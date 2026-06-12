【キル フェ ボン】2005年から毎月20日、タルトが灯す、やわらかな夜。2日間限りの、特選 "佐藤錦"のキャンドルナイトケーキ

















































































〜キャンドルナイト限定ケーキについて〜毎月20日のキャンドルナイトにだけ登場する、季節限定のケーキ。イチゴ、イチジク、桃など、その時季においしい旬のフルーツを使い、キャンドルの灯りの下でしか味わえない特別な一皿をご用意しています。キャンドルナイトケーキ（イチゴ）キャンドルナイトケーキ（イチジク）特選 "佐藤錦"のキャンドルナイトケーキ輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ桃とココナッツムースのキャンドルナイトケーキ輪花型 色とりどりのフルーツのキャンドルナイトケーキ〜キル フェ ボンについて〜「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「Qu’il fait bon」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。