【札幌テレビ放送株式会社】新たなパーパスを策定

株式会社カラビナキービジュアルとパーパス

札幌テレビ放送株式会社（以下、STV）は、このたび新たな企業パーパスを策定。本パーパスの策定にあたっては、企業ブランディングを行う株式会社カラビナが支援を担当しました。

パーパス策定の背景

デジタル技術の進化やメディア接触行動の変化により、テレビ業界を取り巻く環境は大きく変化しています。

視聴者との接点は放送だけにとどまらず、SNSや動画配信サービスなど多様化が進み、放送局はこれまで以上に新たな価値創造が求められる時代となりました。

そのような環境変化のなかでSTVは、「私たちは何のために存在するのか」「これから北海道にどのような価値を提供していくのか」を改めて見つめ直し、未来に向けた共通の指針としてパーパスを策定しました。

策定のプロセス

パーパス策定にあたっては、経営陣へのインタビューと、部門横断で選出された約30名のプロジェクトメンバーによるワークショップを実施しました。

ワークショップは全5回にわたり開催。STVのこれまでの歴史や歩みを振り返るとともに、組織としての強みや大切にしてきた価値観を整理しました。

さらに、「これからどのような会社を目指したいのか」といったテーマについて活発な議論を重ねました。

その過程で抽出された数多くの意見や想いをもとに、STVらしさを象徴する要素を整理し、最終的なパーパスとして言語化しました。

パーパスに込めた想い

ボディコピー

新たなパーパスに掲げた「放送局は、創造局へ。」には、放送という枠組みにとどまらず、人々の心を動かすコンテンツや体験を創造し続ける存在へ進化していくという意思が込められています。

また、「心を動かす力で北海道に豊かなみらいを」という言葉には、地域に根差したメディア企業として、北海道の未来に貢献していく決意が表現されています。

パーパス策定支援について

株式会社カラビナでは、パーパス・MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）策定支援を行っています。

経営層へのヒアリングだけではなく、社員を巻き込んだワークショップを通じて、その企業らしい価値観や存在意義を発掘・言語化することを強みとしています。

単なるスローガンづくりではなく、社員が共感し、行動につながるパーパスの策定から浸透施策までを一貫して支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社カラビナ

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町16-4 島田ビル 6F

設立：2012年6月

代表者：代表取締役社長 戸部 二実

事業内容：企業ブランディング/採用ブランディング/商品ブランディング/採用サポート

サービス：ブランディング支援 / インナーブランディング支援 / 販売促進 / 企業ビジョン・行動指針の策定と、それに関わるファシリテーション / ネーミング～キャッチコピー～冊子等に及ぶ企画・制作 / キックオフムービー、スライド等の企画制作 など

URL：https://carab.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カラビナ 広報担当

TEL：03-5643-8211 Email : info@carab.jp