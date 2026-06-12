五感で楽しむ“体験型和食居酒屋”へ。『鮮魚と地鶏 千の庭』グランドメニューを刷新

株式会社オーイズミフーズ

株式会社オーイズミフーズが運営する「鮮魚と地鶏 千の庭」は、グランドメニューを刷新いたします。今回のテーマは、“体験型”。全国各地から仕入れる鮮魚や地鶏の美味しさはそのままに、「見る」「香る」「味わう」といった五感で楽しめる新メニューを多数ご用意いたしました。

おすすめメニュー

愛宕さばの刺身旬鮮魚タタキの藁燻し

「愛宕さば」は、限られた曜日・数量のみ提供する特別な一皿。鮮魚の「藁燻し」は藁の香ばしい香りをまとわせた、素材の旨み際立つ逸品です。

おばんざい盛り合わせ 6種引き立て出汁茶漬け

季節ごとに内容が変わる「おばんざい」は、旬の味覚との出会いを楽しめます。また、引き立ての香り高い出汁を味わう新感覚の「出汁茶漬け」は、目の前で仕上がるライブ感も魅力。

彩お豆とチーズ豆富のサラダ華ちらし彩寿司

定番の豆富料理には「彩お豆とチーズ豆富のサラダ」が新登場。なめらかなチーズ豆富に豆を合わせたヘルシーな一皿です。色鮮やかな食材を散りばめた「華ちらし彩寿司」は、お祝いの席や特別なひとときを華やかに彩ります。

薩摩芋モンブラン若桃とお豆のクリームあんみつ

大人のための和スイーツとして「薩摩芋モンブラン」や「若桃とお豆のクリームあんみつ」をご用意。食後のひとときを彩ります。

千の庭ならではの上質な和空間で、旬の味覚とともに五感を刺激する“体験型和食”をお楽しみください。

グランドメニュー改定概要

・開始日：2026年6月10日～

・対象店舗：「鮮魚と地鶏 千の庭」 ※立川店・川崎東口店を除く

会社概要

会社名：株式会社オーイズミフーズ

設立：1982年

所在地：神奈川県厚木市中町2-6-5 厚木オーイズミフーズビル

代表者：代表取締役社長 大泉賢治

電話番号：046-297-2511（代表）

事業内容：和風個室居酒屋「くいもの屋 わん」、イタリアンレストラン「LOGiC」、ステーキハウス 「BENJAMIN STEAK HOUSE」などの飲食店を運営。

URL：https://www.oizumifoods.co.jp/