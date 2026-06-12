ululis ×「エンジェルブルー&メゾピアノ」コラボデザインが新登場！おまけにはぷっくりシール付き！

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：加藤 修）は、美容水※1に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開するブランドで、今大注目の「エンジェルブルー」「メゾピアノ」とコラボした「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」 の2種類を、全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて、2026年6月26日（金）から数量限定で発売いたします。

今回のコラボでは、「ナカムラくん&ハナちゃん」「ベリエちゃん&ブルーベリエちゃん」のイラストが描かれたパッケージデザインに加え、それぞれの世界観をイメージした「サボン&ソーダの香り」「ベリー&ベリーの香り」を採用しました。さらにそれぞれのペアセットにはオリジナルデザインの「ぷっくりシール」付きです。

※1 美容液成分のこと

製品概要

ウルリス エンジェルブルー アクア

モイスチャー ペアセット

2,800円（税抜）/ 3,080円（税込）

シャンプー本体：1個、ヘアトリートメント本体：1個、

シール：1シート

340mL＋335g＋シール

ウルリス メゾピアノ ピンクミー

コントロール ペアセット

2,800円（税抜）/ 3,080円（税込）

シャンプー本体：1個、ヘアトリートメント本体：1個、

シール：1シート

340mL＋335g＋シール

「エンジェルブルー&メゾピアノ」限定デザイン 3つのPOINT

1．2種類の限定デザイン

それぞれのキャラクターのバスタイムをイメージしたデザインにしました。シャンプー&トリートメントのボトルを並べると「ナカムラくん&ハナちゃん」は”星“のデザインに、「ベリエちゃん&ブルーベリエちゃん」は”ハート”のデザインになります。

2．オリジナルデザインのぷっくりシール付き

ここでしか手に入らない、オリジナルデザインのコラボ限定ぷっくりシール付きです。

3．限定フレグランス

それぞれの世界観をイメージした香りを採用しました。

エンジェルブルーシリーズは爽やかな「サボン&ソーダの香り」、メゾピアノシリーズはほんのり甘い「ベリー&ベリーの香り」です。

ウルリス「アクア」について

◯「ウルリス エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」

ドライ髪に補水カプセル※2で集中保湿。髪の水分バランスを整え、ululis史上最高※3のうるぷる髪へ導きます。

・リポソーム美容液成分＊1配合

10種の美容液成分＊1をリポソーム化。水分不足のドライ髪に集中保湿ケアし、ululis史上最高※3のうるおいのあるうるぷる髪へ導きます。

・アクアチャージ処方

アクアチャージ処方でブルーミネラル＊2とアクアセラミド＊3がドライ髪に浸透※4し保湿力110％※5のうるぷる髪へ導きます。

ウルリス「ピンクミー」について

◯「ウルリス メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」

独自のうねりケアメカニズムで髪の水分バランスとキューティクルを整え、うねりを扱いやすくケアします。

・90％以上が補水＋うねりケア成分＊4※6

水の持つ保湿力に着目し、90％以上を水溶性の保湿成分や補修成分、うねりケア成分＊4などで構成※6。うるおい成分を凝縮しました。

・独自のうねりケアメカニズム

独自開発したうねりコントロール成分である「ハチミツうねりケア成分＊4」「水溶性撥水成分＊5」「水溶性ストレート成分＊6」を配合。髪表面・内部を補修することで、うねり・くせをケアします。

※2 セラミドAP、セラミドNP（全て保湿）をリポソーム化したもの ※3 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※4 毛髪内部まで

※5 当社既存品比（ululisシリーズ比） ※6 基剤を除く、水を含む

＊1 グルコン酸銅、カルボキシメチルヒアルロン酸Na、オリゴペプチド-４１、水溶性コラーゲン、セラミドＡＰ、ジラウラミドグルタミドリシンNa、加水分解ハチミツタンパク、セラミドNP、プラセンタエキス（全て保湿）、加水分解ケラチン（羊毛）（補修）をリポソーム化した成分のこと ＊2 グルコン酸銅（保湿） ＊3 セラミドAP（保湿） ＊4 加水分解ローヤルゼリーエキス(補修) ＊5 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク（補修） ＊6 シャンプー：イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、ヘアトリートメント・ヘアオイル：イソステアロイル加水分解コラーゲン(全て補修)

◯ 画像・イラストは全てイメージです

あなたはどっち派？

今回のコラボ限定デザインは、「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」と「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」の2種類展開。

「エンジェルブルー アクア モイスチャー ペアセット」は、髪のパサつきが気になる方におすすめのシリーズで、髪の芯※4までうるおう“うるぷる髪”へ導きます。

「メゾピアノ ピンクミー コントロール ペアセット」は、髪のうねりやくせが気になる方におすすめのシリーズで、うねりをコントロールして“うるサラ髪”へ導きます。

それぞれの異なるパッケージや香り、お悩みに合わせて、お好みのシリーズをお選びいただけます。

※4 毛髪内部まで

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※7」を目指し、90％以上を美容液成分※6で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」、ダメージ補水ケアの「Premium（プレミアム）」の５シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※6 基剤を除く、水を含む ※7 当社調べ

『ululis』ブランドサイト https://www.ululis.jp/

『ululis』公式Instagram：@ululis_japan https://www.instagram.com/ululis_japan/(https://www.instagram.com/ululis_japan/)

『ululis』公式X：@ululis_pr https://x.com/ululis_pr(https://x.com/ululis_pr)