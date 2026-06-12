日本調剤、好評の“550円均一市販薬”をオール薬局16店舗でも販売

日本調剤株式会社

薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」を、マイライフ株式会社（本社：広島県呉市、代表取締役：糸賀 誠、以下「マイライフ」）が運営する「オール薬局」16店舗において、順次販売を開始したことをお知らせいたします※1。

「5COINS PHARMA」とは？

原則550円（税込）均一※2のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった40品目を揃えています。本シリーズは売上が前年同期比170%※3と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約110企業1,100店舗でのお取扱い実績がございます。

このたび、マイライフが運営するオール薬局16店舗でも販売を開始いたしました。

プライベートブランド商品の法人向け販売について

「5COINS PHARMA」をはじめとした一部のプライベートブランド商品については、小売企業さま向けの外部販売を実施しています。お取引の概要については、下記よりご確認ください。

https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1

日本調剤では、「5COINS PHARMA」の販売・流通を通して、さらなるセルフメディケーションの推進に貢献してまいります。

※1 取扱品目は店舗ごとに異なります

※2 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます

※3 2024年8月～2025年7月の前年同期比

【マイライフ株式会社について】 https://www.my-life.jp/

1997年に設立し、広島県・岡山県・島根県の3県でオール薬局46店舗を展開しています。薬局事業のほか、医業経営コンサルティング事業も推進しており、「すべては患者さまのために」という企業理念のもと、地域のみなさまの健康で心豊かな生活を支える医療体制の構築に取り組んでいます。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

日本調剤株式会社 広報部

TEL：03-6810-0826 MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/