARは、銀座の中心にありながら、深いイヴ・クライン・ブルーに包まれた静謐な空間で上質な音楽体験を提供するミュージックバー。

店内には約3,000枚のアナログレコードが揃い、その日の空気や流れに合わせて選曲を行う「ミュージックセレクター」が空間を演出しています。

インタビューでは、ミュージックバー誕生の背景や空間設計へのこだわり、そして音楽を通じた文化交流について音楽家・大沢伸一氏に語っていただきました。

GINZA MUSIC BARで採用されているKITOWA

GINZA MUSIC BARでは、ホールスペースにKITOWAのリフレッシャーミスト、お化粧室にハンドソープを採用いただいています。

大沢氏からは、日本の木々を用いたKITOWAの香りについて、「海外からのお客様にも日本らしさを感じていただける」とのコメントをいただいています。

記事概要

「場と香りの美学 KITOWA with Luxury Vol.4」

https://www.kitowa.co.jp/blogs/journal/kitowa-with-luxury-ginza-music-bar

GINZA MUISIC BAR

東京都中央区銀座7-8-13 ブラウンプレイス4F

Instagram：@ginzamusicbar

テーマ：

「再生されてはじめて意味を持つ ── 音と香り、消えていく感覚」

インタビューイー：

大沢伸一(音楽家)

KITOWAは今後も、香りを通じて人々の記憶に残る空間や体験を紹介し、香りの新たな魅力を発信してまいります。

■ KITOWAについて

KITOWAは、日本の和木を基盤に天然香料とリッチフレグランスを融合させた香りを提案するフレグランスブランド。日本の美意識と自然観を背景に、香りを通じた豊かな時間を提案しています。

公式サイト：https://www.kitowa.co.jp/(https://www.kitowa.co.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/kitowafragrance/(https://www.instagram.com/kitowafragrance/)

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社KITOWA : info@kitowa.co.jp