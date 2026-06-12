中学英語で日本文化を紹介！ 「Enjoy Simple English Readers」より、『Introducing Japan 英語で日本案内～富士山からお好み焼きまで～』が和訳付きで再登場!!

株式会社ＮＨＫ出版

自分に合った英文をたくさん読む・聞くことで、英語力を鍛えるNHKラジオの英語講座「エンジョイ・シンプル・シングリッシュ」。その派生ムック「Enjoy Simple English Readers」シリーズより、CDブックで人気を博した『Introducing Japan』が"音声ダウンロードブック"として2026年6月12日に発売となりました。

英語のレベルは中学卒業程度。覚えてそのまま使える実践的なダイアログ18話を厳選して収載しています。高校・大学入試対策や、学校でのオール・イングリッシュ授業にも最適な内容です。

中学レベルの英語で日本の名物を紹介できる！ 使える表現がたっぷり入った、和訳付きの実践的ダイアログ集・改訂版。

銭湯のルール、お好み焼きの作り方、神社でのお参りのしかた……伝統文化から日常生活まで、日本の名物をめぐるユーモラスな英会話。覚えてそのまま使える実践的なダイアログ集です。

1話につき約500ワード、音声5分。辞書なしで、英語で本が1冊読める！ 聞ける！

英語のレベルは中学卒業程度。学習にも便利な和訳付きです。

学習しやすい和訳・語注・音声付き！

本書は、学習にも便利な和訳を掲載。さらに、英文の中でわかりにくい英単語については、巻末にワードリストも収載しているので、自分の力で英文を読み解く練習にもぴったりな構成です。

目次

難しい単語は巻末のワードリストでチェックできる！

01 Sento 銭湯

02 The Shinkansen 新幹線

03 Rakugo 落語

04 Koinobori こいのぼり

05 Akihabara 秋葉原

06 Ryokan 旅館

07 Curry カレー

08 Maiko 舞妓

09 Okonomiyaki お好み焼き

10 Shodo 書道

11 Origami 折り紙

12 Furoshiki 風呂敷

13 Obon お盆

14 Shrines 神社

15 Takarazuka Revue Company 宝塚歌劇

16 Mount Fuji 富士山

17 Castles 城

18 Mochi 餅

ワードリスト

日本語訳

「Enjoy Simple English Readers」シリーズとは

学んだ文法や単語を自分のなかに定着させるためには、それらが実際に使われている文章に数多く触れることが大切です。

「Enjoy Simple English Readers」シリーズは、学校である程度英語を学んできた方に最適な、多読多聴を意識した教材。自分に合ったレベルの英文をたくさん読み、聞くことで、スムーズに英語を理解できるようになります。リーディング力、リスニング力を鍛えるのにもおすすめです。1話の音声は5分程度で、約500語で構成されています。

使い方のコツ

・少しわからない単語や表現があっても気にせず、ストーリー全体を把握するようにしましょう。

・ストーリーを楽しみましょう。興味がもてないと感じたらその話は飛ばしてOKです。

おすすめの使い方

１ 各話タイトルのすぐ下にあるイラストを見て、ストーリーに出てくる重要な単語の意味を確認。細かいところは気にせずに、英文の1話分を最後まで読む。

２ 日本語訳を読み、「えっ」と思うところがあれば、英文でどのような表現になっていたか確認。

３ 音声を聞いてストーリーを楽しむ。

４ 英語の音声を思い出しながら、ストーリーを何度も読み直してみる。音読すると効果的。

「Enjoy Simple English Readers」 は、英語が徹底的にレベルコントロールされているため、辞書を引かなくても「読めた！」「聞き取れた！」が体感できるシリーズ。多読多聴教材としてぜひご活用ください。

監修者紹介

高山 芳樹

東京学芸大学教職大学院教授

大手英会話スクール勤務後、学習院高等科教諭、立教大学専任講師、東京学芸大学教授などを経て、現職。専門は英語教育学。主な研究テーマは「通じる英語」を目指す発音指導、生成AIを活用した英語学習。著書に『最強の英語発音ジム』（アルク）、『きいて・みて・まねて覚える英語の音』（大修館書店、共著）など。2015～2018年度NHK Eテレ「エイエイGO！」、2020～2021年度NHK Eテレ「おもてなし 即レス英会話」「もっと伝わる！ 即レス英会話」講師。中学校、高等学校の検定教科書の編集にも携わる。

Daniel Stewart（ダニエル・スチュワート）

開成学園講師

カナダ出身。トロントとモントリオールで育ったのち、大学時代をブリティッシュ・コロンビアで過ごす。1993 年より開成学園で教鞭をとる。海外進学アドバイザー、多読プログラムディレクターなどを経て、現在は英語による授業で数学、理科、社会などを教える。言語学修士。全国語学教育学会（JALT）における多読研究部会を設立。国際多読教育学会（ERF）理事。著書にBringing Extensive Reading into the Classroom（共著、オックスフォード大学出版局）、80 Conversations（イーティーパブリケーションズ）、Listening Gym（共著、数研出版）など。

商品情報

書名：音声DL BOOK NHK Enjoy Simple English Readers Introducing Japan 英語で日本案内～富士山からお好み焼きまで～

監修： 高山 芳樹

監修： Daniel Stewart

編：NHK

発売日：2026年6月12日

定価：1,540円（税込）

仕様：A5変型版並製・164ページ

ISBN：978-4-14-213458-8

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