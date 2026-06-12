業務改革AIプラットフォーム「SmartOps」:法令対応の負担を包括的に解消する「法改正対応スターターパック」提供開始 ─ ストレスチェック永年無料・導入支援込みで

デフィデ株式会社

戦略AIコンサルティング、AX/DX企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、業務改革AIプラットフォーム「SmartOps」（https://smartops.jp/）において、労働関連法令への対応を低コスト・短期間で実現する「法改正対応スターターパック」の提供を開始しました。

本パックは、SmartOpsが展開する「法改正対応シリーズ」の第一弾として、労働安全衛生法改正に対応するストレスチェック制度への対応を中心に、社員台帳整備・社内周知・アンケート運用までをワンパッケージで提供するものです。

ストレスチェック制度をはじめとする法令対応を確実に整備しながら、社員情報管理・社内アンケート・お知らせ配信まで一体的に提供するスターターセットです。従業員50名の企業で初年度24万円（月額換算2万円～／年間契約・従業員50名の場合）からご利用いただけます（社員情報管理、ストレスチェックは永年無料）。

■ 開発の背景｜法令対応は「やらなければならない」が「コストと手間がかかりすぎる」

2025年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた50名未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。企業規模を問わずメンタルヘルス対策への対応が求められるなか、多くの中小・中堅企業では「どのシステムを選べばよいか分からない」「導入・運用の工数が確保できない」「コストに見合った効果が得られるか不安」といった課題を抱えています。

特に、従来は対象外だった小規模事業場においては、限られた人員で法令対応を進めなければならず、実務負担の増加が大きな課題となっています。

▶ 法令対応で企業が抱える3つの壁

１. コストの壁：初期費用・システム費・サポート費が重なり、年間38万円以上になるケースも

２. 工数の壁：社員台帳のデジタル化・CSV移行・設定・担当者トレーニングまで手が回らない

３. 継続の壁：「一度やって終わり」になり、法令対応が組織に根付かない

SmartOpsの「法改正対応スターターパック」は、この3つの壁をすべて取り除くことを目的に設計しました。

■ 法改正対応スターターパック｜5つの導入支援が一式で含まれる

「法改正対応スターターパック」は、単なるシステム提供にとどまらず、確実に法令対応を完了させるための実務支援をワンパッケージで提供します。

- STEP 01：社員台帳構築従業員情報をSmartOpsに登録・整備。法令対応の基盤を一気に整えます。- STEP 02：ストレスチェック実施環境構築SmartOps上でストレスチェックを実施できる環境を構築し、運用開始に必要な設定を支援します。- STEP 03：CSV登録支援既存の人事データをCSVでスムーズにインポート。移行コストを最小化します。- STEP 04：初回運用支援導入後の最初の運用をハンズオンでサポート。現場定着を確実に実現します。- STEP 05：管理者説明会担当者向けにシステムの使い方・運用フローを丁寧に説明。自走できる体制を構築します。

▶ スターターパックに含まれる機能・サービス（一覧）

・社員情報管理（永年無料）：

従業員情報の一元管理・台帳デジタル化

・ストレスチェック（永年無料）※：

ストレスチェックの実施環境を追加コストなく提供し、法令対応のデジタル化を支援

・社内アンケート（1ID=100円/月・初年度3ヶ月無料）：

部門・全社横断の意見収集

・お知らせ配信（1ID=100円/月・初年度3ヶ月無料）：

法改正情報・社内通知のデジタル化

・活用支援パック：

社員台帳構築・ストレスチェック実施環境構築・CSV登録・初回運用・管理者説明会

※本サービスはストレスチェックの実施環境を提供するものです。実施者の選任、実施運営、医師による面接指導等の法令上必要な体制整備は企業側でご対応いただきます。

■ 導入コスト比較（従業員50名の場合）

法改正対応スターターパックでは、初期費用無料、社員情報管理・ストレスチェック実施環境の永年無料提供に加え、導入支援までを含めたパッケージとして提供します。

その結果、従業員50名の場合、初年度は38万円から24万円へ約37％、次年度以降は28万円から22万円へ約21％のコスト削減を実現します。

・初年度： 38万円 → 24万円（約37％削減）

・次年度以降： 28万円 → 22万円（約21％削減）

※ 従業員ID数が異なる場合や他オプションご利用の場合は別途お見積もりいたします。

■ SmartOpsについて

SmartOpsは、労務・人財・業務の3領域を一体的にAI化するノーコードBPRプラットフォームです。必要な機能をアドオンで柔軟に追加できる設計のため、法令対応から始めて、社内コミュニケーション改善・人事データ活用・業務効率化まで段階的にDXを進めることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/72_1_262d309436db8ca47c0f1f23a5dccaae.jpg?v=202606121151 ]■ 代表取締役 山本 哲也 コメント

「法令対応は、多くの企業にとって『やらなければならないが、コストと手間がかかりすぎる』というジレンマを抱えた課題です。今回の法改正対応スターターパックは、法令対応に必要なシステムと導入支援をワンパッケージで提供することで、この矛盾を根本から解決するものです。

法令対応を入り口に、SmartOpsが持つ社内コミュニケーション改善・組織データ活用・業務効率化の価値を多くの企業に体験していただきたいと考えています。」

■ サービス概要

サービス名：SmartOps 法改正対応スターターパック

価格（目安）：初年度24万円～・次年度以降22万円～（従業員50名の場合）

提供開始：2026年6月10日

サービスURL：https://smartops.jp/starter-pack/stress-check

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

代表取締役：山本 哲也

事業内容：戦略AIコンサルティング／生成AI基盤構築支援／業務改革AIプラットフォーム（SmartOps）／RAG型AIチャットボット・特許取得（chai+）／HR Tech（JOB Scope・生成AIワークバリュー・スコア分析・HRキャピタルダッシュボード）／AI提案書作成（Slaido）

URL：https://www.defide-ix.com/

主なサービス一覧

SmartOps（業務改革AIプラットフォーム）：https://smartops.jp/

chai+（RAG型AIチャットボット・特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/

chai+ Full Duplex AIボイスボット（特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/voicebot

SmartOps（業務改革AIプラットフォーム）：https://smartops.jp/

JOB Scope（タレントマネジメント）：https://jobscope.ai/

生成AIワークバリュー・スコア分析（特許取得）：https://jobscope.ai/ai-survey/

HRキャピタルダッシュボード（ISO30414）：https://jobscope.ai/hrcapital/

GPT-OSS （生成AI基盤構築支援）：https://www.defide-ix.com/lp/gpt-oss

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

JOB Scopeマガジン：https://marketing.jobscope.ai/media/