【JRE POINT】最大5,000ポイントが当たる！「どどんと返すぜキャンペーン」開催！

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則）は、2026年6月19日(金)から6月30日(火)まで、期間中に利用した分のJRE POINTが抽選で当たる「どどんと返すぜキャンペーン」を開催いたします。

さらに、期間中の買い物回数に応じて当選確率が上がるチャンスもございます。ぜひこの機会にエントリーの上、貯まったポイントを使ってキャンペーンにご参加ください。

１．キャンペーン概要

２．対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/267_1_d6cdd7f7e25b8f63f63b1468efe1729e.jpg?v=202606121151 ]

■東北6県のエキナカ店舗（当社運営店舗）、Pivot各館、tekute各館の対象JRE POINT加盟店

■JRE MALL「東北MONO WEB SHOP」

このマークが目印対象店舗詳細 :https://www.livit.jregroup.ne.jp/detail/2302#shop

３．エントリーについて

本キャンペーンはWEBエントリーが必要です。

JRE POINT WEBサイトもしくはJRE POINTアプリより、エントリーしてください。

エントリーページ :https://www.jrepoint.jp/campaign/0061002168/

※期間中のエントリーとポイント利用の順序は問いません。

４．ポイント付与について

ポイント付与日：2026年7月中旬以降予定

※当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。

※付与されるポイントは2026年8月末までの期間限定ポイントです。

※5,000ポイント以上ご利用された場合でも、プレゼントされるポイントは5,000ポイントとなります。

※LiViT（リビット）は、「Live（暮らす）」＋「Visit(訪れる)」＋「TOHOKU（東北）」からなる当社の愛称です。JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：弭間 俊則



事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



※写真・イラストは全てイメージです