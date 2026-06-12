「トイ・ストーリー５」の公開を記念して「トイ・ストーリー５ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、2026年7月より全国各地で順次開催！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：白川篤典）は、おもちゃと子どもたちの絆を描くディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念し、「トイ・ストーリー５ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を2026年7月より全国各地にて順次開催いたします。

ウッディやバズをはじめとする仲間たちが大集合！会場内は『トイ・ストーリー』の世界観をイメージした装飾で彩られ、作品の魅力を感じられる空間となっています。

『トイ・ストーリー５』の公開にあわせたアイテムも勢ぞろい。

フォトパネルなどの展示とあわせて、『トイ・ストーリー』の世界をお楽しみください。

開催会場

詳細を見る :https://www.village-v.co.jp/popup/031033/

■ 東京都

会場：アリオ亀有

日程：2026年7月3日（金）～7月26日（日）

■ 大阪府

会場：イオンモール四条畷

日程：2026年7月3日（金）～7月26日（日）

会場：ららぽーとEXPOCITY

日程：2026年7月31日（金）～8月23日（日）

■ 岡山県

会場：イオンモール岡山

日程：2026年7月3日（金）～7月26日（日）



■ 愛知県

会場：ミッドランドスクエア

日程：2026年7月3日（金）～7月20日（月・祝）



会場：イオンモール大高

日程：2026年7月10日（金）～7月26日（日）



会場：イオンモール岡崎

日程：2026年8月7日（金）～8月23日（日）

■神奈川県

会場：横浜ワールドポーターズ

日程：2026年7月10日（金）～7月26日（日）

■ 福岡県

会場：ららぽーと福岡

日程：2026年7月31日（金）～8月23日（日）

※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

会場イメージ

※掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。フォトパネル※掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

トイ・ストーリーの仲間たちと一緒に写真を撮ろう！

POP UP STORE オススメ商品

洗えるビーンズコレクション 全3種（ウッディ/バズ・ライトイヤー/ジェシー）各 2,100円（税込）

ちょこんと座ったシルエットがかわいいマスコットです。ウッディ、バズ、ジェシーを並べて飾ったり、お出かけのお供にもぴったり。

ボールチェーンマスコット 全3種（ウッディ/バズ・ライトイヤー/ジェシー）：各 2,000円（税込）

ウッディ、バズ、ジェシーがボールチェーンマスコットになって登場。バッグやポーチに付けて、どこへでも一緒に連れて行きたくなるアイテムです。

シークレットマーカーチャーム 全10種：各 770円（税込）

『トイ・ストーリー』の人気キャラクターたちをデザインしたトレーディング仕様のマーカーチャームです。全10種類のうち1種類はシークレット。どのデザインに出会えるかは開けてからのお楽しみ♪

※全10種のうち1種が入っています。シークレット入り。※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

シークレットフラットミニポーチ 全10種：各 880円（税込）

『トイ・ストーリー』の世界観をぎゅっと詰め込んだフラットミニポーチ。ポップでカラフルなデザインは全10種類で、そのうち1種類はシークレット仕様。リップやイヤホンも収納できる、使いやすいサイズです。

サイズ：約H70×W120mm ※全10種のうち1種が入っています。シークレット入り。※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。３チャームキーホルダー 全2種：各 1,078円（税込）

『トイ・ストーリー』の世界観を3つのチャームで表現したキーホルダー。それぞれ異なる組み合わせで、作品の魅力をぎゅっと詰め込みました。

クリアポーチ 全2種：各 1,980円（税込）

透明感のある素材とカラフルなアートが目を引くクリアポーチ。ペンやコスメ、小物などを収納できる、使い勝手の良いアイテムです。

本体サイズ：約H110×W190×D50mm

トミカからも「トイ・ストーリー５」のシリーズが登場！

トミカプレミアムｕｎｌｉｍｉｔｅｄ 13 トイ・ストーリー ピザ・プラネットトラック

1,320円（税込）

ウッディやバズの冒険を彩った、ピザ・プラネット・トラックがトミカから登場！『トイ・ストーリー』ファンには見逃せない一台です。

ドリームトミカ ディズニーモータース トイズキャリー トイ・ストーリー５：4,400円（税込）

ディズニーモータースを8台運べるキャリアカーが登場！『トイ・ストーリー５』で新たに登場する「リリーパッド」をイメージしたデザインがポイントです。コンテナは取り外し可能で、後ろのスロープを倒すと積載あそびもできます。2台以上でスタッキングや連結が楽しめます。

※セット内容以外は別売です。

小さなお子様と楽しめるアイテムも・・・♪

トイ・ストーリー５ おえかきせんせい : 5,940円（税込）

すらすらかけてサッと消せる、手をよごさずに何度でもくり返しおえかきを楽しめるおえかきボードの定番「せんせい」が「トイ・ストーリー５」デザインになって登場！

バズ・ライトイヤー 危機一発 ：2,970円（税込）

スティックをさすたびハラハラ！いつ飛び出すかドキドキ！

スティックをタルの穴に1本ずつ順番にさして、バズ・ライトイヤー人形を飛び出させた人の勝ちです。家族と、お友達と楽しもう！

その他、トイ・ストーリーの世界を楽しめる新作商品を多数ご用意しております！

「トイ・ストーリー５ POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」詳細を見る :https://www.village-v.co.jp/popup/031033/

(C) Disney/PIXAR

各種URL

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

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■ヴィレッジヴァンガード公式X

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■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

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