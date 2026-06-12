『メゾン マム』のプレステージ シャンパーニュ「RSRV 4.5」「RSRV キュヴェ ラルー 2013」をバイザグラスで提供 ー 東京・恵比寿「HRMT STAGE」

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下 ひらまつ）が運営する東京・恵比寿のフランス料理店「HRMT STAGE」では、2026年6月12日（金）～7月12日（日）の期間、『メゾン マム』の最高峰シャンパーニュシリーズ「RSRV」より、「RSRV 4.5」「RSRV キュヴェ ラルー 2013」をバイザグラスで提供します。

メゾンの哲学 ”Only the Best” から生まれた、限られた人々のための特別なキュヴェ

1827年、フランス・シャンパーニュ地方ランスで創業したシャンパーニュメゾン『メゾン マム』。

“Only the Best ～最高のシャンパーニュだけを～” を哲学に掲げ、約200年にわたり卓越したシャンパーニュを生み出し続けています。

なかでも、最高峰シリーズとして位置づけられる「RSRV」は、厳選されたテロワールで育まれたグラン クリュのブドウのみを使用し、独自の製法と精緻を極めたスタイルを体現する特別なシャンパーニュです。

「RSRV」の4文字は、1838年以来、メゾンが特別なゲストや親しい友人のために秘蔵してきた「Reservee」（＝お取り置き）の精神に由来しています。

最高醸造責任者が選び抜いた最高のキュヴェにのみ記される識別コードであり、その名には限られた人々のための特別なシャンパーニュという意味が込められています。

「HRMT STAGE」で堪能する、ふたつのプレステージ キュヴェ

そんな『メゾン マム』の哲学と卓越したブレンド技術を体現する「RSRV」を、東京・恵比寿のフランス料理店「HRMT STAGE（エイチアールエムティー ステージ）」にて、期間限定でバイザグラスでご提供いたします。

2026年6月12日（金）～7月12日（日）の期間、「RSRV 4.5」と「RSRV キュヴェ ラルー 2013」の2種をご用意。通常は限られた流通でのみ展開されるプレステージ キュヴェを、この機会にぜひご堪能ください。

洗練されたクリアな味わいを追求する「HRMT STAGE」の料理と、「RSRV」の繊細なミネラル感や熟成由来の奥行きが重なり合い、ひと皿ごとに新たな余韻を引き出します。

個性の異なる2つのキュヴェを飲み比べながら、「HRMT STAGE」ならではのシャンパーニュ体験をお楽しみください。

▼RSRV4.5

『メゾン マム』が誇る5つのグラン クリュのテロワールをブレンドした、個性豊かな一本。

ヴェルズネ、アイ、ブジーで収穫されたピノ ノワールが、力強さと骨格、そして芳醇でフレッシュなアロマをもたらし、クラマンとアヴィーズのシャルドネが、柑橘を思わせる生き生きとした酸味と繊細なミネラル感、エレガンスを添えています。

4年以上の熟成を経て生まれるこのキュヴェは、5つのクリュの個性を美しく調和させた一本。絶妙なバランスを備え、前菜からデザートに至るまで幅広い料理と寄り添います。

■提供価格：グラス \2,600（消費税込み）

▼RSRV キュヴェ ラルー 2013

『メゾン マム』の卓越したブレンド技術と熟成哲学を体現する、メゾンを象徴するプレステージ キュヴェ。

美しく輝く黄金色の外観に、ミネラル感を帯びたエレガントな香りが広がり、やがてブリオッシュやトースト、バニラを思わせる芳醇で甘やかなニュアンスが重なります。

口当たりはまろやかでリッチ。複雑さと奥行きを備えながらも芯のある力強さが印象的で、長い余韻へと続きます。熟成したハードチーズや肉料理とも好相性を見せる、圧倒的な存在感を放つ一本です。

■提供価格：グラス \7,200（消費税込み）

※本記事掲載の提供期間は入荷状況などにより変更になる場合がございます。予めご了承ください。

HRMT STAGE

2026年2月21日にオープン。ひらまつが長年培ってきたレストランの伝統を見つめなおし、再構築し、次の時代へ継承するためのステージとして位置づける新たなレストランです。「STAGE」という名が示す通り、料理人、スタッフ、ゲスト一人ひとりが主役となる“舞台”をコンセプトとした空間では、オープンキッチンとカウンターを中心に、料理が仕上がる音や香り、所作までもが体験の一部となります。

磨き込まれたクリアな旨みとソースを軸としたフランス料理を、コースとアラカルトの両方で、気軽に楽しめるスタイルで提供します。

住所：東京都渋谷区恵比寿西1-17-13 コルティス恵比寿 1F

TEL：03-6416-9434(#)

▼ランチ（土日祝のみ）

11:30～13:00 L.O.（15:00 Close）

▼ディナー

平日・土曜・休前日 17:30～23:00 Close

日曜・休日 17:30～21:00 Close

水曜定休（祝日の場合は翌日に振替）

公式サイト :https://www.hiramatsurestaurant.jp/hrmt-stage/