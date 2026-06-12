【焼肉きんぐ】小学生以下限定！キャンペーントミカ「焼肉きんぐバス」を数量限定でプレゼント

株式会社物語コーポレーション

全国で368店舗展開中の『焼肉きんぐ』は、2026年6月24日(水)から「焼肉きんぐ公式アプリ」の引き換えクーポン提示で、大人気ミニカー「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)とコラボした「焼肉きんぐバス」のプレゼントキャンペーンを小学生以下のお子様を対象に実施いたします。

キャンペーントミカ「焼肉きんぐバス」プレゼントキャンペーンについて

キャンペーントミカ「焼肉きんぐバス」は、『焼肉きんぐ』の歴代ロゴをあしらった本キャンペーン限定のオリジナルデザインです。店舗で食べ放題コースをご注文いただき、お会計時に引き換えクーポンを提示いただくと、小学生以下のお子様を対象にプレゼントいたします。数量限定となっておりますので、この機会にぜひお早めにご来店ください。

■実施期間：2026年6月24日(水)～2026年7月下旬

※配布予定量に達し次第終了いたします

■対象店舗：『焼肉きんぐ』全店

■参加条件：2026年6月23日(火)までに「焼肉きんぐ公式アプリ」の会員登録をされた方に、プレゼントと引き換えできるアプリクーポンを配布

■プレゼント対象：

期間中に食べ放題コースをご注文し、お会計時にアプリクーポンをご提示ください。小学生以下のお子様を対象に特典をプレゼントいたします

■内容：

キャンペーントミカ「焼肉きんぐバス」(レッドバス、ブラックバス 全2種類)

※種類はお選びいただけません

※商品はプラスチック製でダイキャストではありません

■「焼肉きんぐ公式アプリ」こちら：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

「トミカ」について

「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)は1970年に日本初の手のひらサイズの

国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。2025年には発売から55周年を迎え、今では親子3世代にわたり愛されています。国内外累計で10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台を超えています(2024年12月時点)。

トミカ公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yakiniku_king_official

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内799店舗(うち直営539店舗、FC260店舗)、海外107店舗(2026年4月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/