アトム法律税務グループ、東京大学法科大学院の感謝状贈呈式に出席

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律税務グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、2026年6月1日に東京大学法科大学院にて開催された感謝状贈呈式に出席し、感謝状を受領いたしました。

これは、次世代を担う法曹の育成支援を目的とした、同校の『20周年記念事業』への寄附に伴うものです。

寄附の背景：次世代を担う法曹の育成

アトム法律税務グループは、東京大学法科大学院の創立20周年記念事業に寄附を実施しました。

本寄附は、次世代を担う法曹の育成と、学生たちの学修環境のさらなる充実を支援するものです。

今回の寄附は、法科大学院生の学修環境を向上させるためのインフラ整備に活用されています。具体的には、以下のような取り組みに充てられております。

- 教育施設の環境改善- 法学未修者への指導体制の強化- 多様な学びに対応するためのオンライン教育およびDX推進

また、本寄附への顕彰として、同校の法学政治学系総合教育棟（通称ガラス棟）の銘板に、岡野武志の名前が刻まれています。

感謝状贈呈式への出席

画像：法学政治学系総合教育棟の銘板

本寄附の実施に伴い、2026年6月1日、東京大学本郷キャンパス内の伊藤国際学術研究センターにおいて感謝状贈呈式が執り行われました。

式典には代表の岡野武志が出席し、同校より感謝状を受領いたしました。

今後の展望：未来の法曹育成をサポート

画像：感謝状贈呈式の様子

アトム法律税務グループは今後も、質の高いリーガルサービスを提供していくとともに、法曹界の未来を切り拓く学生たちへの支援を継続してまいります。

当グループが日々の業務で直面する法的トラブルは、依頼者の人生を大きく左右する重要な問題です。

そのため、現場の第一線で法的課題に向き合い続けることはもちろん、次世代を担う法曹の育成を支援を通して、より多くの方が法的な支えを得られる社会づくりに寄与していきたいと考えています。

日々の学修に励む学生の皆様が、困難に直面した人々に寄り添う実務家として広く活躍されることを心より期待しております。

アトム法律税務グループについて

画像：贈呈式の様子

アトム法律税務グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律税務グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律税務グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年6月現在、チャンネル登録者数は176万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0