神戸市2店舗目！「家族葬のゲートハウス 本多聞」 6月13日にグランドオープン

1日1組様限定の家族葬専門式場「家族葬のゲートハウス」

ラポール株式会社

「家族葬のゲートハウス」は和歌山県・大阪府・兵庫県で22式場展開しております。

家族葬サービスの提供にとどまらず、終活相談や相続手続きに関するサポート、地域の皆様との交流イベントの開催、近隣のシニア施設や自治会との提携など、地域の活性化やお困りごとの解決に取り組んでいます。 ラポール株式会社はシニアライフを支援する、地域に根差した企業として事業活動を展開してまいります。

「家族葬のゲートハウス 本多聞」式場概要

「家族葬のゲートハウス」は、自宅にいるような雰囲気で気兼ねすることなく、ご家族を中心にゆっくりと過ごすことができる家族葬専用の式場です。また、周囲の自然環境や景観に溶け込むデザインにこだわり、式場ごとに外観・内観のデザインが異なります。家族葬サービスに限らず、葬儀や終活に関する相談会やイベント、セミナー、カルチャー教室なども本式場にて実施してまいります。

式場詳細情報

※撮影時の写真につき、現状とは一部異なる場合があります

式場名：家族葬のゲートハウス本多聞

電話番号：0800-333-8007

住所：兵庫県神戸市垂水区本多聞2丁目23-17

お車でのアクセス：

県道487号舞子多聞線「本多聞2丁目交差点」前

公共交通機関でのアクセス：

JR神戸線「舞子駅」から

バスで約10分と徒歩で約10分

山陽バス

「本多聞2丁目」停留所から南へ約100m

山陽バス

「本多聞2丁目南」停留所から北へ約150m

【ゲートハウス式場展開（2026年6月13日時点）】

和歌山県和歌山市：12式場

大阪府堺市：2式場 大阪府岸和田市：3式場 大阪府和泉市：1式場

兵庫県尼崎市：2式場 兵庫県神戸市：2式場

ゲートハウス公式サイト： https://gate-house.jp/

【会社概要】

社名：ラポール株式会社

所在地（大阪本社）：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル6F 01G

代表取締役：辻本 和也

事業内容：葬祭事業、終活事業開発

コーポレートサイト：http://rapport.ltd

【本件に関するお問い合わせ先】

メールでのお問い合わせを受け付けております。

受付窓口：rapport-contact@rapport.ltd